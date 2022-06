Nos choix aux Francos

Dope.gng

Le jeune et prolifique duo d’Hochelaga, qui fait des vagues sur la scène hip-hop underground de la métropole, présentera son trap narcotique sur les planches extérieures des Francos, avec sous le bras un mini-album encore tout frais, Top Net, paru le printemps dernier.

Sur la scène Jeanne-Mance/Sainte-Catherine, 23 h

Bon Entendeur & Super Plage

Spécialiste du collage et du remix, collaborateur de Bigflo & Oli, le trio français entend faire danser le Métropolis avec son assemblage de house, de funk, de disco et de hip-hop ; le compositeur montréalais Super Plage, qui possède un flair infaillible pour la chanson electro-pop accrocheuse, mérite à lui seul qu’on envahisse le plancher de danse.

Au MTelus, 21 h

MIELS

Être racoleur n’est pas un défaut dans la musique du duo québéco-américain MIELS, comme en témoigne Lécher le ciel, son efficace second album paru le mois dernier. Paige Barlow a ce je-ne-sais-quoi dans la voix rappelant Nanette Workman (et ce n’est pas qu’une question d’accent !), qui se marie parfaitement avec l’énergie rock et électro des compositions du groupe.

Au Silo, 19 h