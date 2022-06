La gouvernance séparatiste

À l’approche de la campagne électorale, le Parti libéral du Québec ressort l’épouvantail qui avait fait sa fortune pendant un demi-siècle. Selon Dominique Anglade, l’offensive que le premier ministre François Legault a lancée en fin de semaine dernière pour forcer le gouvernement Trudeau à céder au Québec de nouveaux pouvoirs en matière d’immigration vise à instaurer une « gouvernance séparatiste ».

Plusieurs croient que M. Legault est simplement un vire-capot qui pratique un nationalisme de façade pour assouvir ses ambitions et que, même si l’occasion se présente, il n’osera pas aller jusqu’au bout, à l’instar de Robert Bourassa, qui n’a pas su profiter de la fenêtre ouverte par l’échec de l’Accord du lac Meech.

D’autres craignent, comme la cheffe libérale, ou espèrent, comme les nombreux souverainistes qui se sont joints à la Coalition avenir Québec (CAQ), que M. Legault n’ait jamais renoncé à l’indépendance et que, prétextant chercher à assurer la prospérité du Québec et à préserver son identité, il s’emploie en réalité à réunir les « conditions gagnantes ».

Pendant son premier mandat, on ne peut pas dire qu’il se soit comporté comme un cryptoséparatiste. Les professions de foi dans le fédéralisme auxquelles il a dû consentir manquaient un peu de ferveur, mais ses revendications s’inscrivaient dans la continuité de celles de ses prédécesseurs, et il a essuyé les rebuffades d’Ottawa avec ni plus, ni moins d’impatience. Ses homologues des autres provinces n’ont rien eu à lui reprocher quand il a assumé la présidence du Conseil de la fédération.

* * * * *

Ceux qui le soupçonnent néanmoins de sombres desseins ne seront pas rassurés par le texte que le sous-ministre à la Réforme électorale sous le gouvernement Lévesque, André Larocque, a publié dans le numéro de mai de L’Action nationale sous le titre « Le rêve de René Lévesque abandonné par le Parti québécois sera-t-il réalisé par François Legault ? ».

M. Larocque y rappelle une entrevue sous forme de questions-réponses que le chef de la CAQ avait accordée à L’Actualité à la veille des élections de 2018. Elle apparaît plus pertinente que jamais.

Question : Pourquoi vous cessez d’être indépendantiste ?

Réponse : Je ne cesse pas d’être indépendantiste, je cesse d’être péquiste.

Question : Alors pourquoi vous cessez d’être péquiste ?

Réponse : Parce que le PQ n’y arrivera pas. Le PQ ne réussira pas à réunir le nombre qu’il faut pour gagner un référendum.

Question : Qu’est-ce qu’il faut pour avoir le nombre ?

Réponse : Trois choses. Il nous faut prendre le contrôle de l’immigration ; il nous faut renforcer le contrôle de la langue française ; il nous faut davantage prendre conscience de notre identité nationale.

On ne peut pas accuser M. Legault de manquer de suite dans les idées. Il réclame bel et bien les compétences en immigration ; la « loi 96 » demeure sans doute insuffisante, mais elle constitue un pas en avant ; enfin, on ne peut pas certainement lui reprocher un excès de retenue dans la proclamation de sa « fierté » d’être Québécois.

* * * * *

Il y a une quatrième condition à laquelle il revient invariablement depuis qu’il est devenu premier ministre. Chaque fois qu’il est question de souveraineté ou de référendum, il objecte que « l’acceptabilité sociale » fait défaut, mais il s’emploie à la cultiver.

N’en déplaise aux péquistes qui luttent présentement pour leur survie, c’est en lui qu’André Larocque voit le véritable héritier de René Lévesque. « Pour ce qui est probablement le facteur le plus important pour la mission qu’il s’est donnée, François Legault, à l’exemple de René Lévesque, s’est positionné au cœur de la vie politique en démocratie, non pas d’abord au niveau de la défense des idées, mais d’abord et fermement au niveau du peuple lui-même, dont il parle constamment avec grande fierté de la solidarité, de la ténacité, de la discipline, de la résilience », écrit-il.

Quand il était au PQ, plusieurs — et non des moindres — regardaient un peu de haut ce comptable issu du monde des affaires, moins habile à manier les grands concepts comme l’autodétermination des peuples ou le nationalisme civique qu’à aligner les colonnes de chiffres. Encore aujourd’hui, certains trouvent un peu simpliste sa façon de dire que « c’est comme ça qu’on vit », mais tout le monde comprend.

Que tout cela fasse partie d’un plan bien arrêté de « gouvernance séparatiste » ou non, Mme Anglade n’a peut-être pas tort de s’inquiéter. En disant les choses aussi simplement, M. Legault pourrait arriver à convaincre les Québécois qu’il ne s’agit pas d’une autre de ces chicanes fédéral-provincial qui semblent être le passe-temps de politiciens désœuvrés, mais qu’il y a réellement péril en la demeure.