Bulletin ministériel

Simon Jolin-Barrette est le seul à illustrer concrètement les prétentions autonomistes de la CAQ. La « loi 96 » sur la langue aurait eu plus de mordant si le premier ministre l’avait laissé faire, mais il a su profiter de la maladresse des libéraux, qui ont proposé un amendement forçant tous les étudiants du cégep anglais à suivre trois cours en français. Il a démarré une réforme du droit de la famille attendue depuis longtemps. A

L’exceptionnelle croissance postpandémique rend la vie facile au ministre des Finances, Eric Girard, mais l’envoi d’un chèque de 500 $ pour contrer les effets de l’inflation à tous les contribuables ayant un revenu inférieur à 100 000 $ était grossièrement électoraliste. Même Doug Ford a jugé plus équitable de cibler ceux qui gagnent moins de 50 000 $. B

Les ventes de produits québécois dans les supermarchés ont augmenté de 17 % depuis 2020, et l’UPA a émis le souhait de voir André Lamontagne conserver l’Agriculture dans un deuxième mandat. Un autre indépendantiste dont le repentir laisse perplexe. B

Nathalie Roy (Culture et Communications) a finalement accouché d’une loi sur le statut de l’artiste, qui lui a valu un concert d’éloges. Malgré sa promesse de mettre fin aux démolitions sauvages, des joyaux du patrimoine continuent malheureusement à disparaître. B

Malgré les versions contradictoires de la crise dans les CHSLD qu’elle avait présentées au fil des mois, Marguerite Blais a été réhabilitée par la coroner Géhane Kamel. Le bureau du premier ministre avait inélégamment précipité l’annonce de son départ, mais elle peut ainsi terminer sa carrière en beauté. B

Tout le monde reconnaît l’excellente performance de Christian Dubé durant la pandémie, mais son plan de « refondation » du réseau de la santé et l’entente avec les omnipraticiens constituent en réalité un bris de la promesse de son parti de donner accès à un médecin de famille à tous les Québécois. Contrairement à ce qui avait aussi été promis, le temps d’attente à l’urgence a augmenté. Présenté trop tard, son projet de loi sur l’aide médicale à mourir est mort au feuilleton. B-

Jean Boulet (Travail, Immigration) a entrepris de restreindre l’accès aux collèges privés non subventionnés, qui constituent une voie d’immigration rapide pour les étudiants anglophones étrangers. Il a cependant dû retraiter piteusement après avoir dit trouver « raisonnable » de hausser les seuils d’immigration de 50 000 à 58 000 pour combattre la pénurie de main-d’œuvre. B-

L’imposition du bracelet antirapprochement aux agresseurs sexuels, une première au Canada, est à porter au compte de Geneviève Guilbault. Elle a perdu de façon cuisante son bras de fer avec le maire de Québec sur le projet de tramway. Elle a semblé dépassée par la multiplication des fusillades à Montréal et à Laval. B-

L’ancienne ministre de la Santé Danielle McCann, mutée depuis à l’Enseignement supérieur, a passé un bien mauvais moment durant les audiences de la coroner Kamel. Elle aussi peut néanmoins conclure son passage en politique sur une bonne note avec l’adoption de la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire. B-

Il y a peu à redire de la performance de Sonia LeBel au Conseil du trésor, même si le transfert promis de 5000 fonctionnaires dans les régions s’étirera jusqu’en 2028. En sa qualité de ministre responsable des Relations canadiennes, elle n’a pas su expliquer de façon satisfaisante la disparition de sa correspondance avec Ottawa, dont les rebuffades continuelles ne semblent pas éroder sa fibre fédéraliste. C

Sur papier, le « Grand chantier pour les familles » de Mathieu Lacombe est impressionnant, mais cela ne règle pas le problème de ceux qui cherchent une place en garderie maintenant. Plutôt que les 50 000 places que les maternelles quatre ans devaient libérer, il promet maintenant 37 000 nouvelles places en… 2025. C

La stratégie pour valoriser le personnel scolaire préconisée par Jean-François Roberge a ses mérites, mais le problème de la pénurie d’enseignants demeure entier. La nouvelle loi sur le protecteur national de l’élève a été saluée par les parents, mais qualifiée d’« occasion manquée » par les Autochtones. C

Malgré toute la volonté de réconciliation d’Ian Lafrenière, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a parlé de « quatre années de rendez-vous manqués ». L’adoption de la « loi 96 » a encore compliqué sa tâche. C

Caroline Proulx (Tourisme) aurait dû corriger la loi qu’elle a fait adopter en mars 2021, qui a pour effet d’encourager la prolifération des résidences pour touristes de type Airbnb, ce qui aggrave la crise du logement. Pire, on a accordé un prêt de 30 millions à une multinationale qui en exploite une centaine dans des édifices résidentiels à Montréal. C-

Andrée Laforest a reconnu du bout des lèvres l’existence de la crise du logement, sans y apporter de solution. Sa nouvelle Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire est remplie de bonnes intentions, mais a toutes les apparences de ces documents qui finissent sur les tablettes. C-

Le contrat de vente d’électricité à l’État de New York a confondu les sceptiques, mais Jonatan Julien a attendu à la dernière minute pour présenter un projet de loi, qui n’a pas pu être adopté, afin de limiter la hausse des tarifs d’électricité et corriger ainsi une autre loi qu’il avait étourdiment fait adopter sous bâillon en 2019. C-

C’est très bien de permettre enfin aux régions d’être reliées aux grands centres à des tarifs plus abordables, mais les vols aller-retour à 500 $ ne suffiront pas à la demande. La baisse du coût du troisième lien ne le rend pas plus désirable. François Bonnardel s’est ridiculisé en qualifiant la densification urbaine de simple « mode ». D

La commissaire au développement durable a critiqué sévèrement l’utilisation du Fonds d’électrification et de changements climatiques. Benoit Charette a également semé la consternation en affirmant que le troisième lien serait un frein à l’étalement urbain. Comment un ministre de l’Environnement peut-il défendre la hausse de la norme sur le nickel dans l’air ? D

L’installation de Moderna au Québec plutôt qu’en Ontario était un bon coup. Tout le monde reconnaît la compétence de Pierre Fitzgibbon, mais il est vite retombé dans ses travers éthiques en allant souper avec un ami lobbyiste le soir même où l’État investissait 98 millions dans une entreprise qui l’avait engagé. D

L’incapacité chronique du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, à présenter un plan de sauvetage du caribou forestier, qu’il a comparé à la morue, a donné à Ottawa une autre occasion de se mêler des affaires du Québec. E