La Fed de Wall Street

Contrairement à la Banque du Canada, la Réserve fédérale américaine (Fed) est demeurée sur la voie de la prévisibilité… Comme l’aime bien Wall Street.

La hausse de trois quarts de point de pourcentage du taux cible de la Réserve fédérale — une deuxième de cette ampleur d’affilée — était attendue, mais certains avançaient la possibilité d’un mimétisme avec la Banque du Canada, sous la forme d’une frappe surprise de 100 points. On craignait alors l’envoi d’un signal confus à un marché boursier tergiversant entre le risque de dérapage inflationniste et celui d’une récession. Wall Street s’en est trouvée réconfortée, si l’on se fie à des indices de référence accélérant leur ascension en fin de séance pour clôturer en hausse.

Les investisseurs ont salué la détermination de la banque centrale à combattre l’inflation. Mais aussi l’assurance de son président, Jerome Powell, qui a déclaré, la veille de la publication des données sur le PIB du deuxième trimestre, que l’économie américaine n’était pas en récession.

Surprise canadienne

Faisant face à l’une des économies les plus sensibles aux taux d’intérêt du G20, la Banque du Canada avait surpris au début du mois en donnant un coup de barre de 100 points de base à son taux directeur, poussant le taux du financement à un jour à 2,5 %. Son gouverneur, Tiff Macklem, a déclaré le 13 juillet qu’« une hausse de cette ampleur d’un seul coup est très inhabituelle. Et elle survient dans un contexte économique très inhabituel ».

La banque centrale a voulu exprimer sa détermination à reprendre le contrôle sur l’inflation avec un coup de massue plutôt senti, dans le but de décélérer plus brusquement la demande et d’empêcher un désancrage des attentes à long terme. « Nous augmentons rapidement notre taux directeur afin d’éviter que l’inflation élevée s’enracine. Si cela se produit, faire redescendre l’inflation sera plus difficile, tant pour l’économie que pour les Canadiens. »

« En procédant dès maintenant à une hausse importante du taux directeur, nous tentons d’éviter que les taux d’intérêt doivent être encore plus élevés plus tard. Des cycles de resserrement monétaire accéléré ont tendance à être suivis d’atterrissages plus en douceur. Cela plaide en faveur d’un relèvement rapide de notre taux directeur à la limite supérieure de la fourchette du taux neutre ou légèrement au-dessus de celle-ci », avait ajouté Tiff Macklem. Ce taux neutre à long terme, qui ne stimule ni ne freine la croissance, se situe dans la fourchette de 2 à 3 %, estime la banque centrale.

Et le gouverneur d’ajouter : « Toutefois, la piste pour cet atterrissage en douceur est devenue plus étroite, parce que l’inflation élevée se révèle plus persistante. »

En ce qui concerne la Fed, le comité monétaire, à l’instar de la Banque du Canada, a indiqué mercredi que de « nouvelles hausses des taux directeurs seront appropriées ». Le président de l’institution, Jerome Powell, a été plus loin en précisant qu’un nouveau relèvement « inhabituellement élevé » pourrait être nécessaire lors de la prochaine réunion du comité monétaire en septembre.

Tout en se débattant comme elle le peut sur le terrain de la récession, la Fed espère réussir un « atterrissage en douceur », mais le ralentissement économique tant attendu pour faire baisser les prix pourrait s’avérer plus fort que ce qui était espéré, a rappelé l’Agence France-Presse (AFP). « Nous n’essayons pas de provoquer une récession […] Nous pensons qu’il existe une voie pour abaisser l’inflation tout en soutenant un marché de l’emploi solide, a déclaré M. Powell. Notre but […] est de réduire l’inflation et de parvenir à ce qu’on appelle “un atterrissage” en douceur, ce qui signifie sans accroissement significatif du chômage. »

Pour la suite des choses, voici à quoi Wall Street s’attend de la Fed. Si l’on se réfère à Oxford Economics, le scénario dominant évoque une nouvelle hausse de 75 points de base en septembre, suivie d’un ralentissement de la cadence au rythme de 25 points de base jusqu’au début de 2023, poussant le taux cible dans l’intervalle 3,75 %-4 %, contre 2,25 %-2,5 % présentement. On devrait ensuite assister à un relâchement de l’austérité monétaire afin de soutenir l’économie.

Et, afin d’en donner davantage au marché, Jerome Powell a, au cours de sa conférence de presse de mercredi, ajouté qu’« à un certain point, il sera approprié de ralentir ». Pour l’analyste Peter Cardillo, de Spartan Capital, « ce qui a plu au marché, c’est le fait que M. Powell a dit qu’ils pourraient ralentir le rythme des hausses à l’avenir, ce qui n’exclut pas un relèvement de 50 points de base » en septembre.

Les paris sont ouverts.

Récession ou non ?

Le débat fait rage… avec une coloration politique. La Maison-Blanche a anticipé l’annonce des chiffres du PIB pour le deuxième trimestre avec une note de blogue dans laquelle la présidence américaine rejette d’emblée la définition « classique » d’une récession : deux trimestres consécutifs de contraction de l’économie. Le Fonds monétaire international souligne dans une note qu’il n’existe pas de définition officielle, mais que la plupart des commentateurs et analystes utilisent comme définition pratique deux trimestres consécutifs de baisse du PIB réel. Pour d’autres, le seul juge aux États-Unis est le Bureau national de recherche économique (NBER). « Une récession est la période entre un pic d’activité économique et son nadir », écrit le NBER sur son site, qui souligne : « une récession implique un déclin significatif de l’activité économique, répandu à travers l’économie et qui dure plus longtemps que quelques mois ».