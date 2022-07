Débattre d’histoire

Dans son plus récent numéro (été 2022), l’excellente revue L’Inconvénient se penche sur « l’histoire contestée ». La formule, convenons-en, est presque un pléonasme. Cette discipline est toujours contestée parce que, malgré ses prétentions scientifiques, elle est tributaire de sa nature interprétative.

Les faits bruts, objectifs — le Parti québécois a été fondé en 1968, par exemple —, relèvent de la chronologie. L’histoire, c’est autre chose. Elle consiste, expliquait le professeur Georges Langlois dans À quoi sert l’histoire ? (Bellarmin, 1999), à mettre en relief les événements importants et à les placer dans une suite pour en faire ressortir la signification.

« Pour effectuer cette sélection, précisait Langlois, l’historien ne peut pas éviter, quoi qu’il en dise, de recourir à des critères qui ne relèvent pas de l’histoire, mais de la politique, de la philosophie, de la morale, voire de la religion et surtout, surtout, des préoccupations du présent. »

L’historien, en plus, explore un objet, le passé, qui a laissé des traces, mais qui n’existe plus et qui est, par conséquent, non reproductible. Difficile à tester, la connaissance historique est donc inévitablement contestée.

Il y a bel et bien eu conquête de la colonie française du Canada par la Grande-Bretagne en 1759-1760. Le fait est incontestable. Toutefois, dès lors qu’on commence à explorerles tenants et aboutissants de l’affaire, la controverse s’installe.

Dans les années 1950-1960, l’écolehistorique de Montréal — les Frégault, Brunet et Séguin — considère la Conquête comme une catastrophe absolue qui a mis un frein au développement normal de la société canadienne-française. À l’Université Laval, à la même époque, les Trudel, Hamelin et Ouellet voient du bon dans l’événement et attribuent les défaillances canadiennes-françaises subséquentes aux travers propres au peuple conquis.

Un même événement, donc, et deux interprétations radicalement différentes, proposées par des historiens rigoureux de part et d’autre. En histoire, il faut l’accepter, la controverse s’impose.

Je lis, comme divertissement estival, Les pourquoi de l’Histoire 2 (J’ai lu, 2022), de l’animateur français féru d’histoire Stéphane Bern. Quand il cherche à éclairer le surnom de « Big Apple » attribué à New York, le vulgarisateur découvre trois hypothèses. Selon la première, la formule proviendrait du surnom donné aux prostituées de la ville. D’autres affirment qu’elle aurait pour origine le nom donné à la boule d’angoisse que ressentaient les jazzmen new-yorkais des années 1930 avant de monter sur scène. Une troisième hypothèse lie le sobriquet au milieu hippique. Dans les années 1920, les récompenses remises aux gagnants des courses sont appelées « Apple ». Gagner à New York, c’est donc obtenir la « Big Apple ». Le terme, ensuite, en viendra à désigner la ville.

Ce petit exemple amusant montre bien qu’il n’y a rien de simple en histoire. Si un fait anecdotique comme celui-là suscite des contestations, imaginez ce qui peut se produire quand on en vient aux choses sérieuses.

Dans L’Inconvénient, Éric Bédard raconte l’indignation de Jacques Parizeau devant le nouveau programme d’histoire et d’éducation à la citoyenneté au secondaire concocté sous le gouvernement libéral de Jean Charest en 2006. Ce programme, rappelons-le, se voulait moins politique et insistait plus sur la modernisation économique et sociale du Québec que sur son parcours national.

Il avait déclenché une levée de boucliers dans les milieux nationalistes. « C’est qu’il faut en revenir, de Marx, et retourner à Michelet ! » confie alors Parizeau à Bédard, en plus de critiquer une foule d’autres éléments du programme, notamment une vision douteuse des Autochtones, réduits, pour la bonne cause, au statut de victimes, « alors qu’au commencement, ils étaient de vrais acteurs de leur histoire », selon Parizeau.

Pour faire contrepoids à ce point de vue nationaliste, L’Inconvénient accueille dans ses pages la contribution de l’historien Pierre Anctil, qui propose une remise en question radicale du concept d’histoire nationale, préjudiciable, selon lui, « aux groupes défavorisés au sein de la nation dominante ».

Il faudrait donc briser « le monopole que s’arroge l’histoire nationale » et délaisser l’idée de nation comme fil conducteur de la réflexion historique au profit de l’idée de « territoire » accueillant « de multiples projets de société plus ou moins contradictoires ».

Les habitués de cette chronique ne seront pas étonnés d’apprendre que je préfère le point de vue des Bédard et Parizeau à celui d’Anctil. Je considère, cela dit, qu’il y a moyen de maintenir, en histoire, une trame nationale essentielle, tout en cultivant le souci de faire ressortir sa nature plurielle.

Tous les Québécois sont Québécois. Ils doivent donc partager une histoire, en acceptant la saine contestation qui vient avec.