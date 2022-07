Distinct face à l’inflation

Dans le contexte inflationniste actuel, 53 % des Canadiens se disent préoccupés par leur capacité à assumer leurs dépenses courantes, indique un sondage de la Banque Scotia. Près de la moitié sont d’avis que ce facteur a un impact majeur sur leur capacité à épargner pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme (47 %) et à maintenir leur niveau de vie (37 %).

Au-delà de cette moyenne canadienne, les perceptions et les ressentis varient d’une province à l’autre, ce qui vient à braquer les projecteurs sur le Québec, où les répondants sont moins nombreux à dire que l’inflation a une incidence majeure sur leur capacité à établir un budget et à le respecter (36 %). Quant à l’anxiété financière, les résidents du Québec (57 %) sont les moins susceptibles de s’inquiéter de leur capacité à assumer leurs dépenses courantes, comparativement à ceux de l’Alberta (45 %), du Manitoba et de la Saskatchewan (44 %), de l’Ontario (43 %) et des provinces de l’Atlantique (39 %), selon le sondage publié lundi.

La composante démographique n’est évidemment pas étrangère aux écarts. Ainsi, 20 % des répondants canadiens, pour la plupart âgés de 55 ans et plus, affirment que la hausse des coûts n’aura aucune incidence. À l’autre bout du spectre, les jeunes de 18 à 34 ans constituent la proportion la plus importante (43 %) des personnes qui se disent très préoccupées par le maintien de leur niveau de vie, poursuit Scotia.

S’ajoute la question salariale. À l’échelle canadienne, le salaire horaire moyen a progressé de 5,2 % sur 12 mois en juin, nous dit Statistique Canada, une accélération par rapport à l’augmentation de 3,9 % mesurée en mai. Dans la foulée, la dernière lecture de l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) indique une augmentation de 7,7 % d’une année à l’autre en mai. Là aussi, les Québécois s’en sortent mieux en matière de protection du pouvoir d’achat, car ils bénéficient d’une hausse annuelle de la rémunération horaire moyenne passée à 7,5 % en juin, contre 6,9 % en mai, avec, en toile de fond, un IPC en progression de 7,5 % en mai.

Correction immobilière distincte

La « distinction » québécoise s’étend à la correction immobilière en cours. La Banque Royale a dû noircir sa lecture de l’actuelle correction immobilière à l’échelle canadienne, dans la foulée d’une Banque du Canada se faisant « agressive » face au dérapage inflationniste. L’économiste Robert Hogue s’attend à ce que le taux directeur atteigne des niveaux restrictifs — au-delà du taux dit neutre — cet automne. L’estimation par la banque centrale du taux neutre, soit le taux d’intérêt compatible avec une production qui se maintient durablement à son niveau potentiel et un taux d’inflation qui demeure à la cible, se situe désormais entre 2 % et 3 %. La Royale voit le taux du financement à un jour à 3,25 % d’ici octobre. « Cela enverra plus d’acheteurs sur la touche, en particulier en Colombie-Britannique et en Ontario, où l’abordabilité est extrêmement tendue […] Les zones les plus chères et les plus sensibles aux intérêts faisant face à des baisses plus importantes et les marchés relativement abordables faisant preuve d’une plus grande résilience. »

Dans ses dernières prévisions, l’économiste entrevoit que les reventes de maisons chuteront de près de 23 % cette année et de 15 % l’an prochain au Canada, et que le prix de référence national baissera de plus de 12 % du sommet au creux d’ici le deuxième trimestre de 2023. Au cumul, le plongeon de 42 % de la revente depuis les niveaux records du début de 2021 dépasserait les baisses du sommet au creux des quatre ralentissements nationaux précédents, a-t-il mesuré. Pour sa part, le recul attendu de 12 % de l’indice national agrégé ferait de l’actuelle correction la plus marquée des cinq derniers ralentissements nationaux.

Sur une base annuelle, la Royale parle d’une hausse du prix de référence de 10,1 % en 2022 suivie d’un recul de 7,3 % en 2023. Le Québec devrait faire mieux, selon la boule de cristal de l’économiste. Le recul de la revente résidentielle de 1,5 % en 2021 serait suivi d’un repli de 16,8 % cette année et de 6,1 % l’an prochain. Et le prix de référence agrégé est attendu en hausse de 7,5 % cette année et en baisse de 5,1 % en 2023.

Rappelons d’autres scénarios. Oxford Economics chiffre désormais à 27 % (du sommet au creux) la correction de l’immobilier résidentiel que connaîtra le Canada d’ici le premier trimestre de 2024 — le repli atteignant déjà 11 % depuis le sommet de février. Pour le Québec, les récentes projections du Mouvement Desjardins évoquent une contraction moyenne de 12 % à partir d’un sommet qui serait atteint cet été pour s’étendre à 2023.

On s’en doute, l’augmentation de 100 points de base du taux directeur annoncée le 13 juillet dernier a été une grosse bouchée à avaler, forçant un report des plans d’accession à la propriété pour nombre d’acheteurs. « La hausse a porté les taux hypothécaires variables à peu près au même niveau que les taux fixes, fermant ainsi la dernière fenêtre de coûts d’emprunt bon marché disponibles. » Ces taux supérieurs viennent réduire la taille du prêt hypothécaire que les emprunteurs admissibles peuvent obtenir — et donc le prix d’achat maximal.

L’économiste ajoute que, d’ici à ce que la Banque du Canada ait terminé son resserrement monétaire, la mesure globale de l’abordabilité faite par l’institution « pourrait facilement être au pire niveau jamais atteint à l’échelle nationale ».