L’urgence du vélo

À deux heures du matin, le Forum de Montréal est encore bondé. À la barre du jour, vers cinq heures, les derniers amateurs, toujours vissés aux gradins, sont plus ou moins poussés vers les sorties. Ce ne sont pas des passionnés de hockey qui collent ainsi au plancher. Ces enfiévrés se sont massés là au nom de leur passion pour le cyclisme. Chaque année, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ils remplissent les estrades. Ce n’est pas par hasard que dans Les Plouffe, ce roman emblématique de la société québécoise de cette époque, le père se passionne autant pour le vélo.

Quelques coureurs ont des admirateurs infatigables. Le père Plouffe admire Torchy Peden, un des athlètes les plus adulés et les plus payés de l’entre-deux-guerres. Le public québécois estime aussi Laurent Gadou, dit « Tibi ». Ce cycliste local parvient à faire vibrer la foule de ses supporters. Le 9 mai 1931, Gadou voit sa carrière plonger dans le néant. À l’entraînement ce jour-là, dans les rues de Montréal, il est happé par les roues d’un camion. Au coin du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Denis, il se retrouve avalé par un mastodonte. Le sportif est transporté aussi vite que possible à l’hôpital Notre-Dame. Son pied est écrasé. Faudra-t-il l’amputer ? Le chirurgien fait sauter quatre de ses orteils. Gadou courait alors depuis quatre ans. Il finira tout de même par remonter sur son vélo, comme professionnel.

En 1919, Montréal recense 6000 automobiles. La plupart appartiennent à des gens fortunés. À leur bénéfice, il est vite question de construire un nouveau pont. Comment, autrement, enjamber le fleuve pour sillonner des routes qu’ils voudront voir goudronnées ? Lorsque de l’inauguration du pont du Havre en 1930 — bientôt rebaptisé du nom de Jacques Cartier —, ce qui est encore la métropole du Canada compte 65 000 automobiles. En 2022, l’île de Montréal compte plus de 2 millions de véhicules motorisés.

En moins d’un siècle, le lobby de l’automobile impose l’idée que les cyclistes autant que les piétons constituent des nuisances au sein d’une cité. Pour que les voitures jouissent de l’illusion qu’elles ne se coincent pas elles-mêmes les unes les autres, tout doit être arrêté autour d’elles. En 1925, la Fédération des clubs cyclistes de Montréal demande à la municipalité de cesser de brider les cyclistes. Un nouveau règlement municipal limite leur vitesse à 8 milles à l’heure, soit 12 km/h. La Ville de Québec, pour sa part, ce lieu où vit pourtant le jour le premier club cycliste en Amérique du Nord, a légiféré pour que la vitesse des cyclistes soit limitée à 6 milles à l’heure.

À force de multiplier les coups bas contre le vélo au nom de l’auto, les esprits se rangent à l’idée que le fait de se déplacer par la propre puissance de ses jambes, grâce aux roulements à billes, constitue une anomalie sociale. Pourtant, l’humain avait découvert au XIXe siècle que le vélo est plus rentable et efficace pour déplacer son propre poids que n’importe quel autre véhicule. Avec l’arrivée de l’automobile à Montréal, le nombre de ces fines montures enregistrées par la Ville chute de moitié en quelques années. Il faudra du temps pour que l’enthousiasme suscité par la simplicité du vélo refasse son nid dans les consciences, à mesure que la mécanique de ces montures s’améliore.

Jusqu’aux années 1930, le dérailleur est considéré comme un accessoire inutile. Au Tour de France, l’usage des changements de vitesse est légalisé pour la première fois lors de l’édition de 1938. Cette année-là, on trouve le premier Québécois sur la ligne de départ. Il s’appelle Pierre Gachon. Avec son beau-père, il fabrique des vélos, construits à partir de tubes anglais. C’est sous les couleurs de la Grande-Bretagne que Gachon va participer au Tour de France. La colonie canadienne relève de l’Empire britannique. Après une longue traversée de l’Atlantique en bateau, le jeune homme se trouve dans une totale méforme. Tandis que le grand Gino Bartali triomphe de l’épreuve à Paris, Pierre Gachon n’est pas parvenu, lui, à terminer ne serait-ce que la première étape.

Il a fallu attendre 2022 pour qu’un premier Québécois emporte une victoire d’épate lors d’une étape du Tour de France. Au final des étapes cumulées, Houle a terminé dimanche dernier à plus de quatre heures du grand vainqueur. Sa victoire d’étape, Hugo Houle l’a dédiée à son frère, écrasé par un chauffard il y a dix ans.

La roue du temps tourne. Mais les pieds écrasés à vélo et tous les morts engendrés par l’auto demeurent d’actualité, chez les professionnels comme chez les amateurs. Les voitures sont de plus en plus nombreuses. Pourtant, on continue de croire que ce sont les vélos qui causent des problèmes de circulation alors qu’ils en constituent le plus souvent un élément de solution.

Il semble encore y avoir d’étonnantes résistances à l’usage du vélo. Cela témoigne à quel point nos cerveaux ont été conditionnés à croire sans cesse que l’auto était indépassable à notre vie sur terre. Ainsi le CHUM, le nouveau centre hospitalier de Montréal, a fait d’étonnantes démarches contre une piste réservée aux vélos, mais sans rien dire des autos. L’usage du vélo, estime l’hôpital, pourrait compromettre l’accès aux urgences. Tant qu’à faire, selon la même logique fragmentaire, pourquoi ne pas condamner aussi les déplacements des automobiles dans cette même artère ?

Non seulement les automobiles provoquent des embouteillages jamais vus dans l’histoire de l’humanité, mais elles sont la source d’une pollution qui conduit la société tout droit… aux hôpitaux. Y aurait-il moins de gens dans les draps blancs des centres hospitaliers si la pratique du vélo, doublée d’autres formes de prévention en matière de santé, était davantage mise en avant ? L’urgence du vélo, en tout cas, apparaît plus grande que jamais.