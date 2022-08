Les fainéants

À compter du XIXe siècle, les attentes en matière de productivité au travail n’ont cessé d’augmenter. Le rendement à tout prix, réalisé très souvent au détriment des individus et des collectivités, ne prend en compte que la nécessité de produire plus vite, beaucoup et au meilleur marché. Le qualitatif cède la place au quantitatif.

Où va-t-on s’arrêter sur cette lancée ? Au sortir de certaines usines, les ouvriers esseulés voient déduire de leur salaire l’électricité qui a servi à les éclairer durant les heures de leur labeur. S’ils sont empêchés de travailler, par un accident ou la maladie, ces ouvriers sont aussi tenus financièrement responsables de leurs remplaçants. Les congés payés étaient encore loin ! Ces congés, arrivés sur le tard, vont d’ailleurs soutenir la mise en place d’une nouvelle industrie : le tourisme de masse. Si bien qu’aujourd’hui, au temps des vacances, c’est encore du travail, au fond, dont il est question.

Le travail, sa dureté, continue d’être une question de premier plan de notre temps.

À preuve, la valeur du travail et de la productivité demeure des mots d’ordre récurrents dans les discours politiques. Chacun se souvient d’un Lucien Bouchard, grassement payé, réclamer à cor et à cri que tout le monde travaille plus, au nom d’une étrange conception de ce qu’est la lucidité. Les figures publiques changent. Mais pareils discours demeurent, comme en témoignent les injonctions renouvelées en faveur du travail et de la productivité à tous crins. Au point où l’on en est venu, sans broncher, à regarder s’empoisonner à l’arsenic pendant des années autant la faune, la flore et l’humanité d’une région, comme si ce n’était là qu’un simple sous-produit sans conséquences de nos « priorités économiques ». Non, ils ne sont pas derrière nous, les drames et les scandales de ce genre. La silicose — cette maladie industrielle qui a décimé dans l’après-guerre, avec la complaisance des autorités, le village de Saint-Rémi-d’Amherst dans les Laurentides — rôde encore. Sous d’autres formes.

Bien sûr, il est entendu que l’histoire ne se répète pas, même si parfois, reconnaissons-le, elle bégaye tout de même un peu. Cependant, le sentiment que le présent tient forcément de l’ordre de la nouveauté tient de la pure naïveté. L’histoire a sa façon bien à elle de récidiver. Aussi le passé n’est-il jamais tout à fait passé. Il constitue un réservoir de possibles, les meilleurs comme les pires.

Au sortir d’une pandémie qui n’en finit plus de revenir nous hanter, nombreux sont ceux qui se félicitent de la transition opérée en faveur du numérique et du télétravail. En vérité, cette période aura été l’occasion de concrétiser de vieux fantasmes d’organisation du travail sécrétés dans les manuels de gestion à compter des années 1980. Au nom de « restructurations » permanentes et de la « flexibilité », nous voici à l’heure où les travailleurs, plus que jamais esseulés, sont de nouveau invités à fournir ou à financer eux-mêmes leurs outils de travail. Ils payent leur bureau, leur ordinateur, le papier comme l’encre de leur imprimante, souvent leur téléphone, tout en se rendant plus disponibles que jamais. Au nom du rendement économique, l’ouvrier est appelé à se donner plus. On lui prend davantage. Ces nouvelles contraintes d’aujourd’hui du salariat, pour nouvelles qu’elles soient, sont subies comme si elles allaient de soi, au nom d’un vieux lien de subordination qui continue d’être exploité à qui mieux mieux, peu importent les embellies cosmétiques dont se voient maquiller leurs ateliers.

Personne ne semble tellement remarquer la violence cynique et réelle que sécrète notre époque à l’encontre des salariés, mais chacun s’étonne de les voir se retourner contre cette violence, notamment en quittant volontiers leur emploi à la première occasion. Les travailleurs ne sont plus fidèles à leur poste, se plaignent de plus en plus des patrons.

Dans un entretien qu’il a accordé au quotidien Le Soleil, le philosophe René Bolduc indique qu’il ne faut pas être dupe de ce discours ambiant où l’on reproche constamment aux jeunes, en particulier, leur manque de fidélité à leurs employeurs. Qu’ils passent volontiers d’une entreprise à l’autre, c’est bien dans l’ordre des choses, dit-il. « Je trouve un peu ironique d’entendre ça. Ça fait longtemps que les entreprises — pas toutes — ont arrêté d’être fidèles à leurs travailleurs. Dans les années 80 et 90, en quête de flexibilité, ils se sont débarrassés des contrats permanents, des obligations de régime d’assurances et de retraite. On n’a qu’à regarder le temps nécessaire pour devenir permanent au gouvernement. De leur côté, les syndicats n’ont pas fait grand-chose, car c’est toujours la règle de l’ancienneté qui prévalait. Les jeunes ont été socialisés là-dedans. » Autrement dit, les jeunes « se disent qu’ils ne doivent pas grand-chose à leur employeur parce que lui-même leur a fait sentir la même chose ». Le travail, encore aujourd’hui, c’est souvent mille façons renouvelées de vous faire sentir que vous n’êtes rien.

D’ailleurs, pourquoi travailler ? Se le demande-t-on assez ? « Enfant, mon but dans la vie n’était pas de travailler », confie René Bolduc dans les premières pages de Travail et temps, un livre riche d’enseignements publié ce printemps. Avoir un emploi capable de lui procurer le minimum, voire un peu plus, c’était envisageable, dit-il, voire nécessaire. Mais travailler ? Le travail lui apparaît, comme à bien d’autres, en opposition avec ce que la vie réclame de liberté.

Bien entendu, il faut de l’argent pour vivre. Personne ne vit seulement d’amour et d’eau fraîche. Cependant, à vouloir connaître la joie de disposer davantage de notre temps, sommes-nous tous des fainéants, comme on voudrait bien nous le faire croire ?

Je vous annonce ici, en tout cas, que je pars en vacances. Autrement dit, cette chronique se porte dès maintenant aux abonnés absents. À bientôt.