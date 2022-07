Une oasis dans la cour

Si 3 % des réserves mondiales d’eau douce se trouvent au Québec, c’est probablement à cause des 500 000 trous d’eau bleu turquoise maintenus entre 25 et 30 degrés Celsius, quelques nouilles en mousse de polyéthylène flottant en surface, avec une pincée de sel ou de chlore, selon la diète.

Distinction particulière chez le peuple de la poutine quatre saisons et de l’hiver qui n’en fait qu’une ; nous sommes les champions de ces oasis tranquilles en Amérique du Nord. En 2021, 70 % des installations de piscines au pays se faisaient au Québec. Ce n’est pas une illusion d’optique lorsque vous atterrissez en avion à l’approche de l’aéroport : ces milliers de petites pastilles bleues privées nous font oublier que Montréal est une île et que Québec fait trempette dans le fleuve. Quant à Trois-Rivières, son nom à lui seul devrait nous inspirer des baignades en eaux vives cristallines, sans maringouins, à l’ombre de feuillus qui nous assurent fraîcheur et intimité.

Et pourtant, nous nous échinons durant quelques mois à entretenir des piscines creusées, hors terre et spas (j’ai lu récemment qu’un chalet et un spa, « ça va ensemble »), dans le but de nous laver des vicissitudes de l’existence à défaut de piquer une plonge dans le lac ou le fleuve, trop pollués. Quant à les chauffer, Hydro-Québec signale que cela peut représenter 70 % de votre facture estivale.

Quand on est à l’eau, il faut nager

Dans les faits, si vous n’avez pas d’enfants, il y a de fortes chances que ce minuscule plan d’eau — financement disponible, récession à venir — ne serve qu’à noyer les insectes et dissoudre des pastilles de chlore pour vous offrir l’illusion qu’il y a encore une chose de limpide en ce bas monde (en ajoutant 70 ml d’algicide par semaine).

Mon expérience est encore timide, mais j’ai hérité d’une piscine avec ma maison, l’été dernier. Je nage en pleine découverte dans un monde où des avertissements d’empoisonnement apparaissent sur tous les produits du cabanon. Sur une boîte, j’ai relevé l’inscription : « Trousse d’chimique ». On comprend que la traduction est approximative et on souhaite que la posologie ne le soit pas.

Cette piscine de 20 000 litres d’or bleu est à la fois un cadeau empoisonné et une béatitude liquide les jours de canicule. D’ailleurs, ajoutez à « canicule » le mot « pandémie » et vous obtenez le mocktail idéal pour faire exploser les ventes de bassins. Les détaillants nagent dans le fric depuis deux ans. Ils sont en rupture de toiles de vinyle et de personnel, comme partout.

« Ma mère chez Club Piscine !, m’a lancé mon B. Ça fait tellement capitaliste ! » Effectivement, je me noie dedans.

En eaux troubles

À l’aide de capsules vidéo pédagogiques et joviales, nous l’avons fermée à l’automne et ouverte au printemps, avons ajouté des galons de produits roses et jaunes, des sachets de poudre à tête de mort et pas mal d’eau de puits. Il y a une contradiction entre puiser dans la nappe phréatique pour remplir une piscine alors qu’un lac de 1269 km2 stagne à quelques kilomètres. Le malheur veut (et il se nomme phosphore) que les cyanobactéries en ont fait une soupe épaisse et bleutée qui le rend peu invitant — sauf pour les pêcheurs, et encore. À 25 $ le litre, je n’imagine pas la quantité d’algicide qui serait nécessaire pour le rendre baignable.

Quant aux piscines, entre le sel et le chlore, leurs effets sur l’environnement sont hautement discutables et certaines municipalités interdisent les déversements d’eau salée dans leurs aqueducs. Au-delà du cours de chimie (que j’ai coulé en secondaire 4), j’ai un rapport amour-haine avec ce trou d’eau aseptisé. Et lorsque j’entends des propriétaires s’indigner parce qu’ils doivent clôturer leur oasis ovale ou carrée par mesure de sécurité, j’ai une bouffée de canicule intérieure.

Mon traumatisme aqueux remonte à plusieurs décennies : j’ai perdu un de mes petits cousins de trois ans dans une piscine. J’avais 18 ans à l’époque où Martin s’est noyé. J’en ai conservé un souvenir indélébile avec la photo posthume qui accompagnait le mot de remerciement de mon oncle et ma tante. J’ai traumatisé mon fils avec les plans d’eau durant sa petite enfance. Mon coeur s’est liquéfié une fois encore lorsque, le mois dernier, un de mes petits voisins de quatre ans a perdu la vie dans la piscine familiale du quartier…

Les pastilles bleues ne sont jamais aussi innocentes qu’elles en ont l’air. Elles broient aussi du noir et des bambins. La mardite piscine me rend l’humeur trouble comme un étang. Je me rendrai au bout de sa vie utile, puis je la transformerai en bassin collecteur d’eau de pluie, en marre à crapauds et futurs princes ou en petit potager clôturé résistant aux assauts des chevreuils. Et je renoncerai à l’achat de toile solaire liquide (!), de thermopompe et d’aspirateur robot télécommandé à 1500 $.

Pour la paix sur Terre et hors terre

Je suis d’accord avec l’humoriste Louis T. : les piscines hors terre, c’est un truc de beaufs de banlieue qui discutent pH et alcalinité en prenant une bière devant le barbèque. Comme pour la plus belle pelouse, chacun a sa recette spéciale.

« Moi, je crois beaucoup au pouvoir des piscines hors terre », raconte Louis T. dans son dernier spectacle, Sexe, politique et pandémie. « Les pays où il y a les moins de conflits et de guerre dans le monde, ce sont les endroits où il y a le plus de piscines hors terre. Il doit y avoir un lien ! »

Moi, je crois beaucoup au pouvoir des piscines hors terre

Pour semer la paix sur Terre, Louis T. propose la construction de piscines. Il a calculé que la guerre en Afghanistan a coûté 2000 milliards de dollars. À ce prix, nous aurions pu payer 800 millions de piscines Trévi 18 pieds à des régions entières. Il suggère de fonder un organisme « Piscine hors terre sans frontières pour la paix sur Terre et hors terre ». « On aurait pu pacifier des pays entiers. Y a plus qu’un imam radical qui va dire : on va aller tuer des mécréants aux États-Unis. »

Il faudrait faire installer une piscine chez Poutine. On réglerait probablement bien des choses. En attendant, je vais aller me mettre la tête sous l’eau pour oublier la guerre, les armes, la violence, oublier l’histoire qui hoquette au sud et à l’ouest.

La tête dans le sable, ça fonctionne aussi, mais c’est plus chaud.



cherejoblo@ledevoir.com

Joblog | Ça se met où ? Les vacances approchent ? Pas pour tout le monde. Les mères de jeunes enfants voient en général cette période arriver comme un casse-tête supplémentaire : des gamins en liberté, une routine plus souple, mais davantage de pagaille. Et il faut occuper la marmaille en tout temps, jeux d’eau ou pas, camp de jour ou non (la COVID rôde encore), voyages ou… vacances annulés. Vous avez été nombreux à réagir à mon texte Les poupées russes. J’ajoute ici la BD d’Emma qui a mis l’expression « charge mentale » au goût du jour. Ça se met où ? porte sur l’inégalité des tâches quatre saisons. Les femmes en couple hétéro font souvent du préventif, alors que les hommes privilégient le curatif face à ces corvées domestiques, qui vont de faire le ménage des placards à prendre rendez-vous chez le dentiste pour les enfants et penser à préparer le lunch du 1er juillet lorsqu’ils déménagent en appartement à 18 ans. Ce travail invisible n’est jamais reconnu puisqu’il devance les problèmes en les empêchant de s’amplifier ou même de naître. Nous reparlerons de la régulation des naissances une autre fois… https://bit.ly/3bqseSM

Noté les ateliers de jardinage urbain gratuits offerts par Cultiver Montréal et l’Avenue du Mont-Royal. Apiculture, agriculture 101, champignons, compagnonnage, récoltes : une vingtaine de rencontres permettent d’apprivoiser le bonheur du jardinage les mercredis et samedis jusqu’au 3 septembre. À vos arrosoirs. On s’inscrit ici :



Souri en visionnant le dernier spectacle de Louis T., Sexe, politique et pandémie. Délirant et mordant à la fois : il éclabousse. On peut le voir gratuitement sur YouTube depuis un mois.



Adoré ce court reportage sur un fabricant de balais en bois et en paille. Depuis 37 ans, Jean-Marc perpétue la tradition à Grisolles, dans le sud de la France. « Quand tu arrêtes de faire quelque chose, ça ne repart jamais. Parce que celui qui sait n’est plus. Donc, le but du jeu, c’est de transmettre à quelqu’un. » Comme dit le marchand de balais : on a toujours balayé et on balaiera tout le temps, mais la première des choses est de balayer devant sa porte. Sages paroles.



