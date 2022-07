Au cours des cinquante dernières années, il n’y a eu que deux périodes de resserrement monétaire de la Banque du Canada qui n’ont pas engendré de récession, nous dit la firme d’analyse Oxford Economics. L’actuelle phase haussière des taux ne devrait pas venir gonfler ce chiffre.

Hyun Song Shin, conseiller économique et chef de la recherche à la Banque des règlements internationaux, a recensé 70 épisodes d’austérité monétaire durant la période 1980-2018 parmi 19 économies avancées et 6 économies émergentes. Les signaux reçus demeurent confus. En règle générale, une action proactive de la banque centrale et un cycle haussier du loyer de l’argent plus court ou modéré conduisent à un atterrissage en douceur. Or, les banques centrales ont réagi sur le tard en amorçant l’actuelle phase de resserrement. En outre, le point de départ ayant pour caractéristique une forte croissance du PIB et un niveau élevé de postes vacants donne généralement le même aboutissement. L’actuelle phase a un point de départ similaire, mais s’y ajoute une série d’indicateurs évoquant plutôt un difficile atterrissage appelé récession.

Ces jours-ci, la flambée inflationniste n’est pas qu’une histoire de demande excédentaire. Elle se nourrit également de la présence d’un choc d’offre persistant et solidement ancré, amplifié par l’impact d’Omicron et de ses sous-variants sur la chaîne d’approvisionnement. S’ajoutent les répercussions économiques de la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine sous forme de poussée des prix de l’énergie et de l’alimentation. Sans oublier l’influence d’un marché du travail tendu. Donc, beaucoup de vents contraires et de variables exogènes pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande.

La Banque du Canada doit, en plus, piloter avec une des économies les plus sensibles aux taux d’intérêt du G20. Elle doit manoeuvrer dans un contexte d’endettement élevé des ménages et d’exubérance immobilière afin d’endiguer la flambée des prix et d’éviter un désancrage des attentes inflationnistes à long terme susceptible d’engendrer une spirale salaires-prix.

« Des résultats d’enquêtes indiquent que davantage de consommateurs et d’entreprises s’attendent à ce que l’inflation soit plus élevée pendant plus longtemps, ce qui accentue le risque d’un enracinement de la forte inflation pour l’établissement des prix et des salaires. Si cela se produit, le coût économique pour restaurer la stabilité des prix sera plus grand », a prévenu la Banque du Canada la semaine dernière.

Beaucoup de travail en perspective !

Correction immobilière

Les conséquences immédiates d’un taux directeur de la Banque du Canada passant de 0,25 % à 2,5 % en moins de 6 mois — avec d’autres hausses dans la mire et un taux hypothécaire variable attendu au-dessus des 5 % d’ici la fin de 2022 contre 1,3 % en moyenne à la fin de 2021 — se mesurent sur le marché immobilier résidentiel. Pour le Mouvement Desjardins, les probabilités d’une récession en 2023 oscillent désormais autour de 50 %, les investissements résidentiels devant être le principal frein à la croissance économique.

Sous le coup de l’explosion de la valorisation des habitations puis du début de normalisation de la politique monétaire, depuis le printemps 2021, l’indice Teranet-Banque Nationale des prix des maisons se situe au-dessus du pouvoir d’achat des ménages, l’écart atteignant désormais 46 %.

La hausse des taux d’intérêt prenant le relais, Oxford Economics entrevoit une détérioration accrue de l’accessibilité à la propriété. Son indice spécifique, qui utilise un prix composé de référence plutôt qu’un prix moyen, s’est creusé davantage au premier trimestre pour toucher 1,28 à l’échelle canadienne, en hausse de 12 points par rapport au trimestre précédent. Le prix résidentiel type est à 28 % au-dessus de la capacité d’emprunt du revenu médian et demeure hors d’atteinte pour un ménage type. Sous l’effet de la hausse des taux, l’indice devrait atteindre un sommet de 1,45 au troisième trimestre. Oxford chiffre désormais la correction de l’immobilier résidentiel au Canada à 27 % (du sommet au creux) d’ici le premier trimestre de 2024 — le repli atteignant déjà 11 % depuis le sommet de février — et n’entrevoit pas de retour dans la zone d’abordabilité (0,9-1,1) avant 2026. Mais bon.

Au Québec, l’indice d’accessibilité a augmenté de 7 points à 1 au premier trimestre, alors qu’il y a eu détérioration de 8 points à Montréal et de 5 points à Québec. À 1,09, l’indice montréalais toucherait 1,25 vers la fin de l’année. Il passerait à 1,5 à Ottawa-Gatineau, contre 1,37 au premier trimestre. À 0,67 à Québec contre 0,58.

Dans un texte publié le 11 juillet, soit deux jours avant l’annonce surprise d’une hausse de 100 points du taux cible de la Banque du Canada à 2,5 %, l’économiste en chef de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, Bob Dugan, esquissait un scénario de hausse de taux modéré, avec un taux directeur atteignant 2,5 % d’ici le début de 2023. Et un autre prévoyant une hausse plus marquée, à 3,5 % au début de 2023. La croissance économique toucherait un creux entre le quatrième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023. Elle serait légèrement négative durant ces deux trimestres, ce qui signalerait une faible récession, croit-il.