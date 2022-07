Le chat Orwell

Au bureau de poste de mon village, le grand portrait de la reine Élisabeth qui ornait l’entrée a depuis longtemps disparu. Mon grand-père, à la fin de sa vie, soutenait pourtant, dur comme fer, que le tableau en question n’avait pas bougé, qu’il était bien là, où il avait toujours été. Sans doute avait-il raison contre mon oeil, dans la mesure où la tête couronnée continue d’affranchir le courrier. Désormais, il est vrai, cette souveraine se déguise parfois en drapeau canadien, mais on la reconnaît néanmoins. Parmi les productions dentelées des postes de Sa Majesté, certaines sont néanmoins plus réjouissantes. Dont cet hommage, il y a quelques mois, à Margaret Atwood.

L’écrivaine canadienne, une des plus connues aujourd’hui, sait ce qu’est le pouvoir des mots. La servante écarlate, son livre propulsé par une série télévisée, continue de susciter les passions. Aussi n’est-il pas étonnant de voir, chez nos voisins désunis, sa prose tonique être mise à l’index, comme bien d’autres livres qui déplaisent aux néoconservateurs. Cela au moment même où est passé par-dessus bord le droit à l’avortement et qu’on brandit bien haut celui de porter des armes ou encore de polluer la planète impunément.

Pour certains bien-pensants provinciaux, ce seraient là des affaires qui ne nous concernent pas. Ces questions seraient, à les croire, de purs produits d’importations sans la moindre incidence ici. N’est-il pas vrai pourtant que, de tous côtés, la société canadienne s’américanise plus que jamais ? En tout cas, il est difficile d’avaler que le désastre qui touche les États-Unis en matière d’avortement ne devrait pas susciter de préoccupations de ce côté de la frontière. Faut-il rappeler que le tiers des députés conservateurs à Ottawa — ce parti pour lequel le premier ministre Legault invitait à voter — sont opposés à l’avortement ? Ce parti fédéral, un Jean Charest aspire à le diriger d’ici la fin de l’été.

J’en reviens à Margaret Atwood. Il semble que nous oublions que son féminisme de bon aloi n’est pas le seul axe par lequel cette ardente écrivaine ébouriffée aborde le monde et demande que nous le considérions à ses côtés.

Atwood raconte, dans un texte, sa rencontre avec George Orwell. Elle avait 9 ans lorsqu’elle tomba sur un exemplaire de La ferme des animaux. Le livre lui fit forte impression. « Dire que ce livre m’a horrifiée serait un euphémisme », écrit-elle. Le destin des animaux de la ferme lui paraissait si sombre, les cochons dictateurs si méchants, si malhonnêtes et si fourbes devant un peuple de moutons stupides, que son sens de la justice en fut stimulé pour de bon.

Les hommes exploitent les animaux à peu près de la même manière que les riches exploitent le monde ouvrier, se disait Orwell. Dans la préface à l’édition ukrainienne de ce livre célèbre, Orwell constate combien il est facile pour la propagande totalitaire de contrôler l’opinion de personnes éduquées dans les pays démocratiques. Il a observé, depuis son Angleterre natale, des gens sensés, fins observateurs de l’actualité, avaler des récits fabulistes pour justifier la mise à l’écart des uns et des autres, au nom de complots, de trahisons, de sabotages fabulistes et de visées préfabriquées. La société hiérarchique n’a pas été transformée avec la révolution soviétique, constate Orwell. Car là comme ailleurs, les dirigeants n’ont pas plus de raison de renoncer au pouvoir que n’importe quelle autre classe dirigeante.

Le regard critique d’Orwell ne se dirigeait pas que vers les illusions de cette fausse société égalitaire promulguée au nom du marteau et de la faucille dont Vladimir Poutine s’avère l’improbable héritier. Si le mythe soviétique devait être détruit, croyait Orwell, c’était aussi afin que celui dont ont été pétries nos sociétés ne puisse pas continuer de croître en toute innocence.

Orwell aspirait à une société égalitaire. Or la société dans laquelle il se mourait après la guerre montrait déjà « d’énormes disparités entre riches et pauvres ». Pour que vive une société nouvelle, il fallait dénoncer les illusions qui conduisent au maintien du pouvoir et qui entretiennent pareilles inégalités.

Jamais n’a-t-on fait un usage plus détourné d’Orwell que ces dernières années. Nombre de thuriféraires de l’extrême droite affirment désormais compter 1984, son ouvrage le plus célèbre, comme leur livre de chevet. Ils l’agitent comme un repoussoir de ce qu’ils nomment la « rectitude politique ». Ils s’en servent pour affirmer qu’ils ne peuvent plus rien dire, que leurs propos sont brimés au milieu de leur opulence, qu’ils sont étouffés bien qu’ils soient les maîtres de ce monde, qu’on les muselle tandis qu’on les entend à coeur de journée, sur toutes les tribunes, dans cette seule tonalité.

Comment en est-on arrivé à détourner à ce point Orwell de ses visées ? Sans doute en se gardant de lire ses considérations sur l’exploitation dans La ferme des animaux, sur les inégalités sociales dans ses écrits sur la pauvreté des bas-fonds de Paris ou de Londres, sur la misère des républicains espagnols face à la soldatesque. Et sans doute a-t-on oublié en chemin aussi ses condamnations sans équivoque de l’impérialisme.

Ce matin-là, il semblait faire beau pour toujours. Je lisais Margaret Atwood. Elle me parlait d’Orwell tandis qu’un chat élancé remontait à travers champs. D’où venait-il ? L’animal avait une oreille lacérée. Il avait été malmené. À la porte, il s’est couché à côté et s’est glissé entre ma lecture et le silence. Il n’a plus bougé de là. À l’instant, il a été décidé de le baptiser Orwell.

Est-ce que l’histoire, tout comme les chats, finit toujours par retomber sur ses pattes ? Je n’en jurerais pas, à regarder cet animal. Dans son regard, en tout cas, je crois lire que nous n’avons pas fini de subir bien des discours de timbrés voués à oblitérer l’avenir.