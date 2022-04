Gueule de bois techno

Les valeurs technologiques viennent de connaître une autre dure semaine. Une gueule de bois post-pandémie, a illustré un analyste de eMarketer.

Vue sur le Web, cette expression accolée aux géants de la techno traduit l’effet euphorisant qu’a eu la crise sanitaire sur leurs résultats financiers. Aujourd’hui, hausse des taux d’intérêt, inflation et pénurie viennent les affecter, forçant l’indice Nasdaq à cumuler une perte de quelque 15 % sur le mois, soit sa plus forte déconfiture depuis 2008. Par rapport à son sommet de mi-novembre, l’indice représentant les valeurs technologiques affiche un recul de 23 %, ce qui constitue sa pire correction depuis le krach des titres techno au début de 2000.

(Il faut cependant mettre le tout dans la perspective que cet indice, dopé par deux ans de pandémie, accumulait une poussée de 115 % entre mars 2020 et son sommet de novembre 2021.)

Comptant pour environ 30 % du S&P 500, les titres technologiques ont contribué à une accélération de la chute de l’indice de référence de Wall Street. Le S&P 500 poursuivait sa glissade vendredi pour gonfler sa perte d’avril à près de 9 % — ce qui représente son pire mois boursier depuis le début de la pandémie —, et celle depuis le début de l’année à plus de 13 %.

Amazon la plus secouée

L’action d’Amazon a été la plus secouée cette semaine, avec une perte de 14 % encaissée essentiellement vendredi. Amazon venait de décevoir avec des prévisions de ventes plus faibles qu’espérées pour le trimestre en cours, évoquant l’inflation et les difficultés dans la chaîne d’approvisionnement. Son directeur financier a évalué à 6 milliards de dollars américains les coûts additionnels sur les trois premiers mois de l’année, dus notamment à la perte de productivité, à l’inflation et au coût de la main-d’œuvre, après avoir doublé son personnel durant la pandémie. Amazon a perdu 3,8 milliards de dollars américains en raison d’une perte sur investissement, inscrivant ainsi une première perte trimestrielle depuis 2015, lit-on dans un texte de l’Agence France-Presse (AFP).

Apple a également affiché une croissance ralentie de ses revenus sur le trimestre de janvier à mars, la hausse de 9 % sur un an étant la première fois depuis l’été 2020 qu’Apple comptabilise une croissance à un seul chiffre. Si elles pèsent plus de la moitié du chiffre d’affaires, les ventes d’iPhone n’ont progressé que de 5,4 %.

Le groupe est parvenu à limiter les problèmes d’approvisionnement qui touchent tout le secteur de l’électronique, en particulier dans l’industrie des semi-conducteurs. Il estime tout de même que les perturbations engendrées par la résurgence de cas de coronavirus devraient le priver de 4 à 8 milliards de dollars de revenus pour le trimestre en cours.

Alphabet (Google, YouTube) et Meta (Facebook, Instagram) ont, de leur côté, parlé de pression exercée sur la publicité en ligne dans une conjoncture économique devenue plus difficile. Sans oublier l’impact de l’attrait qu’exerce TikTok auprès des jeunes. La maison mère de Google a réalisé un profit inférieur de 8 % à ce qu’il était un an plus tôt, tandis que Meta a publié un bénéfice net en baisse de 21 % sur un an, souligne l’AFP.

Netflix avait ouvert le bal le 20 avril en annonçant avoir perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à fin 2021 — une première depuis plus de dix ans, un résultat plombé par le retrait de Netflix de la Russie — et en disant s’attendre à en perdre encore plus au printemps. La nouvelle a fait dégringoler l’action de 35 % en une seule séance. Le recul depuis le début de l’année atteint les 68 %.

Netflix avait donné le ton en début d’année en annonçant la progression de ses abonnements la plus timide pour les trois premiers mois de l’année depuis 2010, tout en indiquant que « la croissance des nouveaux abonnés ne parvenait pas à retrouver les niveaux d’avant la pandémie », ce qui pouvait témoigner d’une montée en puissance des HBO Max, Disney+ et Apple TV+.

À ces facteurs conjoncturels s’ajoutent les attaques sur leur modèle d’affaires. Nombre de ces géants de la techno doivent en découdre avec les autorités réglementaires des différents continents qui les accusent de pratiques monopolistiques ou encore d’abus de position dominante, les plus récentes cibles étant le libre choix des boutiques d’applications.

Bon côté de l’histoire, de 30 fois les bénéfices des 12 derniers mois au 31 décembre dernier, le ratio cours/bénéfice du Nasdaq est revenu à 23. Pour le Nasdaq 100, ce ratio est à 30, contre 39 à la fin de 2021, et 27 à la fin de 2019.