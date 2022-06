Indépendance et anti-impérialisme

Le soutien des Américains et des Européens aux Ukrainiens en guerre contre l’envahisseur russe peut-il se maintenir dans le temps ?

Alors que les renforts envoyés gratuitement à la victime de l’agression coûtent cher, ne se rendent pas forcément toujours, qu’ils amoindrissent (dans certains cas) les stocks existants des armées donatrices ?

Alors que l’économie mondiale encaisse les contrecoups de cette guerre en matière d’inflation, de ruptures de stocks alimentaires, de réorientation des flux énergétiques au détriment du charbon et du pétrole russe (en attendant le gaz) ?

Alors que les opinions publiques occidentales, toujours globalement sympathiques à la cause ukrainienne, s’attiédissent avec le temps, et que cette guerre, s’installant dans la durée, quitte peu à peu les manchettes mondiales et risque de devenir un embêtant « bruit de fond » ?

C’est dans ce contexte qu’on peut replacer le dernier échange, vif et même acrimonieux, entre le président français et le chef de la diplomatie ukrainienne. Vendredi, Emmanuel Macron avait déclaré — pour la deuxième fois depuis le début de la guerre — qu’« il ne faut pas humilier la Russie, pour que, le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques ».

Samedi, réponse sèche de Dmytro Kouleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères : « Les appels à éviter d’humilier la Russie ne peuvent qu’humilier la France ou tout autre pays. Car c’est la Russie qui s’humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies. »

Selon les Ukrainiens, de telles attentions pour la psyché et les états d’âme de Vladimir Poutine — sous prétexte que, tassé dans le coin, sans porte de sortie pour « sauver l’honneur », il pourrait faire un malheur encore pire que toute la destruction qu’il a semée jusqu’à présent — sont puériles, jouent le jeu de l’ennemi et ne donnent rien.

Selon eux, Poutine ne comprend que le langage de la force et, jusqu’à nouvel ordre, toute idée de le « ménager » ne peut qu’encourager la « Bête ».

Le Donbass est toujours dans la balance ; l’heure de la diplomatie n’a pas sonné et les Ukrainiens — que cette aspiration légitime soit ou non réaliste — ont toujours l’espoir de regagner du territoire, voire de bouter complètement les Russes hors de leur pays.

Ils sont 82 %, selon un sondage mené en mai par l’Institut international de sociologie de Kiev — oui, dans l’Ukraine en guerre, on mène encore des enquêtes d’opinion —, à dire : « aucune concession » ; « intégrité territoriale » ; « reconquête du territoire arraché ».

Telle n’est pas la « ligne » des Américains ou de l’OTAN. Encore moins celle des Allemands ou des Français. Ce n’est même pas celle de Volodymyr Zelensky, le grand chef stratège. Non, c’est tout simplement celle du peuple ukrainien.

Cette ligne consiste à dire : « Nous voulons reconquérir notre pays, tout notre pays. Si on laisse aujourd’hui à Poutine ce territoire conquis avec un discours de haine et de négation de notre peuple, au prix de notre sang, de nos soldats tués, des femmes et des enfants violés… Cela ne fera qu’alimenter la Bête et l’encourager à recommencer, dès qu’elle le pourra. »

Autrement dit : la pulsion fondamentale de la Russie de Poutine, en 2022, c’est l’absorption et l’annihilation d’une Ukraine niée dans son existence nationale. En conséquence, la défaite de la Russie, une vraie défaite — et sans « délicatesse » pour la psyché d’un tsar humilié — est pour eux une exigence de sécurité, en plus d’être un impératif moral.

Un peu comme, en 1944 ou 1945, la défaite totale de l’Allemagne — et non un compromis avec Hitler — était un objectif sur lequel il était impossible de transiger.

Cette intransigeance des Ukrainiens peut heurter les âmes sensibles. Elle ne revient pas forcément à poser l’équation « Russie de Poutine égale Allemagne d’Hitler »… mais elle reflète, au minimum, leur totale absence d’illusions sur la possibilité d’un compromis avec leur agresseur.

Un prédateur dont ils savent, mieux que quiconque, prendre la mesure, lorsqu’ils disent : « Une victoire russe serait un cauchemar en matière de sécurité… pour vous ! »

On comprend alors l’exaspération d’un Dmytro Kouleba, lorsqu’il entend de brillants esprits, à Paris ou à Washington, lui conseiller de « ménager Poutine » ou « d’oublier la Crimée et le Donbass ». Il ne peut supporter une telle discussion de type colonial sur son pays, dans laquelle de doctes étrangers « qui savent » organisent une distribution des territoires ukrainiens.

D’autant que, sur le terrain justement, rien n’est joué, entre de fragiles gains russes au Donbass, une étonnante contre-attaque ukrainienne en cours à Severodonetsk, et une possible « guerre gelée » avec des Russes qui se retrancheraient sur des terres « conquises », mais vidées et détruites.

Une course contre la montre est en cours, où les Occidentaux commencent à se demander où est le bout du tunnel, à s’interroger sur le prix qu’ils sont eux-mêmes prêts à payer… alors que les Ukrainiens, engagés dans une guerre existentielle qui leur a été imposée, une guerre anti-impérialiste pour l’indépendance de leur nation, martèlent : « Ce n’est pas le moment de nous laisser tomber ! »

