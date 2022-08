Un été avec Agatha

Depuis des années, je lis des nouvelles d’Agatha Christie au lit, avant de m’endormir, et en vacances. Je trouve son style reposant. Même si elle raconte presque toujours des histoires de meurtre, l’écrivaine ne se départ jamais de sa réserve victorienne. Le crime — le comment — l’intéresse moins que le mobile — le pourquoi —, ce qui fait qu’elle nous épargne les scènes sanglantes pour mieux nous proposer de captivants récits d’énigme finement ciselés.

Experte dans l’art des descriptions physiques ramassées et dans celui des incipit accrocheurs, celle qu’on surnomme la « reine du crime » ne me déçoit jamais. Je goûte particulièrement sa série de nouvelles mettant en vedette Parker Pyne, un enquêteur recyclé en professeur de bonheur, spécialiste des stratagèmes visant à redonner le goût de vivre aux déprimés. Rarement transcendante, Christie est toujours bonne.

Quand mes amis apprennent que le lecteur de livres sérieux que je suis se délecte des nouvelles de l’écrivaine populaire (plus de deux milliards de livres vendus dans une centaine de langues et des tonnes d’adaptation pour la télé et le cinéma), ils me posent souvent des questions sur la vie de Christie. Est-elle morte depuis longtemps ? Quelles étaient ses idées politiques ? Et je me rends compte que si je connais bien la romancière, je ne sais rien de sa vie.

J’ai donc lu avec avidité Agatha Christie. Les mystères d’une vie, la biographie détaillée que lui consacre l’historienne française Marie-Hélène Baylac, parue en format poche cet été (Perrin, Paris, 2022, 432 pages).

Jalouse de sa vie privée, l’écrivaine, même dans ses quelques ouvrages autobiographiques, n’a jamais tout dit. Les lumières de sa biographe sont donc révélatrices.

Née en Angleterre en 1890, dans une famille riche, et morte en 1976 sur sa terre natale à l’âge de 85 ans, en laissant une fortune de quelques milliards à ses héritiers (dont Rosalind, sa seule fille), Agatha Christie, née Miller, est une grande bourgeoise qui a vécu comme une aristocrate.

Jeune, elle ne fréquente pas l’école : elle a plutôt à sa disposition des professeurs privés d’anglais, de français — qu’elle parlera toute sa vie avec l’accent du Midi de sa préceptrice — et de musique. Enjouée et charmante, elle a déjà l’habitude de s’inventer des histoires en se parlant à voix haute.

Son premier mariage, en 1914, avec l’aviateur Archibald Christie tournera au vinaigre en 1926, quand ce dernier s’entichera d’une femme plus jeune. Blessée, l’écrivaine déjà connue depuis quelques années disparaîtra pendant quelques jours, semant l’émoi dans le pays qui la cherche partout. Retrouvée dans un hôtel, elle attribuera (sans convaincre) son escapade à un épisode d’amnésie. Elle en tirera surtout une leçon : il ne faut jamais donner aux journalistes l’occasion de s’immiscer dans sa vie privée. Jusqu’à sa mort, elle fuira les entrevues et la télévision.

En 1930, quand elle se marie avec l’archéologue Max Mallowan, de 14 ans son cadet, Christie est déjà célèbre. Certaines personnes de son entourage soupçonnent même le jeune homme de se marier par intérêt, puisqu’il a besoin de financement pour ses fouilles en Irak et en Syrie. L’écrivaine, pourtant, fonce et ne le regrettera jamais, malgré les inconstances de ce second mari.

Elle participera pendant 25 ans aux expéditions archéologiques de Mallowan au Moyen-Orient, surtout en Irak, sous forte influence britannique jusqu’en 1958. Séduite par la région, Christie l’aborde toutefois avec un regard colonialiste, étant convaincue « que son pays a vocation à apporter le progrès et la civilisation au reste du monde », résume sa biographe en évoquant « le racisme ordinaire » de l’écrivaine, qui exclut la haine, mais pas les préjugés, notamment envers les Juifs. Le titre d’un de ses grands succès vendu à plus de 100 millions d’exemplaires, Dix petits nègres (1939), sera d’ailleurs contesté aux États-Unis dès 1940 et en Angleterre en 1966, avant de devenir Ils étaient dix en 2020.

La décennie 1930-1940 est la grande période de Christie, qui publie notamment Le crime de l’Orient-Express en 1934. L’écrivaine bénéficie d’une « santé de fer », est capable d’écrire partout et boucle souvent ses romans en deux ou trois mois. Le fisc l’a toutefois dans sa mire. Généreuse avec les siens — toute sa famille vit à ses crochets —, la romancière conservatrice n’aura de cesse de vitupérer la voracité du gouvernement, qui lui en laisse pourtant bien assez pour entretenir une vie de pacha. Aujourd’hui encore, la société qui gère son oeuvre, détenue à 36 % par ses descendants, demeure une machine à imprimer de l’argent.

Quand je veux lire des nouvelles policières plus corsées ou avec une portée sociale, je lis l’Américaine Patricia Highsmith, notamment son excellent recueil Catastrophes (1988), ou la Française Karine Giebel. Agatha, c’est mon doudou.