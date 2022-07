Un recul de l’emploi annonciateur?

Le recul de l’emploi en juin viendrait-il s’ajouter à ces statistiques témoignant d’un ralentissement de l’activité économique et rendant la récession inévitable aux yeux d’un nombre sans cesse croissant d’analystes ?

Statistique Canada nous dit que l’emploi a reculé de quelque 43 000 postes en juin. Le taux de chômage a certes établi un nouveau creux record de 4,9 %, mais c’est en raison de la baisse du nombre de personnes à la recherche de travail. « C’est la première baisse de l’emploi qui n’est pas associée à un resserrement des restrictions de santé publique depuis le début de la pandémie de COVID-19 », souligne l’agence fédérale.

Ce recul se concentre au Québec (27 000 emplois perdus) et en Ontario (24 700). Il est essentiellement attribuable à la diminution du nombre de travailleurs de 55 ans et plus (-51 000) et à celle du nombre de travailleurs autonomes (-59 000). Dans le contexte du nombre élevé de postes vacants et de l’accélération de la croissance des salaires, mais aussi de l’incertitude économique, 5 % des travailleurs autonomes en mai sont devenus employés en juin. Cette proportion est plus de deux fois supérieure au taux moyen de 2,4 % enregistré de 2016 à 2019, note Statistique Canada.

En outre, il y a eu perte de 39 000 emplois à temps partiel, mais également de 4000 dans le temps plein, dans une conjoncture de pénurie de main-d’oeuvre. Le total des heures travaillées a augmenté de 1,3 % en juin, un signal perçu comme témoignant d’un marché du travail serré, mais qu’il faut également situer dans le contexte d’un manque de personnel généralisé.

Pour sa part, le chômage de longue durée est revenu à son niveau prépandémie. Le nombre de personnes continuellement au chômage depuis 27 semaines ou plus était en baisse de 24 000 par rapport à mai. Mais parmi les personnes de ce groupe en mai, 21,3 % ont cessé de chercher du travail en juin, tandis que 9,4 % ont commencé à travailler. Les autres (69,3 %) sont demeurées au chômage.

Le salaire horaire moyen a progressé de 5,2 % (ou de 1,54 $, à 31,24 $) sur 12 mois en juin, une accélération par rapport à l’augmentation de 3,9 % mesurée en mai et à celle de 3,3 % enregistrée en avril. Dans la foulée, la dernière lecture de l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) indique une augmentation de 7,7 % d’une année à l’autre en mai.

Les Québécois s’en sortent mieux en matière de protection du pouvoir d’achat, bénéficiant d’une hausse annuelle de la rémunération horaire moyenne qui était de 6,9 % en mai et qui est passée à 7,5 % en juin, avec, en toile de fond, un IPC en progression de 7,5 % en mai.

Vers une courte récession ?

L’interprétation par les économistes des données de juin de Statistique Canada révèle essentiellement un marché du travail qui demeure extrêmement serré, comme en témoignent le taux de chômage à son plus bas, l’accélération de la hausse des salaires, l’augmentation des heures travaillées et les gains d’emplois dans les secteurs plus productifs.

En regardant les données pour le Québec et l’Ontario, Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins, souligne toutefois que « l’ampleur des pertes d’emplois en juin étonne et suscite certaines inquiétudes », cette contraction survenant dans un contexte où les craintes d’un ralentissement prononcé de l’économie s’accentuent.

La firme d’analyse Oxford Economics a calculé que depuis 1973, le Canada a connu sept récessions. Si l’on exclut celle de la pandémie, le PIB a reculé en moyenne de 2,5 % depuis son sommet sur une période d’entre trois et quatre trimestres. Au cours des 50 dernières années, il n’y a eu que deux périodes de resserrement monétaire de la Banque du Canada qui n’ont pas engendré de récession.