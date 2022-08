Le problème de la CAQ

La Coalition avenir Québec (CAQ), à moins d’un revirement de situation inattendu, devrait gagner facilement les élections du 3 octobre prochain. Elle a néanmoins un problème qui, par extension, est celui des Québécois : son nationalisme sans indépendantisme est certes en phase avec le sentiment majoritaire, mais il est voué à se heurter à un mur.

Sans le couteau sur la gorge du fédéral qu’est l’indépendance, l’affirmation nationale préconisée par la CAQ est totalement dégriffée et s’apparente à un miroir aux alouettes. Pendant que François Legault rassure les Québécois nationalistes en leur serinant qu’il partage leur souci national, la marge de manoeuvre de la nation québécoise dans la définition de son présent et de son avenir n’augmente pas d’un iota. Legault dit vouloir un Québec plus libre de ses choix dans le Canada, mais si rien ne change dans son approche, il ne fera rien d’autre que de continuer de le dire.

Ce nationalisme de pacotille, qui entonne des chants patriotiques tout en avertissant tout le monde qu’il n’ira pas plus loin que ce que le statu quo constitutionnel lui permet, rappelle, en moins élégant, les hoquets identitaires du politologue Léon Dion (1922-1997), qui aurait eu 100 ans cette année.

Dion, écrivait le politologue Olivier Lemieux dans un superbe portrait du penseur publié en 2016 dans la revue Mens, fut le plus brillant défenseur de la troisième voie. Cette option refuse à la fois le statu quo constitutionnel et l’indépendance pour mieux proposer une réforme du fédéralisme canadien assurant la pérennité du fait français et, ajouterait-on aujourd’hui, la liberté de la nation québécoise de choisir son modèle de gestion de la diversité culturelle.

Partisan, donc, d’un fédéralisme asymétrique, Dion pouvait se dire à l’aise d’être canadien, tout en précisant, dans un essai publié en 1987, que « si mon espoir devait être déçu, comme bien d’autres, sans doute, je réviserais mes propres positions politiques, et je n’hésiterais pas à m’engager en fin de compte dans la voie de l’indépendance ». Il acceptait, ajoutait-il, de faire confiance, mais pas d’être dupe.

Après l’échec de l’accord du lac Meech en 1990 et au moment des offres fédérales devant mener à l’accord de Charlottetown en 1992, Dion se retrouve à la croisée des chemins. Dans une entrevue à La Presse en septembre 1991, il redit son souhait que les Québécois obtiennent, « sans devoir faire l’indépendance, la sécurité constitutionnelle, juridique et politique qu’ils réclament ».

Selon lui, la seule manière d’y arriver est de laisser « sous la gorge du Canada anglais le couteau de l’indépendance ». Sans cette menace, insiste-t-il, le Canada ne bougera jamais. Quand le journaliste lui demande ce qu’il fera si ça échoue, Dion, bien conscient qu’une menace sans conséquence n’en est pas une, répond qu’il se fera l’avocat de l’indépendance du Québec.

Or, on le sait, l’accord de Charlottetown, que Dion trouvait insatisfaisant, échouera, et le politologue timoré n’aura pas l’audace de mettre sa menace à exécution. En 1995, dans un essai publié quelques mois avant le référendum, Dion se dégonfle et va même jusqu’à affirmer, résume Olivier Lemieux, « qu’il n’opterait pas pour l’indépendance advenant un statu quo constitutionnel ». La troisième voie, s’entête-t-il à répéter, est la seule option valable.

On peut le penser. On peut croire, en effet, que le fédéralisme asymétrique, qui reconnaîtrait un statut particulier à la nation québécoise dans le Canada, est l’option la plus logique et la plus raisonnable. Or, le problème, le gros problème, est que cette option, dans le Canada actuel, n’existe pas et qu’on ne voit pas le jour où elle pourrait renaître.

S’y accrocher, comme Léon Dion hier ou comme François Legault aujourd’hui, revient à produire de la fumée tout en sachant qu’il n’y aura jamais de feu à la clé ; c’est revêtir des habits de patriotes pour assister passivement au déclin national du Québec engendré par le statu quo ; c’est clamer, avec le trémolo dans la voix, qu’on craint la louisianisation du Québec et qu’on entend la combattre, mais refuser, du même souffle, d’étendre l’application de la loi 101 au réseau collégial, une mesure pourtant nécessaire pour au moins retarder le naufrage. Plaider pour la troisième voie, aujourd’hui, c’est dire sans faire.

Léon Dion se présentait comme un fédéraliste fatigué — plus tard, à la blague, on qualifiera d’ailleurs son fils, le libéral Stéphane Dion, de « fédéraliste fatigant » — alors qu’il était, au fond, un « fédéraliste infatigable », notait Michel David au moment de la mort du politologue. Souverainiste dépité recyclé en nationaliste mou pour avoir une chance d’accéder au pouvoir provincial, François Legault a-t-il mieux à offrir aux Québécois qu’une reddition constitutionnelle à la Léon Dion ?