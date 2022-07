Sur la piste des dernières forêts vierges du Québec

Sous la canopée, un mastodonte de bois gît sur son flanc. Le tronc pourri de ce géant végétal, couvert de mousse, fait plus d’un mètre de diamètre. Âgé de 450 ans, il se dressait déjà dans le ciel quand Samuel de Champlain a posé le pied pour la première fois en Nouvelle-France.

Ce gigantesque bouleau jaune était encore debout lors du dernier passage du biologiste Normand Villeneuve dans la forêt ancienne du mont Wright il y a 10 ans. Quelques mètres plus loin, un autre colosse de plus de trois siècles domine le sous-bois.

Difficile de croire que ces doyens de la forêt ont échappé à 400 ans de coupes frénétiques. En ce pays, on a depuis belle lurette ratiboisé, varlopé ou brûlé tout ce qui a vaguement l’air d’une bûche. Des décennies de pitounes, de drave et de coupes à blanc ont rasé la plupart des territoires boisés au Québec. Les anciens surnommaient « mange-pays » les poêles à bois jugés trop gourmands, une figure à peine imagée pour traduire la voracité avec laquelle on exploitait la forêt.

Alors quand Normand Villeneuve s’est vu confier la tâche de retrouver les forêts anciennes du Québec, en 1994, il s’attendait à chercher une aiguille dans une mer ininterrompue de têtes d’épinettes noires.

Faire feu de tout bois

« On sort les conifères du bois depuis 300 ans. Des pinèdes naturelles de 150 ans, ça n’existe plus au Québec. Pin blanc, pin rouge : tout le bois léger qui flottait a été lourdement exploité avec la drave. C’est l’effet le plus évident de l’aménagement aveugle de nos forêts », explique-t-il.

Dans le sud du Québec, quelques forêts de pruches et de feuillus, moins prisées, ont échappé à la frénésie de la sciotte. « Quand on a commencé nos recherches, on croyait que les forêts anciennes étaient rarissimes ou disparues », dit-il.

C’était bien avant L’erreur boréale de Desjardins, à l’époque où la forêt n’était jaugée qu’en termes de mètres cubes de bois et de deux par quatre. C’était l’époque où les écolos s’enchaînaient aux sapins géants de Colombie-Britannique pour stopper les bulldozers.

Dès le début de sa mission, l’équipe de Villeneuve repère notamment 770 hectares de forêt ancienne inaltérée par l’homme depuis la colonisation, près du lac de l’Écluse dans le secteur Papineau-Labelle. « On en était émus tellement c’était exceptionnel », dit-il.

Village gaulois du monde sylvestre, cette rescapée et ses bouleaux de 450 ans demeurent la plus vaste étendue de forêt ancienne encore connue à ce jour au Québec. « Contrairement aux forêts de résineux, affectés par des feux et des épidémies d’insectes, celles peuplées de feuillus se développent en continu depuis la dernière glaciation. Ces forêts anciennes nous permettent de comprendre ce à quoi ressemblait le territoire avant l’arrivée des premiers colons », insiste Normand Villeneuve.

Vivant comme du bois mort

Pendant que nous foulons le sol humide de la forêt ancienne, cédée par les descendants de la famille Wright à la Ville de Stoneham-et-Tewkesbury, notre guide attire nos regards sur les champignons et lichens qui pullulent sur les troncs. Tout près, d’immenses chicots, vestiges d’ex-colosses autrefois dressés vers le ciel, côtoient des arbres de toutes tailles, entre quelques rares géants aux pieds d’argile.

« Beaucoup de ces grands arbres sont des zombies. Ils sont déjà presque morts. C’est ce qui démarque la forêt ancienne, tout ce bois mort qui assure la survie d’amphibiens et d’insectes, de mousses et de lichens qui ne prospèrent que dans ce genre de milieu », explique notre guide.

Bref, ici, la mort, c’est la vie.

Tout près de nous, des arbres tricentenaires prospèrent, vieillards sénescents mais grouillants d’une vie cachée, absente dans les forêts exploitées. Le chicot d’un seul arbre centenaire peut servir d’habitat à une trentaine d’espèces, explique le biologiste.

Les très vieilles forêts comptent deux fois moins d’arbres par hectare qu’une forêt exploitée, ou « en régénération », où se côtoient pêle-mêle plusieurs espèces d’arbres, mais beaucoup moins d’espèces animales.

« En Europe, il y a des forêts anciennes somptueuses, mais nettoyées comme des jardins. Ce n’est pas l’état naturel d’une vieille forêt. Une salamandre peut mettre 30 à 40 ans pour développer sa progéniture dans une souche et n’est pas adaptée aux forêts souvent perturbées », précise-t-il. Privés d’arbres vétérans, chaînons essentiels pour maintenir la diversité de leurs écosystèmes, des territoires entiers sont devenus des déserts écologiques, rappelle ce chercheur.

Dès les premiers mois de sa mission, il y a 30 ans, l’équipe de Normand Villeneuve répertorie des centaines de forêts anciennes ou rares à explorer. Mais il faudra attendre 2002 avant que le ministère des Forêts n’adopte une loi qui permette de classer et de protéger ces survivantes.

En 2002, il était moins une pour 300 hectares de la forêt ancienne du lac Preston, près de la Minerve dans les Laurentides. « À l’époque, on travaillait dans l’urgence. Ça donnait parfois lieu à des rencontres épiques sur le terrain. On est déjà allés à la rencontre d’équipes prêtes à déboiser, en brandissant une lettre du ministre entre nos mains ! »

En deux décennies, 256 écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), rares ou anciens, ont été classés. C’est beaucoup, mais si peu. L’équivalent d’un brin d’herbe dans un horizon sans fin de conifères gérés à la tronçonneuse. « Ça représente 0,35 % du territoire », précise Normand Villeneuve.

Et la moitié de ces miraculées de la coupe survivent sur des terres privées où leur sort dépend de la bonne volonté des propriétaires. Celles qui prospèrent sur des terres publiques sont heureusement souvent enclavées dans des parcs, des réserves naturelles ou des aires protégées.

« La plupart sont loin de sentiers ou de chemins d’accès forestiers, et certaines ne sont accessibles que par hydravion ou par hélicoptère. Ça ne représente pas de grandes superficies. Mais si loin des regards, ça serait facile de les perdre sans même s’en rendre compte ! » note le biologiste.

« Ces enclaves de forêts ont été protégées parce que la machinerie de l’époque ne permettait pas de s’y rendre. Mais aujourd’hui, l’inaccessibilité ne les protège plus. Ces forêts sont sous haute pression. Qu’est-ce qu’on garde et qu’est-ce qu’on exploite ? Protège-t-on suffisamment ? Sûrement pas au goût de tous », dit-il.

À quelques mois de la retraite, Normand Villeneuve détient encore dans ses classeurs 1700 propositions de forêts jugées exceptionnelles ou rares, dont 843 sont considérées comme assez uniques pour mériter une protection. À l’heure actuelle, seules 391 sont protégées (dont 256 EFE) ou à l’abri dans une aire ou une réserve naturelle.

À quoi bon sauver une poignée de vieux bouleaux dans un océan d’épinettes vouées à finir en papier hygiénique ?

« La recherche sur les forêts anciennes est très importante pour nous aider à mieux comprendre ce qu’était la biodiversité de ces forêts et comment minimiser les impacts de l’aménagement de la forêt sur la faune et la flore », pense-t-il.

Paradis perdus

En mai dernier, des scientifiques chinois ont découvert, dans un gigantesque gouffre de 600 pieds de profondeur de la région du Guangxi, une forêt restée intacte depuis la nuit des temps. Dans cette oasis sylvestre, peuplée d’arbres de 40 mètres de haut et de fougères à hauteur d’épaules, pourraient subsister des espèces maintenant disparues de la surface de la planète.

Trouver une forêt vierge, c’est faire un voyage dans le temps. C’est retourner à l’heure où l’avancée des tronçonneuses n’avait pas encore chamboulé le profil des forêts et entaché leur biodiversité. Près de 200 ans avant la menace des changements climatiques, un célèbre adage circulait déjà : les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Peut-être serait-il temps de le contredire.