Rendez-vous de crises à Jackson Hole

Les banquiers centraux sont conviés à leur pèlerinage annuel à Jackson Hole, Wyoming, vers la fin de la semaine. Ce rendez-vous a lieu sur fond de crises multiples faisant osciller l’aiguille de l’indicateur de vitesse du resserrement monétaire entre l’inflation et la récession, au rythme d’une guerre russe insensée en Ukraine, déjà trop coûteuse en drames sociaux, entrant dans son septième mois.

Il y a un an, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, qualifiait encore les pressions inflationnistes de transitoires, les ramenant à un effet de glissement annuel. Il reconnaissait toutefois que « d’autres contraintes pourraient continuer à limiter la rapidité avec laquelle l’offre peut s’ajuster », augmentant ainsi la possibilité que « l’inflation s’avère plus élevée et plus persistante que ce que nous attendons », mais tout en évoquant les risques d’un resserrement monétaire prématuré. Dans ses prévisions publiées en juin 2021, l’institution prévoyait 3,4 % d’inflation en 2021, puis une stabilisation à 2,1 % en 2022. Un peu plus tard, il admettra avoir sous-estimé l’impact des distorsions sur la chaîne d’approvisionnement.

Invasion

Puis l’invasion de l’Ukraine est venue. Évoluant jusqu’alors dans un contexte de reprise postpandémique, la conjoncture économique a changé complètement de couleur depuis, et les perspectives se sont assombries. Pour sa part, l’inflation aux États-Unis n’a fait que se calmer quelque peu en juillet pour atteindre 8,5 % sur une base annuelle, après avoir battu en juin un record vieux de plus de 40 ans, à 9,1 %. Dans l’intervalle, la Fed a relevé son taux directeur à quatre reprises depuis mars pour le hausser près de son taux dit neutre (qui ne stimule ni ne ralentit l’économie). Et le PIB américain est entré en zone de récession selon la définition classique.

Ainsi, deux pays en guerre abritant une économie cumulant à peine 2 % du PIB mondial retireront, au total, près de 3 % à la croissance économique mondiale cette année et l’an prochain. Du moins si l’on se fie aux prévisions de juillet du Fonds monétaire international (FMI), la croissance du PIB mondial sera de 3,2 % cette année et de 2,9 % en 2023 sous l’effet des actions désinflationnistes des banques centrales. Il s’agit d’une révision à la baisse de 1,2 point de pourcentage et de 1,5 point respectivement par rapport à la mise à jour de janvier 2022 du FMI. Soit l’équivalent de 1200 milliards de dollars américains de PIB en moins cette année, de quelque 1500 milliards l’an prochain par rapport aux prévisions d’avant l’invasion de l’Ukraine.

Malgré la petite taille de leur économie, la Russie et l’Ukraine sont des poids lourds dans la production de matières de base et d’énergie, dont les prix ont flambé sous l’impulsion de l’invasion russe.

Correction boursière généralisée, inflation toujours dans la stratosphère, chantage gazier russe alimentant une explosion des prix du gaz et une crise énergétique dans une Union européenne en proie à une sévère récession. Aussi, crise et pénuries alimentaires que vient exacerber la sécheresse historique sur le Vieux Continent. Et crise immobilière en Chine, qui s’ajoute à la politique de zéro COVID de Pékin venant alimenter les distorsions sur la chaîne d’approvisionnement, dont l’effet est amplifié par le niveau élevé des coûts de transport. S’y greffe un dollar américain galvanisé par l’offensive de la Fed qui a notamment provoqué lundi un plongeon de l’euro sous la parité avec le billet vert, tombant au plus bas depuis près de 20 ans. Bref, le menu de cette grand-messe des banquiers centraux se déroulant de jeudi à samedi est plutôt riche en considérants économiques et géopolitiques.

Pas de surprise attendue

Ces banquiers ayant l’inflation et la récession comme ennemi et risque communs, il semble « que personne ne s’attend à des révélations fracassantes lors de cette réunion », a déclaré à l’agence Reuters Randy Frederick, vice-président de la négociation et des produits dérivés pour le Schwab Center for Financial Research. « Tout le monde est à peu près sur la même longueur d’onde : nous sommes dans un processus de resserrement, ce processus va probablement ralentir progressivement. »

Reuters ajoute qu’en moyenne, les discours des présidents de la Fed à Jackson Hole ne font pas bouger les marchés de manière notoire. Le S&P n’a inscrit qu’une seule hausse de quelque 1 % au cours des dernières années après le principal discours du président de la Fed. Celui de 2019 a toutefois provoqué une baisse digne de mention de 2,6 % de l’indice de référence de Wall Street. Partisan d’une hausse défensive ou préventive du taux cible, Jerome Powell se trouvait alors aux prises avec l’opposition du président Donald Trump menant une campagne en faveur d’un allègement du loyer de l’argent afin de stimuler davantage l’activité économique aux États-Unis.

Mais les banquiers centraux auront à dire et à convaincre qu’ils ne sont pas dépassés par les événements. Par ailleurs, « il devrait y avoir beaucoup de discussions sur la question de savoir s’il y a eu ou non un dommage majeur à la crédibilité », avec cette erreur de trajectoire de l’inflation, et « ce qui peut être fait pour le réparer », a déclaré à l’Agence France-Presse Carola Binder, qui enseigne l’économie au Haverford College, en Pennsylvanie.