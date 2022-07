Un pic inflationniste?

L’événement était attendu autour de septembre. Or, l’inflation aurait peut-être atteint son pic en juin. Certes, un mois ne fait pas une tendance, mais les indicateurs sont un peu plus nombreux à étayer cette hypothèse.

Déjà, les données de juin sur l’emploi avaient un petit quelque chose d’annonciateur. Statistique Canada indiquait que l’emploi avait reculé de quelque 43 000 postes ce mois-ci. Et si le taux de chômage a établi un nouveau creux record de 4,9 %, c’était sous le coup d’une baisse du nombre de personnes à la recherche de travail. « C’est la première baisse de l’emploi qui n’est pas associée à un resserrement des restrictions de santé publique depuis le début de la pandémie de COVID-19 », avait renchéri l’agence fédérale. Il y a eu une perte de 39 000 emplois à temps partiel, mais également de 4000 à temps plein, dans une conjoncture de pénurie de main-d’oeuvre, a-t-on ajouté.

Peu avant, l’effet taux d’intérêt se faisait déjà sentir. Le resserrement monétaire enclenché depuis la fin de l’hiver affichait ses premiers effets mesurables. D’abord, sous la forme d’un recul généralisé des principaux indices de confiance des consommateurs. Puis, d’un recul des ventes au détail et d’une baisse de tension sur le marché du travail aux États-Unis. Et, surtout, par l’immobilier résidentiel, qui s’est engagé dans une phase de rééquilibrage et de correction des prix des deux côtés de la frontière. D’ailleurs, Statistique Canada parlait mercredi d’un nouveau ralentissement des prix du logement en juin, conjointement avec les autres dépenses pour le logement en propriété, atténués par le coût de l’intérêt hypothécaire.

Les chiffres sur l’inflation publiés mercredi indiquent que l’indice des prix à la consommation (IPC) a continué d’accroître sa cadence pour atteindre 8,1 % d’une année à l’autre en juin, après avoir enregistré une hausse de 7,7 % en mai.

La donnée de juin est essentiellement liée au fait que les consommateurs ont payé sur un an 54,6 % de plus pour l’essence en juin, après avoir payé 48 % de plus en mai. Les prix à la pompe ont augmenté de 6,2 % (d’un mois à l’autre) en juin, ce qui s’ajoute à la poussée de 12 % mesurée en mai. Or, Statistique Canada rappelle que la hausse des prix du pétrole brut s’est atténuée au cours des autres semaines de juin et en juillet, dans la foulée du ralentissement de la demande traduisant des préoccupations d’une contraction économique mondiale, pour ramener le prix à la pompe sous les 2 $ le litre. L’assombrissement des perspectives mondiales a également entraîné un recul sensible du prix des matières de base et une atténuation des tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

De plus, l’assouplissement des mesures de santé publique et la hausse du tourisme qui a suivi ont donné lieu à une forte augmentation de la demande de services liés aux voyages. « Les voyageurs de partout au pays ont dû composer avec des prix plus élevés pour l’hébergement (+49,7 %) par rapport à juin 2021 », ajoute l’agence fédérale.

Or, au-delà de l’influence de l’essence et du tourisme dans la donnée du mois dernier, les hausses de prix demeurent tout de même généralisées, avec sept des huit principales composantes de l’IPC affichant encore des augmentations de 3 % ou plus, et 45 % du panier de l’indice subissant une augmentation de plus de 7 % par année.

Parmi ces composantes, le prix des aliments est en hausse de 8,8 % de juin 2021 à juin 2022, ce qui n’empêche toutefois pas d’y voir une décélération, observable depuis quelque temps. De mois à mois, l’augmentation des prix alimentaires au Canada est passée de 1,2 % en mars à 1,1 % en avril, à 0,5 % en mai et à 0,1 % en juin, fait valoir Oxford Economics. On voit le même mouvement au Québec, quoiqu’avec un peu plus de volatilité d’un mois à l’autre.

Même constat pour les prix du logement au pays. Sous une poussée de 7,1 % de juin 2021 à juin 2022 se cache une augmentation d’un mois à l’autre de 1 % en mars et de 1,1 % en avril, ramenée à 0,7 % en mai et à 0,4 % en juin.

Mais l’incertitude géopolitique reste ce qu’elle est, et la pandémie n’a toujours pas dit son dernier mot. Reste aussi la crainte de la banque centrale d’un désancrage des attentes inflationnistes, la persistance d’une inflation qui demeure loin des cibles et le jeu inachevé des rajustements salariaux dans un marché du travail toujours fortement sous contraintes. Statistique Canada soulignait la semaine dernière qu’à l’échelle canadienne, le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 5,2 % sur 12 mois en juin, en hausse par rapport à celle de 3,9 % calculée en mai, les plus forts gains ayant été constatés parmi les emplois non syndiqués. Sur un an, les salaires horaires moyens des employés syndiqués étaient en hausse de 3,7 %, comparativement à 6,1 % pour les employés non syndiqués.

Et Statistique Canada de rappeler : « bien que la couverture syndicale puisse accroître la capacité des employés à négocier des hausses salariales plus marquées, ces augmentations peuvent être retardées jusqu’à l’expiration des conventions collectives et jusqu’au début d’un nouveau cycle de négociations collectives ».

Tout cela pour dire que les projections généralement retenues font désormais ressortir une hausse additionnelle de 50 à 75 points de base du taux directeur de la Banque du Canada en septembre, qui pourrait ensuite prendre une pause afin de mieux analyser l’impact de son resserrement monétaire.