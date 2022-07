Il y a tout juste un an, la ville de Lytton, au sud de la Colombie-Britannique, était ravagée par les flammes, alors que la province traversait une vague de chaleur sans précédent. Le mercure atteignait 49,6 degrés, la plus haute température jamais enregistrée au Canada. Trois jours d’incendie, une collectivité réduite en cendres, deux vies perdues, des centaines d’autres brutalement déracinées. Lytton est le canari dans la mine des changements climatiques, répétait-on, alors que les cendres de la ville étaient encore fumantes.

Lytton est une municipalité d’un peu plus de 200 âmes, bordée par une communauté autochtone installée sur ce territoire au confluent du fleuve Fraser et de la rivière Thompson depuis des millénaires. Une proportion importante de citoyens se débrouillent avec un revenu modeste. Les services publics sont fragiles, difficiles à financer. Sur cette parcelle de terre sont réunis tous les éléments qui accentuent la vulnérabilité face aux changements climatiques. Il aura suffi d’une étincelle, au dernier jour de juin 2021, pour faire basculer la vie de cette communauté qui, un an après l’incendie, tarde à se reconstruire.

Les blessures causées par les flammes sont toujours bien visibles, elles peinent à cicatriser. Plusieurs citoyens délogés attendent encore de pouvoir rebâtir leur vie ; les infrastructures publiques ont été réduites à néant. La difficile reconstruction de Lytton annonce le destin de toutes les collectivités qui doivent porter seules le fardeau de leur vulnérabilité face aux changements climatiques et aux perturbations environnementales. Qu’il s’agisse de l’érosion des berges, de la destruction des milieux naturels ou de la compromission de la santé des citoyens par l’activité industrielle au nom de la rentabilité économique.

Le cas Lytton est un avertissement qui devrait résonner plus fort, bien plus fort, chez nous comme ailleurs. Mais il semble que nous ayons pris l’habitude des flammes, tant au sens littéral que figuré. Juin 2022 aura été le troisième mois de juin le plus chaud jamais enregistré à l’échelle planétaire. Or, il semble que l’on s’accommode autant de la normalisation de l’état d’urgence climatique que de la montée en puissance des forces politiques réactionnaires qui précipitent la catastrophe tout en ordonnant la hiérarchisation des vies humaines.

À ce chapitre, la Cour suprême des États-Unis, concluant un cycle de décisions particulièrement destructrices, décrétait la semaine dernière dans West Virginia v. Environmental Protection Agency (EPA), qu’il sera impossible, pour l’administration Biden, de mettre en œuvre une politique nationale plafonnant les émissions de GES du secteur énergétique, à travers les pouvoirs réglementaires de l’Agence de protection de l’environnement.

Le jugement, signé sans surprise par le bloc conservateur de la Cour, n’empêche pas de réglementer les émissions de chacune des centrales électriques prises individuellement. Cela dit, la décision coupe bel et bien court à la possibilité de mobiliser l’agence fédérale pour limiter de façon cohérente et concertée les émissions des centrales les plus polluantes, afin d’accélérer la transition vers des énergies propres.

Cela représente une victoire aussi importante que déprimante pour les intérêts des entreprises qui soutiennent agressivement le statu quo dans le secteur énergétique étasunien. En détruisant un levier réglementaire, cette victoire forcera le mouvement environnemental à disperser ses forces sur les différents fronts locaux, alors qu’il est urgent d’agir à grande échelle. On peut bien sûr se dire que cela n’a que peu à voir avec ce qui se passe chez nous. Sauf qu’évidemment, les gaz à effet de serre font fi des frontières nationales, et lorsque le plus grand émetteur de l’histoire — on lui doit le cinquième des émissions accumulées de 1850 à 2021 — met tout en place pour rater ses cibles de réduction d’émissions, l’affaire nous concerne tous.

La Cour suprême n’a certainement pas inventé le laxisme environnemental aux États-Unis — les gouvernements successifs auraient tous pu faire beaucoup plus. Reste qu’il est terrifiant de voir l’institution judiciaire s’arroger le pouvoir de morceler la capacité d’agir en matière climatique, alors que s’amenuise l’espoir de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré.

Il n’est par ailleurs pas si clair que nous sachions faire beaucoup mieux ici. L’hypocrisie du gouvernement du Canada (tout comme celui du Québec) en matière de plafonnement des émissions et de transition énergétique est notoire, décomplexée. Une arrogance qui s’explique peut-être, en partie, par la faible vigilance citoyenne. Une étude publiée récemment par l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme de l’Université d’Oxford indiquait que les Canadiens — suivant la tendance des sociétés du Nord — s’informent peu sur les changements climatiques, malgré les catastrophes qui déboulent déjà sous nos yeux. Seuls 39 % des participants interrogés disaient en effet s’intéresser aux contenus d’information sur les changements climatiques, une proportion parmi les plus basses de tous les pays sondés.

Peut-être est-ce par déni, ou alors est-ce l’habitude des flammes. Chose certaine, ce désintérêt confère une licence de destruction à ceux qui profitent — politiquement, économiquement — du laisser-faire.