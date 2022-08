La disparition

Personne n’a été surpris d’apprendre cette semaine que le français est en recul au Canada. Les populations francophones hors Québec vieillissent, s’assimilent et diminuent. Le nombre de Canadiens hors Québec qui parlaient le français de façon prédominante à la maison se chiffrait à 532 000 en 2021, soit une baisse de 36 000 par rapport à 2016, selon les données du dernier recensement rendues publiques par Statistique Canada. Il y avait sensiblement le même nombre de personnes qui parlaient le mandarin de façon prédominante chez eux. Ou le pendjabi.

Or, ces deux dernières langues sont en forte ascension à l’extérieur du Québec, tout comme une demi-douzaine d’autres langues originaires de l’Asie du Sud. L’immigration en provenance de cette région contribue au fait que le français perd des plumes partout au Canada à l’extérieur du Québec. Dans le reste du Canada, le bilinguisme anglais-français diminue, tandis que le bilinguisme des nouveaux arrivants en provenance de l’Asie qui parlent l’anglais en plus de leur langue maternelle augmente à un rythme fulgurant. Cela fait en sorte que la définition même du bilinguisme, longtemps associé aux deux langues officielles du pays, s’est transformée à l’extérieur du Québec. Preuve on ne peut plus percutante que le Canada est passé du biculturalisme de l’époque de la Commission Laurendeau-Dunton au multiculturalisme de l’ère moderne.

En 1971, plus de 6 % de la population canadienne à l’extérieur du Québec avait le français comme première langue officielle parlée. La proportion avait diminué à 4,2 % en 2001 et à 3,8 % en 2016. Elle a encore chuté à 3,3 % en 2021. « Cette diminution s’explique par une combinaison de facteurs, notamment une population en moyenne plus âgée (une population plus âgée compte généralement davantage de décès), la transmission incomplète du français d’une génération à la suivante et les transferts linguistiques (c’est-à-dire lorsqu’une personne parle une autre langue que sa langue maternelle à la maison), a déclaré Statistique Canada. Les migrations interprovinciales et internationales jouent pour leur part un rôle variable à cet égard d’une période à l’autre, puis d’une région à l’autre. »

Où en sera-t-on en 2026 ? Ou en 2036 ? « Entre l’une et l’autre langue officielle, au Canada hors Québec, il se trouve que l’anglais est majoritairement la langue de convergence de la population de langue maternelle tierce. Si la tendance se maintient, la baisse constante du poids démographique de la population d’expression française en milieu minoritaire pourrait être appelée à se poursuivre », affirmait un rapport du Commissariat aux langues officielles publié en novembre dernier. Le même rapport soulignait que le Canada n’a jamais atteint ses cibles en matière d’immigration francophone depuis leur adoption en 2003.

Les francophones comptaient pour moins de 3 % des plus de 300 000 résidents permanents admis à l’extérieur du Québec en 2019, et pour seulement 1,95 % des plus de 350 000 nouveaux arrivants hors Québec en 2021. Et l’année 2022 s’annonce tout aussi décourageante.

« Nous constatons aujourd’hui que les cibles manquées en matière d’immigration francophone au cours de la dernière décennie contribuent à une érosion démographique qui, au fil du temps, risque de mettre en péril les services de première ligne dans nos communautés de langue officielle, comme les guichets de services gouvernementaux, la santé et l’éducation en milieu minoritaire », a déclaré cette semaine le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, en réaction aux données linguistiques du recensement.

En avril, la Fédération des communautés francophone et acadienne du Canada (FCFA) avait sommé Ottawa de hausser sa cible d’immigration francophone hors Québec à 12 % dès 2024, pour ensuite atteindre 20 % en 2036. Une telle politique aurait pour but de ramener le poids démographique des francophones hors Québec à 4,4 % en 2036, soit le même niveau qu’en 2001. Mais elle entrerait aussi en collision avec les objectifs du gouvernement québécois, qui cherche lui aussi à attirer plus d’immigrants francophones.

Le projet de loi visant la modernisation de la Loi sur les langues officielles — déposé pour la deuxième fois en mars dernier, mais pas encore adopté — obligerait Ottawa à « se doter d’une politique en immigration francophone qui contiendra des objectifs, des cibles et des indicateurs en vue d’augmenter l’immigration francophone dans les communautés francophones en situation minoritaire ». Mais sans volonté politique, ces objectifs resteront bien hypothétiques. Et les prochains recensements s’avéreront encore plus catastrophiques pour les francophones à l’extérieur du Québec.