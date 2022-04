Les nouveaux défis du plein-emploi

Une expression pas si nouvelle a remplacé ces jours-ci, dans les conversations du secteur québécois des technos, la question de la pénurie de main-d’œuvre. Le Québec vit présentement ce phénomène qu’on croyait exclusif au Japon des années 1990 : le plein-emploi — dans les technos, du moins. Les politiques économiques devraient-elles s’adapter ?

Encore la semaine dernière, l’expansion du bureau montréalais de la banque américaine Morgan Stanley a été présentée comme une énième occasion de création d’emplois dans les technos au Québec. La société new-yorkaise, qui a déclaré un bénéfice net de 15 milliards de dollars américains en 2021, profite d’une aide provinciale qui équivaut au tiers des salaires payés à ces nouveaux venus, pour ajouter 300 nouveaux travailleurs à ses activités, qui totaliseront ainsi 3000 personnes.

C’est une excellente nouvelle pour les professionnels québécois — et peut-être même canadiens, vu les possibilités de télétravail — des technologies informatiques, qui se voient ainsi offrir la chance de travailler pour un géant financier à l’empreinte internationale en échange de conditions salariales qu’on soupçonne excellentes.

Mais ça ne fait pas l’affaire de tout le monde.

Des entrepreneurs québécois continuent de demander qu’on repense les règles donnant accès aux crédits d’impôt quand on crée des emplois. En situation de plein-emploi, il se « crée » moins de nouveaux postes qu’il s’en échange d’une entreprise à l’autre.

Quand Morgan Stanley ou Ubisoft embauchent des dizaines de travailleurs au Québec, ce sont des dizaines de travailleurs qui ne travaillent pas pour des entreprises québécoises, plaident ces entrepreneurs.

« En situation de plein-emploi, ils nous volent des employés », dit carrément le président et directeur général de Stingray, Éric Boyko.

C’est comme si on formait davantage de médecins au Québec pour améliorer les soins de santé et qu’ils allaient plutôt opérer des patients américains, illustre l’homme d’affaires montréalais.

Le dirigeant de Stingray et ceux d’une vingtaine d’autres entreprises québécoises à caractère technologique affirment que l’aide gouvernementale à l’embauche actuelle les pénalise face à leurs rivaux étrangers. La raison ? Le contexte a changé. Ces politiques ont été créées il y a pratiquement 20 ans, à une époque où les conditions économiques étaient complètement différentes.

Des spécialistes qui anticipaient depuis au moins 2008 la pénurie de main-d’œuvre actuelle dans les technos suggéraient d’inciter les chômeurs d’autres industries à changer de carrière. Avec un taux de chômage à 4,1 % en mars, c’est tout le marché de l’emploi qui tourne à plein régime. Cette solution devient elle aussi moins efficace.

Question fiscale

Stimuler la création d’emplois dans les TI en 2002 — tout juste après l’éclatement de la bulle boursière — n’a pas le même effet qu’en 2022. Bien des entreprises disent ces jours-ci que leur croissance est freinée par leur incapacité à embaucher tout le personnel désiré. La situation est la même au Québec qu’ailleurs au Canada ou même en Amérique du Nord. Cela devient un enjeu global de productivité.

C’est tout un casse-tête pour le gouvernement de François Legault, qui s’est fixé comme mandat d’accroître la valeur économique de chaque travailleur québécois pour qu’elle égale, quelque part au milieu de la prochaine décennie, celle du travailleur ontarien moyen. L’indicateur sur lequel baser cette comparaison ne fait pas l’unanimité. Le salaire moyen ? Le PIB par habitant ? Le pouvoir d’achat ?

La question est également fiscale : les entreprises d’ici déclarent leurs bénéfices et paient leur impôt au fisc québécois. Les entreprises étrangères présentes dans la province paient aussi de l’impôt ici, mais de façon proportionnellement beaucoup moins importante. Pourtant, il est délicat de songer à réduire l’aide publique aux employeurs dans un contexte où les autres provinces et États nord-américains font la même chose.

C’est sans doute pourquoi aucun des partis politiques qui ont gouverné la province au fil des ans n’a voulu revisiter cet enjeu. Ce ne sera probablement pas un enjeu électoral en octobre prochain, prédit Éric Boyko. Il dit avoir approché chacun des partis provinciaux, et personne ne souhaite toucher à cette politique économique qui, il faut l’avouer, a très bien fonctionné puisqu’elle a effectivement créé énormément d’emplois.

Recrutement sans frontières

La situation est telle que Montréal International, dont le mandat est d’attirer dans la métropole l’investissement étranger, a en quelque sorte inversé son rôle en lançant l’année dernière le site TalentMontreal.com. Ce site propose aux employeurs montréalais (et québécois) des outils pour recruter à l’étranger sans se casser la tête avec les visas, l’immigration, etc.

On ne change pas une recette qui marche, dit l’adage. Montréal International dirait probablement la même chose. « Bien sûr qu’on ne doit pas être seulement une économie de succursales, mais on ne peut pas non plus miser uniquement sur des entreprises québécoises », fait valoir son président et directeur général, Stéphane Paquet. Morgan Stanley et Ubisoft font affaire avec des fournisseurs locaux. Des professionnels issus de ces entreprises se lancent ensuite en affaires. Cela cimente l’écosystème entrepreneurial québécois.

Est-ce que la recette a quand même besoin d’être améliorée ? C’est la question à un milliard de dollars. C’est un beau problème que d’être pris avec une politique économique victime de son succès, pourrait-on arguer. Une politique qui était audacieuse quand elle a vu le jour. Et qui, maintenant qu’on parle de plein-emploi, a certainement atteint son objectif.

Ce que certains se demandent, c’est si elle ne l’a pas dépassé…