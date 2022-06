Verdita et le sourire de Mona Lisa

Aimé Mangez local 2 !, de Julie Aubé. Si vous n’avez pas le premier tome, procurez-le-vous ! Le second mise beaucoup sur les recettes (60) et nous aide à cuisiner les surplus et à engranger les trésors « du temps des semis au temps des grâces ». Je ferai la salade César au kale (sans bacon) en fin de semaine. Et j’adore les conseils anti-gaspi de Julie, comme les pickles avec les tiges de fenouil. La mise en pot des légumes et fruits passagers est au coeur de ce nouvel indispensable vitaminé. bit.ly/3ahivxB

Adoré le documentaire La famille de la forêt, cette famille belge — Gérard Mathar et Catherine Jacob — qui s’est installée en Gaspésie il y a 15 ans et qui vit en autonomie alimentaire avec ses trois ados/adultes tout en exploitant son entreprise, Gaspésie sauvage, qui fait de la cueillette sauvage raisonnée. Je les ai trouvés inspirants et à contre-courant. Il serait intéressant d’y retourner dans 20 ans pour voir ce que les trois garçons ont fait de ce projet familial et intergénérationnel. Disponible sur TV5Unis. bit.ly/3x7miGZ

Aussi, à la même antenne, C’est plus qu’un jardin, saison 2, avec Jean-Martin Fortier qui conseille Emmanuel Bilodeau et Édith Cochrane (et d’autres courageux maraîchers). Le couple de comédiens poursuit son aventure et installe un potager et un jardin de simples dans sa cour en ville. Totalement ludique, familial et instructif. bit.ly/3GFhThy

Lu « Le bio et son coût » dans la dernière livraison du magazine Caribou, consacrée à l’argent dans le monde agroalimentaire. « Pour que les gens puissent se payer des légumes bios à bon prix, on accepte tous de vivre sous le seuil de la pauvreté », avance la maraîchère Laurence Harnois, de Dunham. À l’heure où les prix du « conventionnel » explosent et ceux du bio baissent (malgré une forte demande), on fait le point sur le coût de nos aliments. La grosse base ! bit.ly/3t90YOV