La démesure des temps présents

On vit dans un monde de démesure. Qu’un événement survienne, et la machine médiatique s’emballe jusqu’au délire. Il reste à peine d’espace pour lancer « Wo ! » à la monture galopante partie en peur. Ainsi la série policière District 31. Le branle-bas de combat avait commencé lors de l’annonce de sa fin imminente. Quand celle-ci fut bel et bien consommée la semaine dernière, le déluge de réactions, de papiers de toutes sortes, d’interviews du scénariste Luc Dionne comme des comédiens et du public endeuillé nous est tombé dessus. Jusqu’au Téléjournal qui soufflait sur le feu de l’affliction générale. Un voile mortuaire enveloppait le Québec tout entier. District 31 et Guy Lafleur : mêmes funérailles de première classe.

Cette série était suivie par un très grand nombre de spectateurs qui s’étaient attachés aux personnages, appréciaient ses intrigues et ses rebondissements. Durant les confinements pandémiques, certains avaient adopté cette escouade comme famille de réconfort au foyer. De plus, un sentiment d’appartenance se crée à se retrouver ensemble, quoique séparés, lors d’un même rendez-vous plusieurs fois par semaine. Il n’y a plus tant d’occasions de communier. Messe virtuelle, mais messe tout de même.

On parle quand même d’une série télé avec ses points forts et ses faiblesses. Sa réalisation laissait à désirer ; plusieurs lui reprochaient son manque de diversité. Mais l’extrême popularité d’une émission relève du dosage des ingrédients qui la composent. Celle-là avait su jouer sur les cordes de l’identification du public aux protagonistes, comme sur les habiles ricochets des péripéties. On lève notre chapeau à Luc Dionne pour l’avoir tenue à bout de bras aussi longtemps. Reste qu’on ne pouvait plus lire un article ou écouter à la télé un énième reportage à propos de la série-phénomène sans lever les yeux au ciel. Et les éloges quasi unanimes sur l’épisode ultime, pourtant fort larmoyant, laissaient songeur. L’émotion collective de l’écran au fauteuil balayait le moindre sursaut critique. Cette fiction aura pris autant d’importance que la réalité, brouillant ses frontières et lui empruntant ses larmes. Le réel et l’imaginaire à l’heure de la chute ploient désormais sous la même démesure du temps présent. Une onde de choc parcourt l’échine collective et elle résonne, résonne, jusqu’à nous assourdir.

Même la mort de Guy Lafleur, idole de plusieurs générations de Québécois, souffre de cette enflure médiatique. Qui veut encore lire une chronique sur le numéro 10 après en avoir ingéré déjà quarante ? Des témoignages d’une évidente sincérité. Mais même les admirateurs les plus ardents du grand sportif se sont vus submergés par ce déferlement. Le deuil n’est pas en cause, les funérailles nationales de l’as du hockey non plus, mais le trop-plein d’encre et d’images engloutit la mort et l’héritage des icônes, sans laisser un espace intime au recueillement. Au prochain tsunami, ça s’efface.

Le phénomène de démesure dépasse les frontières du Québec. Sur la planète entière, l’univers des médias sociaux, qui carbure au buzz et aux clics, colore toute la sphère journalistique en entraînant cette surenchère et en suscitant aussi la polarisation. Ça prend des effets boum, des positions extrêmes, des cris répercutés. On n’invite plus les gens à réfléchir, mais à pencher d’un seul côté telle une nuée d’oiseaux, sinon vite à l’ordre !

C’est comme la gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock au dernier gala des Oscar. Elle était hautement condamnable. Il se l’est fait reprocher partout et paie cher sa violence, avec une vie et une carrière de concert chamboulées. L’acteur américain méritait son sort, mais ce qui est devenu la « slapgate » dépasse les bornes, en enfonçant sans relâche le clou accusateur. Dans la foulée du scandale,

laissons-le cheminer intérieurement et trouvons-nous un autre os à gruger. Trop d’emphase sur un sujet finit par abrutir le public. Trop de polarisation aussi. Exit la nuance des discours. Prenez les débats autour du mouvement woke. Aux yeux des détracteurs, ce terme, devenu hautement péjoratif, se résume désormais à ses effets pervers. Ceux-ci sont nombreux et irritants : des quotas rigides en faveur des minorités pour obtenir un poste à l’université ; des condamnations aveugles de Picasso pour mauvaises mœurs, en oubliant son apport gigantesque à l’histoire de l’art, et j’en passe. Reste que sans cette mouvance prônant la justice sociale, les femmes et les minorités resteraient à l’ombre. Le statu quo conservateur, pétri d’effets pervers aussi (l’extrémisme de droite donne froid dans le dos) n’est pas soluble dans la modernité. Il faudra apprendre à raccorder les deux courants pour atteindre le juste équilibre un jour. En attendant, sous trop de cris et de gémissements sonores, on ne s’entend plus penser.