Rescaper le patrimoine oublié du Saint-Laurent

Cet été, Le Devoir sillonne les eaux du fleuve Saint-Laurent, ce géant « presque océan, presque Atlantique » que chante Charlebois, et ses abords afin de nourrir une série. Aujourd’hui : Jean Cloutier, pilote sur le Saint-Laurent et passionné de ses phares.

Dans l’imaginaire collectif, le Québec est d’abord perçu comme un pays de coureurs des bois, un pays de bûcheux, hache à la main. Mais pas pour Jean Cloutier, qui a comme bureau flottant le fleuve Saint-Laurent, qui a la marée pour montre et qui respire l’air du large à pleins poumons. Pendant trois siècles, dit-il, notre coin de pays a survécu grâce au fleuve, mais il a depuis tourné le dos à cette aorte bleutée, à son essence maritime.

« C’est comme si on avait oublié qu’on était tous arrivés par la mer. Le fleuve, c’était notre première autoroute, c’était notre subsistance », affirme ce pilote de cargo qui prend la barre des paquebots et autres géants de la mer entre Québec et Les Escoumins.

Et si cette artère vitale a pu prospérer, c’est grâce aux phares saupoudrés le long du fleuve comme autant de points de suspension pour protéger les navires de ses eaux, parmi les plus capricieuses au monde. Mais ces bâtiments clés de l’histoire sont aujourd’hui abandonnés à leur propre naufrage — et à l’oubli, déplore-t-il.

« Quand les gens pensent à des phares, ils voient une tour blanche sur un cap : une image de carte postale. Mais les phares, c’est plus qu’un bâtiment. C’est un métier et tout un pan de notre histoire qui sont en train de sombrer », souligne ce pilote.

C’est ce patrimoine immatériel et invisible que tente de rescaper Jean Cloutier en recueillant les récits des derniers témoins d’une ère où le phare était aussi important que le parvis de l’église. « Soixante-dix pour cent des villes et villages du Québec longent le fleuve. Tout s’est construit autour du bateau, dit-il. On est en train de laisser aller tout ça. »

Au dernier siècle, 179 phares jalonnaient le fleuve, sans compter des dizaines de bateaux-phares postés à des points stratégiques, affirme le pilote. Il n’en reste que 47 encore debout, dont plusieurs remplacés par de simples pylônes d’acier squelettiques. Plus d’un s’est éteint, mal en point. D’autres ont été rasés ou brûlés, au fil des ans suivant la mécanisation des phares, emportant dans leurs volutes de fumée l’histoire de générations de gardiens. Puis l’arrivée d’instruments sophistiqués de navigation a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de ce patrimoine déjà chancelant.

Mémoires et vies

Jean Cloutier est devenu la mémoire vivante de cet univers d’embrun et de brume. Il y a 20 ans, après avoir aidé à retaper un des plus vieux phares du Québec, celui de l’île Verte, tout un pan du passé maritime s’est ouvert à lui.

« Les premiers phares ont été construits au début des années 1800, car les naufrages étaient si fréquents dans le Saint-Laurent que ça coûtait une fortune en assurances aux navires. Sans compter les glaces, qui limitaient déjà la navigation pendant cinq mois », explique notre pilote.

Phares de l’île Verte, de l’île Bicquette, de l’île Rouge : les premiers sont allumés sur la côte sud, là où la rencontre du fleuve avec les courants issus du Saguenay enveloppe souvent le Saint-Laurent d’un brouillard laiteux. Les voiliers naviguent aussi dans le chenal du Sud, car les eaux peu profondes leur permettent de s’y ancrer en cas de tempête. Il faudra l’arrivée des bateaux à vapeur pour que des phares « ouvrent » le chenal de la côte nord, là où le fleuve atteint par endroits 600 mètres de profondeur. Sur des îles au large et à Anticosti, des dizaines de gardiens veillent alors au grain, de jour comme de nuit.

Une véritable dynastie de gardiens prend alors son essor, explique le pilote du Bas-Saint-Laurent, et toute une vie s’articule autour de ces anges gardiens de la mer.

Légendes et rumeurs assimilent souvent ces solitaires à la folie, à une vie d’ascète exposée à la furie des éléments. Or, Jean Cloutier rappelle que plusieurs y vivaient une vie simple et saine avec leur famille. « Quand on les interroge, pour eux, c’était le paradis. Même sans eau ni électricité. L’hiver, ils devaient faire fondre la neige. La plupart en gardent de très bons souvenirs. »

Des institutrices vivaient même avec ces familles pour enseigner aux enfants. Laiteries, forges, dépenses, poudrières : tout un petit monde orbitait autour des premiers phares. Vaches et volailles étaient traversées à la rame ou sur la glace pour assurer la subsistance des familles isolées.



Concerts de brume

« Avec la lumière des phares, les naufrages ont de beaucoup diminué. Mais il a fallu attendre les canons et les criards de brume pour sécuriser encore davantage les passages sur le fleuve », explique Jean Cloutier.

Difficile d’imaginer que le son des canons a déjà enterré celui des clochers dans l’estuaire du Saint-Laurent. Par temps de brume, les gardiens devaient actionner les canons toutes les demi-heures, affirme-t-il. « Dans les livres de bord du phare de l’île Verte, on a découvert que 2500 livres de poudre — l’équivalent de 5000 tirs — ont dû être utilisées lors d’une seule saison. C’est tout dire ! »

De ces odeurs de soufre émanent de funestes histoires, dont celle d’un gardien mort le bras arraché par un boulet. Celle aussi d’un gardien et de sa famille empoisonnés par l’eau de pluie contaminée par les fientes au phare du Rocher-aux-Oiseaux, aux îles de la Madeleine. Un voile de malédiction plane d’ailleurs sur ce bloc rocheux de 500 mètres, isolé à 32 kilomètres de l’archipel. Une dizaine de personnes y ont perdu la vie ou la raison.

« Chaque phare a ses histoires de noyés, car il fallait souvent pêcher et chasser pour se nourrir. Avant 1900, les gardiens vivaient presque en totale autonomie. La plupart mouraient s’ils étaient très malades sur l’île, et leur femme accouchait seule », raconte Jean Cloutier. Des feux allumés à un bout de l’île signalaient la présence d’un malade ; à l’autre bout, d’un mort.

Avec le temps, ce boulot essentiel à la navigation s’est transformé. La disparition des lampes à l’huile a concentré l’essentiel du travail autour du maintien des équipements, dont les fameux « criards de brume » actionnés par air comprimé. La canonnade a fait place au beuglement sourd des sirènes.

Comme dans tout, la politique s’en est ensuite mêlée. « Avant, les gardiens étaient d’anciens navigateurs, précise le pilote. Puis, comme c’était devenu un poste convoité, les gardiens changeaient souvent après les élections. » Voter du mauvais bord, c’était le naufrage assuré.

Pendant la guerre, les gardiens se sont vu confier la surveillance de navires ennemis, poursuit le pilote. Quand un U-boot allemand était repéré, il fallait se presser d’éteindre les feux, aux risques et périls des autres navires qui croisaient autour. Après la guerre, plusieurs phares jusque-là brillants comme des sous neufs sont lentement délestés, et les postes de gardien, abolis.

Feu les phares

Après en avoir rasé des dizaines, le fédéral a adopté en 2010 une loi pour protéger les derniers phares patrimoniaux encore sur pied, les cédant à qui en voulait bien. Ironie suprême, le Québec n’est pourtant propriétaire d’aucun, sauf de celui de Pointe-des-Monts, sur la Côte-Nord, rescapé in extremis en 1964 en raison du tollé soulevé par son abandon.

Aujourd’hui, même le plus haut phare du pays, celui de Cap-des-Rosiers, en Gaspésie, se fissure lentement du haut de ses 34 mètres. Selon Jean Cloutier, la poignée de phares toujours existants doivent leur salut à l’huile de coude et aux dons d’une poignée de passionnés comme lui.

Le ministère de la Culture du Québec vient de classer comme biens patrimoniaux le phare de l’île Verte, construit en 1809, le deuxième en âge au Canada, et celui du Pilier-de-Pierre, à Saint-Jean-Port-Joli. Mais d’autres, comme la maison-phare des Îles-du-Pot-à-l’Eau-de-Vie, attendent toujours une bouée de secours.

« Même les phares classés patrimoniaux n’obtiennent peu ou pas de sous pour aider à leur conservation. Le regard des phares n’est plus tourné vers le large, mais vers les terres, pour trouver des visiteurs. C’est la seule façon de les sauver », dit-il.

Pour des guéguerres de compétences, le Québec tourne depuis longtemps le dos au fleuve, déplore M. Cloutier. Même les ponts emblématiques qui l’enjambent s’étiolent dans l’indifférence généralisée, alors qu’on jase troisième lien. « On n’a pas juste des églises à sauver, mais aussi ce qui a permis l’essor de tout un pays. »

Le pilote, lui, garde le cap et les yeux rivés sur son cordon bleu acier.

À Saint-Jean-Port-Joli, un projet citoyen prévoit transformer le phare du Pilier-de-Pierre en columbarium, histoire de lui donner une deuxième vie et d’assurer à une poignée de mortels un repos éternel bercé par les flots. « J’ai déjà réservé ma place ! » lance Jean Cloutier.

Sur le fleuve Saint-Laurent, on pourra alors dire qu’il restera au moins un îlot où, jour et nuit, des âmes veillent au grain, éternels gardiens de lumière.