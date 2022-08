Vous avez toujours le choix

Volontairement, j’ai résisté à la tentation de mettre le mot « inflation » dans le titre de cette première chronique post-vacances. C’est que, durant les dernières semaines, bien confortablement installée dans l’ambiance des vacances, j’ai pu constater, en ne portant que mes lunettes de lectrice, que le thème avait été largement abordé. Pourtant, les données sur la consommation montrent que celle-ci est en hausse, ce qui peut nous amener à penser que nous n’avons pas encore fait le tour de la question et, surtout, que de nombreuses personnes comprennent peut-être encore trop peu les dangers qui guettent leurs finances personnelles dans le contexte actuel.

Les décisions financières ne sont pas rationnelles

Quiconque a déjà tenté de changer une habitude le sait : il faut beaucoup de détermination et de constance pour y arriver. Que vous tentiez de faire plus d’activité physique ou de réduire vos dépenses, le défi est le même. Certaines habitudes de consommation jouissent peut-être d’un « droit acquis » dans votre esprit ! De plus, l’économie comportementale nous apprend que les décisions financières sont loin d’être rationnelles, qu’elles sont plutôt largement influencées par de nombreux biais cognitifs et raccourcis mentaux.

Par exemple, le biais du statu quo explique que nous préférons nos habitudes routinières aux changements. Ainsi, il y a plus de chances que vous cotisiez à un régime de retraite si la cotisation est une option par défaut. Et il n’est pas surprenant que, si vous avez toujours payé pour l’entretien ménager de votre maison, vous ne soyez pas pressé de remettre en question cette habitude.

Un autre biais important est celui de la préférence pour le moment présent. Selon une étude réalisée par Manuvie, la majorité des participants à qui on donne le choix entre recevoir 100 $ aujourd’hui et 110 $ dans trois jours opteraient pour les 100 $ immédiats. Les gens préféreraient donc une plus petite récompense à court terme à une plus grande plus tard. Il est alors plus facile de comprendre pourquoi, dans le contexte actuel, se priver davantage aujourd’hui pour assurer son confort à long terme n’a pas encore trouvé écho chez la majorité des consommateurs.

Enfin, le biais de l’aversion pour les pertes suppose que le sentiment négatif associé aux pertes est deux fois plus grand que le sentiment positif associé aux gains. Pas étonnant, dès lors, que les investisseurs aient autant de difficulté à rester calmes quand les marchés sont baissiers.

Nous comprenons aussi mieux le sentiment de perte de jouissance lorsque vient le temps de faire des choix budgétaires, surtout s’ils sont difficiles. Pourtant, et ce peu importe votre revenu familial, votre pouvoir d’achat est actuellement diminué par la hausse des coûts. Conséquemment, vous devriez vous faire à cette idée, même temporairement, et diminuer certaines dépenses discrétionnaires.

Maîtrise ou contrôle

L’inflation qui sévit actuellement est le résultat de nombreuses composantes macroéconomiques que vous ne contrôlez pas. Toutefois, vous avez le pouvoir de maîtriser vos finances et de trouver le courage de vous adapter à la situation. L’accès au crédit étant très facile et généralisé, la hausse généralisée du coût de la vie pourrait de façon pernicieuse compromettre vos objectifs financiers à long terme si vous n’arrivez pas à faire des choix courageux et proactifs.

Bien que l’exercice puisse sembler rebutant, la révision en profondeur de votre budget afin d’y conserver la priorité à l’épargne demeure votre arme la plus puissante pour éviter cette destinée.

Chaque décision de consommation doit aussi être accompagnée d’une réflexion. Les dépenses discrétionnaires (loisirs, voyage, décoration, restaurants, etc.) sont les plus difficiles à réduire parce qu’elles sont souvent associées au plaisir. Mais en donnant la priorité à l’épargne — ou peut-être, dans certains cas, à la réduction de la dette —, vous vous positionnez comme un gestionnaire proactif devant l’incertitude économique. Les dépenses importantes, mais non essentielles, pourraient également être reportées.

Vous me direz que notre économie est basée sur la consommation des ménages et que réagir de la sorte fera plonger celle-ci en récession. Je suis pour l’individualisme lorsqu’il est question de finances personnelles ! Mais, de toute façon, ne soyez pas inquiets : les probabilités que tous appliquent cette difficile recette rationnelle sont minces. Mais si vous le faites, vous vous assurerez d’être en excellente santé financière pour les années à venir.

En matière de finances personnelles, comme dans plusieurs sphères de notre vie, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l’accumulation de toutes les microdécisions.

