Reprendre du poil de la bête

L’animateur du Téléjournal Grand Montréal à Radio-Canada, Patrice Roy, n’a pas été tendre à l’endroit du ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, lorsqu’il l’a interviewé dans la foulée de son approbation du projet pétrolier Bay du Nord, au début d’avril. Alors que ses anciens camarades du mouvement écologiste l’avaient sommé de rejeter ce mégaprojet visant à produire jusqu’à un milliard de barils de pétrole en milieu marin, près de Terre-Neuve — une condition essentielle à l’atteinte des cibles canadiennes en matière de réduction des gaz à effet de serre, selon eux —, M. Guilbeault a plutôt vanté les mérites d’un projet parmi les moins polluants du genre au monde.

« Je ne dis pas que c’est un projet vert, avait-il alors concédé à M. Roy. Mais on doit gouverner pour l’ensemble de la population, pour l’ensemble des intérêts de la population, y compris bien entendu la question environnementale. C’est ce que nous cherchons à faire. »

Étonné de la réponse du cofondateur d’Équiterre et ancien militant de Greenpeace, M. Roy lui avait lancé cette pique : « Si vous avez à choisir votre meilleure journée, ce ne sera pas aujourd’hui. »

En effet, le ministre s’est vite vu écorcher par les environnementalistes, qui l’ont accusé d’avoir renoncé à ses principes en cautionnant une augmentation de la production pétrolière au pays. « M. Guilbeault a tout un examen de conscience à faire, avait martelé Patrick Bonin de Greenpeace. La décision d’aujourd’hui représente un triomphe pour un type de politique qui ne fait qu’aggraver la crise climatique et la dépendance mondiale aux combustibles fossiles qui brûlent la planète. »

Il va sans dire que la nomination de M. Guilbeault à l’Environnement, l’automne dernier, avait suscité de grands espoirs chez les écologistes. S’ils n’ont pas été entièrement déçus, force est de constater que le Plan de réduction des émissions pour 2030, déposé le mois dernier par M. Guilbeault — qui prévoit une hausse de la production pétrolière canadienne d’entre 22 % et 33 % d’ici la fin de la décennie —, en a laissé plusieurs sur leur faim. Son aval donné à Bay du Nord est venu renforcer l’impression que M. Guilbeault avait définitivement troqué sa chemise d’environnementaliste pour le costume de politicien.

Or, voilà que l’ancien militant écologiste reprend du poil de la bête en menaçant d’imposer un décret inédit à Québec pour protéger l’habitat essentiel du caribou forestier. De quoi l’aider à redorer son blason environnemental. « En tant que militante engagée dans le renforcement des outils de la Loi sur les espèces en péril, je suis très heureuse de voir qu’un ministre manifeste finalement sa volonté de s’en servir », a déclaré à La Presse canadienne Rachel Plotkin, de la Fondation David Suzuki. Elle n’est pas la seule à chanter les louanges de M. Guilbeault dans ce dossier, lui dont l’ultimatum sommant Québec de lui présenter un plan de protection du caribou boréal au plus tard le 20 avril est resté sans réponse.

La frustration de M. Guilbeault devant le peu de sérieux démontré par le gouvernement de François Legault dans le dossier du caribou forestier ne fait pas de doute. De toutes les provinces à qui Ottawa a demandé l’élaboration d’un plan de protection du caribou — et qui tardent —, c’est le Québec qui accuse le plus grand retard. Ironie du sort, c’est avec l’Alberta qu’Ottawa s’est entendu en premier. Il y a deux semaines, le gouvernement de Jason Kenney a déposé des plans pour protéger les cheptels de deux des onze régions de sa province. L’entente lie aussi les représentants des industries forestière et pétrolière, les communautés autochtones et d’autres intervenants.

L’Alberta compte recevoir des millions de dollars d’Ottawa pour mettre en œuvre ses plans actuels et encore d’autres à venir. M. Guilbeault dit aussi être près de conclure une entente avec le gouvernement ontarien de Doug Ford. Celui-ci a subi les foudres de la vérificatrice générale de sa province pour avoir exempté les compagnies forestières des exigences prescrites par la loi sur les espèces en voie de disparition.

M. Legault insiste pour dire que le sort du caribou relève uniquement de Québec et qu’Ottawa n’a pas à s’en mêler. « Selon nos juristes, dit-il, les caribous sont clairement un champ de compétence du Québec, pas du gouvernement fédéral. » Devant un tel refus, M. Guilbeault n’a eu d’autre choix que de rappeler à M. Legault que la Loi sur les espèces en péril lui donne toute l’autorité nécessaire pour intervenir pour protéger le caribou boréal.

L’industrie forestière québécoise, qui craint qu’un décret fédéral ne mette définitivement fin à ses activités dans certaines régions, demande au gouvernement Legault de négocier « de manière constructive » avec Ottawa. « Notre industrie appréhende les conséquences négatives de décisions qui pourraient être prises sans concertation avec le gouvernement du Québec », a affirmé le directeur du Conseil de l’industrie forestière du Québec, Louis Germain, dans une lettre à M. Legault. M. Guilbeault devra choisir entre redorer son blason environnemental et « gouverner pour l’ensemble de la population ».