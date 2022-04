[Chronique de Louis Cornellier] Écrire

Ceux et celles qui font métier d’écrire le savent : cette tâche, malgré les apparences — pousser un crayon est en effet plus relax que de jouer du marteau-piqueur —, n’est pas nécessairement de tout repos. Il y a les idées à clarifier, les règles de la langue à respecter, le style à peaufiner et l’agencement de tout ça à faire dans un texte final dont on ignore comment il sera reçu. Écrire, surtout s’il s’agit d’une œuvre de longue haleine, est une épreuve.

Certains auteurs affirment prendre plaisir à écrire. Je doute de leur sincérité ou de la qualité du résultat. « Ne croyons pas ceux qui disent écrire facilement : ce sont des imposteurs », note le philosophe et pédagogue Philippe Meirieu dans Pourquoi est-ce si difficile d’écrire ? (Bayard, 2007). « On ne commence jamais à écrire sereinement, explique-t-il, car, pour l’essentiel, ce que nous écrivons ne préexiste pas à l’écriture. C’est pour cela qu’il est (si) difficile d’écrire. C’est pour cela, aussi, qu’écrire est si important… »

Le grand Foglia, qui a écrit plus de 4000 chroniques pour La Presse de 1978 à 2015, partageait l’avis de Meirieu. Il « n’y a aucun plaisir à écrire », confiait-il à ses lecteurs en 1997. « Il n’y a que le plaisir d’avoir écrit. » Il m’enlève les mots de la bouche.

Pourtant, malgré les difficultés de l’entreprise, malgré les immanquables échecs, nous sommes nombreux à persister. Pourquoi ? D’où nous vient cette libido, au sens jungien (c’est-à-dire extrasexuel) du terme ? D’où nous vient cet irrépressible élan qui nous pousse à aligner les mots dans l’espoir d’être lus par d’autres qui nous comprendront ?

La plus belle, la plus juste réponse à cette question — celle qui me convient le plus, en tout cas, en tant qu’auteur de chroniques et d’essais — est celle de l’intellectuel anglais George Orwell (1903-1950), consignée en 1946 dans Pourquoi j’écris, un court texte d’une dizaine de pages, qui vient tout juste d’être réédité dans un petit livre du même nom dans la collection Folio 2€.

Surtout connu pour ses romans La ferme des animaux (1945) et 1984 (1949), Orwell était aussi un remarquable reporter et chroniqueur politique engagé dans le combat contre les totalitarismes, de droite comme de gauche, et dans la défense de la liberté intellectuelle contre la tentation de la censure.

« Partout où une orthodoxie a été imposée — voire deux, comme il arrive souvent —, c’est la fin des écrits de qualité », notait-il, avant d’ajouter que « l’intellectuel littéraire moderne vit et écrit dans la crainte permanente de l’opinion — moins, d’ailleurs, de l’opinion publique au sens large que de celle du groupe auquel il appartient ». Il y a des choses qui ne changent pas, malheureusement.

Dans Pourquoi j’écris, Orwell, après avoir raconté les circonstances de la naissance de son désir de raconter des histoires — il était un enfant solitaire, habité par le désir de décrire pour lui-même le monde qui l’entourait —, retient quatre raisons qui expliqueraient, selon lui, la libido du prosateur.

La première, dit-il un peu brutalement, est « le pur égoïsme », c’est-à-dire « l’envie de faire l’intéressant, d’être discuté, de passer à la postérité ». Ce tempérament, note Orwell, se retrouverait aussi chez les artistes, les scientifiques, les politiciens et les entrepreneurs. La plupart des gens, explique-t-il, se contentent d’être comme les autres, d’entrer dans le moule, mais pas les écrivains, qui tiennent à « être des individus à part entière ».

Vient ensuite « l’enthousiasme esthétique », le sentiment de la beauté du monde et de la langue qui nous habite et qu’on souhaite partager avec les autres, ainsi que, troisième raison, « l’élan historique », c’est-à-dire un désir de découvrir et de dire la vérité du monde.

L’ultime raison, la principale pour Orwell et pour moi, est « l’intention politique », c’est-à-dire « un désir de pousser le monde dans une direction donnée, de modifier l’idée que se font d’autres personnes du genre de société pour laquelle ils devraient se battre ». On n’y échappe pas. Même ceux qui rejettent cette intention, au nom de l’art pour l’art, expriment une opinion politique.

Orwell, qui voulait « faire de l’écriture politique un art véritable », dit que tous ses textes, étant donné les circonstances historiques qui ont accompagné sa vie, ont été écrits — toujours avec un souci esthétique — contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique. Je pense, dans le même esprit, à la sublime formule de Fernand Dumont, qui affirmait avoir écrit toute son œuvre pour explorer son itinéraire de sociologue savant né dans le milieu ouvrier de Montmorency.

Si j’avais à résumer l’intention principale qui anime mes textes, je dirais qu’ils ont été rédigés contre l’effacement du Québec français, pour la social-démocratie et pour chanter la joie de vivre en compagnie de la littérature.