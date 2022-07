Attention à trop de liquidités dans l’entreprise

En période économiquement plus difficile, la gestion des liquidités au sein d’une entreprise peut représenter un élément stratégique faisant la différence entre celles qui se démarquent, celles qui survivent et celles qui disparaissent. Rappelons-nous le choc de la fermeture quasi complète de l’économie en mars 2020 : nous avons alors pu constater que bien des sociétés — de même que plusieurs individus — n’étaient pas préparées à une telle gestion de crise.

Certes, la situation à l’époque était tellement surréelle qu’aucun entrepreneur n’aurait probablement pu la planifier. C’est justement pourquoi elle illustre parfaitement l’importance de détenir des liquidités. Plusieurs ressources existent afin d’accompagner les propriétaires d’entreprises dans l’établissement d’un budget de caisse et d’un flux de trésorerie précis. La planification du « fonds de roulement » doit se faire de façon proactive, lorsque les affaires vont bien. Celle-ci passe parfois par l’augmentation des liquidités, autant que par la négociation de marges de crédit qui rendent du capital disponible pour l’exploitation de l’entreprise.

Plus de deux ans après le début de la pandémie, il est possible d’observer un phénomène intéressant : les sociétés sont maintenant nombreuses à avoir trop de liquidités, ces dernières ayant profité des généreux (et disons-le, longs) programmes d’aide aux entreprises offerts par les gouvernements ! Peu osent en parler, mais nous connaissons tous des personnes, individuelles comme morales, qui se sont pour ainsi dire enrichies pendant la pandémie… Il existe aussi des entrepreneurs qui ont toujours été du type « écureuils ». Ceux-là accumulent beaucoup trop de liquidités pour des imprévus qui n’arrivent finalement jamais. « Trop, c’est comme pas assez », disait ma maman.

Trop, c’est comme pas assez

L’équilibre, comme dans toute chose, est difficile à trouver dans les comptes bancaires corporatifs. Entre liquidités insuffisantes et faiblesse en temps de crise. Entre liquidités trop abondantes et enrichissement potentiellement moins grand pour l’actionnaire. En effet, le premier danger qui guette de nombreux entrepreneurs, selon mon expérience, est la tentation de toujours faire passer l’entreprise avant leurs objectifs personnels. Au fil des années, un propriétaire d’entreprise qui utilise constamment les liquidités de sa société comme levier d’investissement corporatif peut se retrouver dépendant de la vente de sa compagnie pour atteindre ses objectifs de retraite. La nature entrepreneuriale mène à l’audace, je le saisis bien !

Par ailleurs, plusieurs entrepreneurs accumulent des liquidités dans l’entreprise en se disant qu’ils ne la vendront jamais. Toutefois, si l’occasion se présentait de façon inattendue, la détention de trop de capitaux dans l’entreprise va nuire à la fiscalité de la transaction. En effet, afin de profiter de l’exonération pour gain en capital, les actions de la société doivent remplir certains critères, dont l’un concerne l’utilisation des actifs au cours des 24 mois précédant la vente.

Plus précisément, il faut que plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions soit utilisée activement à l’exploitation de l’entreprise tout au long de cette période. Des liquidités trop importantes pourraient par conséquent nuire à ce test. Ce serait le cas, par exemple, pour une entreprise de services détenant peu d’inventaires ou d’autres éléments d’actifs servant à ses opérations.

Se payer en premier

Il est déconseillé de s’improviser fiscaliste, la loi de l’impôt étant très complexe. En recourant aux conseils d’un expert, vous pourrez déterminer la pertinence de procéder à une « purification » de votre société en vue d’une vente éventuelle des actions. Que ce soit par le biais d’une réorganisation fiscale ou par d’autres décisions visant à distribuer les dividendes de façon optimisée aux actionnaires, vous pourrez en arriver à conserver uniquement les liquidités requises au bon fonctionnement de la société, en collaboration avec votre équipe de spécialistes financiers (comptable, planificateur financier et même vos créanciers !).

Par exemple, avez-vous un solde au compte de dividende en capital (CDC) permettant de vous transférer un montant sans imposition personnelle ? Devriez-vous utiliser une société de portefeuille pour investir dans un portefeuille boursier et ou un portefeuille immobilier plutôt qu’à titre personnel ? Avez-vous envisagé la création d’un régime de retraite individuel (RRI) dans la société pour diminuer les liquidités ? Enfin, dans le contexte de la hausse des taux, même les liquidités à conserver devraient l’être dans un compte à intérêts élevés. Se payer en premier, ce devrait être la première devise de l’entrepreneur.