Le miracle Etty

J’ai connu Etty Hillesum (1914-1943) grâce aux livres du philosophe André Comte-Sponville, qui, de son côté, doit sa découverte de la jeune femme à son ami Christian Bobin. Cette écrivaine néerlandaise d’origine juive, tragiquement morte à Auschwitz en novembre 1943, est une des plus remarquables figures spirituelles et littéraires du XXe siècle.

« À la lecture de ses journaux et lettres, qui constituent la totalité de son oeuvre, j’éprouve — et je ne suis pas le seul — un sentiment si fort d’avoir été introduit dans son intimité que je me permets de la désigner désormais par son seul prénom, une pratique qui dans d’autrescas m’irrite », écrit l’historien et essayiste Tzvetan Todorov dans Insoumis (Le livre de poche, 2017), un livre dans lequel il rend hommage à des rebelles qui ont su s’opposer à l’inacceptable tout en préservant une haute conscience morale. Je ferai comme lui en parlant tout simplement d’Etty.

Née à Middelbourg, aux Pays-Bas, dans une famille juive laïque cultivée, Etty est une jeune femme enjouée et, selon son propre terme, sensuelle. Elle aime le théâtre comique, la danse, la littérature, la philosophie et les hommes. Elle adore son père, docteur en littérature, mais l’atmosphère familiale, alourdie par une mère trop intense et deux frères brillants, mais aux prises avec des problèmes de santé mentale, l’incite à quitter le nid familial pour poursuivre des études en droit, à Amsterdam.

En 1941, elle rencontre le psychothérapeute juif allemand Julius Spier qui, tout en devenant son vieil amant — il est de 27 ans son aîné —, changera sa vie en l’accompagnant dans une auto-analyse axée sur le passage de l’amour de soi à l’amour du prochain et à l’amour universel. Cet amour auquel elle aspire « est un acquiescement à la totalité de l’existence », avec ses joies et ses souffrances, résume Todorov. Etty en parle de bouleversante et lumineuse manière dans son journal.

Comment, en effet, aimer la vie, toute la vie, alors que son pays est sous la botte des nazis depuis 1940 et que les Juifs y subissent toutes les violences ? Etty sait qu’elle et les siens vont mourir, mais elle refuse la haine et continue de chanter la beauté de la vie. « Quand on a une vie intérieure, écrit-elle, peu importe, sans doute, de quel côté des grilles d’un camp on se trouve. » En 1942, elle se porte même volontaire pour devenir assistante sociale dans le camp de transit de Westerbok,d’où elle sera déportée, avec sa famille, à Auschwitz.

Dans C’est chose tendre que la vie (Albin Michel, 2015), Comte-Sponville se dit bouleversé par ce parcours. « Je l’aime et je l’admire », n’hésite-t-il par à écrire. « Elle est vivante et vraie, fragile et indestructible, continue-t-il. Comme on aimerait être son ami, son mari, son fils, son amant ! Elle est heureuse et libre, malgré la guerre, malgré la Gestapo, malgré “l’extermination” qu’elle voit venir. » Son journal est « l’un des plus grands textes spirituels que je connaisse, l’un des plus étonnants, et assurément celui que m’émeut le plus », confie le philosophe. Etty est un miracle.

Le dramaturge québécois d’origine française Jean-Marie Papapietro partage cette admiration. Dans Etty Hillesum, voix dans la nuit (Pleine lune, 2022, 88 pages), une « adaptation théâtrale en trois mouvements », il fait revivre la jeune femme qui acceptait de souffrir sans se résigner et sans succomber à la haine.

Je ne connais pas Papapietro, mais, si je me fie à Brigitte Haentjens,« voir une de ses mises en scène, c’est aller plus loin que les frontières des apparences et savoir accueillir la parole et la vibration intimes des êtres ». Voilà un esprit qui convient bien à Etty.

On la retrouve, ici, ardente, magnifique, toute en intériorité, qui répond en direct à un « Interrogateur » cherchant à comprendre son attitude devant la Shoah, son refus de fuir par solidarité avec les siens, son rejet de la haine envers ses bourreaux et son rapport à un « dieu mendiant, un dieu blessé qui se cache au plus secret de chaque individu », un dieu qu’Etty se dit prête à aider s’il est en détresse.

Au deuxième mouvement, Etty, en juillet 1942, explique à un ami résistant, qui déplore son fatalisme, que la seule solution au désastre est d’extirper la haine en nous. Au troisième mouvement, enfin, dans un hors temps, Etty redit son amour de la vie, malgré le mal, dénonce la mentalité bureaucratique infernale qui transforme les personnes en « ressources humaines », déclare Dieu innocent du malheur des humains et explique que c’est en s’agenouillant pour consentir à sa faiblesse et à son obscurité qu’on peut espérer s’approcher de la vérité. C’est à fendre l’âme, mais c’est beau.

« On ne sort pas indemne de la fréquentation des écrits d’Etty », écrivait Todorov. En effet. On en sort beaucoup plus humble et peut-être un peu meilleur.