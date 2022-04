Caquistes, notre façon d’être libéraux

Il y avait quelque chose de puissamment symbolique à voir François Legault et Justin Trudeau annoncer conjointement l’installation d’une usine de Moderna à Montréal.

Après le SOS lancé à l’armée canadienne, aide à laquelle M. Legault s’est résigné en désespoir de cause pour secourir les CHSLD au printemps 2020, la campagne de vaccination a constitué une éclatante illustration des vertus du fédéralisme pandémique. Si la péréquation, avec sa formule de calcul mystérieuse, demeure un concept relativement nébuleux pour une grande partie de la population, les avantages de la collaboration sous toutes ses formes avec Ottawa durant la crise sanitaire ont été parfaitement compris.

La politique étant ce qu’elle est, il y a bien eu quelques accrochages ici et là, mais bien des Québécois se sont surpris à penser que le fédéralisme pouvait malgré tout avoir du bon. Voilà même qu’il crée des « emplois payants », comme les aime M. Legault.

Le premier ministre n’a pas pu s’empêcher de se péter les bretelles. « Le Québec a gagné la bataille pour Moderna. Une usine de 180 millions de dollars, pis ça ne sera pas en Ontario, ça va être au Québec, Doug. » Cela paraissait presque aussi jouissif que d’éliminer les Maple Leafs.

Manifestement, l’heure n’est pas aux grandes remises en question. On n’entend plus parler de l’actualisation du « nouveau projet pour les nationalistes du Québec » que la CAQ avait rendu public en 2015 pour dissiper la fâcheuse impression qu’elle se complaisait dans les limbes constitutionnels.

Mercredi dernier, lors de l’étude des crédits budgétaires du Conseil exécutif, la députée péquiste de Joliette, Véronique Hivon, s’est étonnée pour une deuxième année de suite de voir que le document publié par le gouvernement Couillard en juin 2017 sous le titre Québécois, notre façon d’être Canadiens apparaît toujours sur le site du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et demeure donc officiellement la politique constitutionnelle du Québec.

La ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a répondu par un jeu de mots, expliquant que son gouvernement préférait l’action à la rédaction. En d’autres termes, plutôt que de suivre le plan de match qui avait été élaboré en 2015, on construit un nouvel avion en plein vol.

En réalité, son ministère a bien rédigé un document le mois dernier, mais il s’agit plutôt d’une politique en matière de relations avec les communautés francophones hors Québec, intitulée Pour une francophonie forte, unie et engagée, assortie du Plan d’action gouvernemental 2022-2025, qui précise la façon dont le Québec devrait jouer son rôle en qualité de « foyer principal de la francophonie canadienne », comme le présentait le rapport Pelletier, autre document libéral, publié il y a 20 ans.

Tout le monde reconnaît que le Québec a le devoir d’appuyer les francophones hors Québec, qui luttent courageusement pour préserver leur identité dans un environnement ingrat, pour ne pas dire franchement hostile.

On peut néanmoins s’étonner qu’un gouvernement qui se dit autonomiste ait choisi de privilégier une mission qui a pour effet d’intégrer davantage le Québec à l’ensemble canadien plutôt que de favoriser son émancipation.

Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi M. Legault a choisi de confier le dossier des relations canadiennes à Sonia LeBel, une de ses ministres clairement identifiés à l’aile plus fédéraliste.

Mercredi dernier, lors de l’étude des crédits budgétaires du Conseil exécutif, elle a senti le besoin de faire valoir qu’un Québec souverain connaîtrait de sérieuses difficultés sur le plan économique. Un argument que le premier ministre se gardebien d’utiliser, lui qui soutenait le contraire à l’époque où il était au Parti québécois. Il est bien placé pour savoir que l’avenir est imprévisible, particulièrement en politique.

Quoi qu’il en soit, la prochaine campagne électorale donnera peut-être lieu à une première. Jusqu’à nouvel ordre, le document Québécois, notre façon d’être Canadiens constitue aussi le seul point de repère pour qui s’interroge sur la position constitutionnelle du Parti libéral, et Dominique Anglade n’a certainement pas besoin d’ajouter à ses nombreux problèmes en rouvrant cette boîte de Pandore.

Il peut sembler loufoque de trouver sur le site de l’actuel gouvernement le texte qui illustrait si bien l’aveu d’impuissance de son prédécesseur. En réalité, au-delà des cocoricos, M. Legault n’ose pas plus que Philippe Couillard ou Jean Charest présenter officiellement à Ottawa des demandes dont le rejet le forcerait à franchir le Rubicon ou à s’écraser.

Dans son « nouveau projet » de 2015, la CAQ présentait une longue liste de pouvoirs additionnels qu’elle entendait arracher en matière de langue, de culture, d’immigration, de fiscalité, etc.

Pourtant, depuis quatre ans, aucune lettre à cet effet n’a été envoyée à Ottawa. « Je parle, presque chaque fois que j’en ai besoin, à mon interlocuteur, Dominic LeBlanc. On peut fonctionner par textos aussi », a expliqué Mme LeBel. Quoi, on jase !