Stress inflationniste

La poussée de fièvre inflationniste ne cesse de surprendre les analystes. Pour les particuliers et les ménages, l’augmentation du coût de la vie et la hausse du loyer de l’argent se font désormais dominantes dans le stress financier ressenti.

La donnée de Statistique Canada a surpris. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,7 % d’une année à l’autre en mars, en hausse d’un point de pourcentage par rapport au taux de croissance de 5,7 % enregistré en février. Il s’agit de l’augmentation la plus marquée depuis celle de 6,9 % de janvier 1991, année d’introduction de la taxe sur les produits et services. La progression atteignait également 6,7 % au Québec le mois dernier.

Même si l’on exclut les composants volatils que sont les aliments et l’énergie, la poussée atteint 4,6 %, bien au-delà de l’intervalle cible de 1-3 % pour l’IPC global de la Banque du Canada. Les trois mesures de l’inflation privilégiées par la banque centrale ont poursuivi leur accélération, pour atteindre une moyenne de 3,8 %, contre 3,1 % en décembre, la moyenne de mars étant le rythme le plus fort depuis plus de trois décennies, soulignent les économistes de la Banque Nationale. Bref, la donnée de mars surprend. Et elle dépasse les attentes du consensus pour un troisième mois consécutif, écrivent-ils.

L’inflation telle que mesurée par l’IPC se ressent toujours plus durement sur le prix des produits de base, répondant aux besoins essentiels. D’une année à l’autre, les consommateurs payaient le mois dernier 8,7 % de plus pour les aliments achetés en magasin. S’ajoute à l’alourdissement de la facture l’augmentation de 39,8 % du prix de l’essence d’une année à l’autre en mars. Outre l’essence et l’alimentation, parmi les facteurs ayant le plus contribué à la hausse de l’IPC en mars on trouve ce qu’on appelle le coût de remplacement par le propriétaire (+12,9 %), les autres dépenses pour le logement en propriété (+16,9 %) et le loyer (+4,1 %).

Sans autres surprises, mars pourrait constituer un sommet pour l’inflation annuelle en raison de l’effet de base, soulèvent les économistes de la Nationale. Le cas échéant, elle ne se résorbera pas facilement pour autant, compte tenu de la réalité géopolitique, des problèmes persistants sur la chaîne d’approvisionnement exacerbés par la politique de COVID-19 zéro du gouvernement chinois et les tensions sur le marché du travail laissant miroiter une hausse salariale plus forte. Statistique Canada a d’ailleurs rappelé que l’emploi avait continué d’augmenter le mois dernier. Le taux de chômage a ainsi atteint un creux record, pendant que le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 3,4 % d’une année à l’autre, soit deux fois moins que l’IPC.

Fortes préoccupations

Pas étonnant, donc, qu’il ressorte des derniers sondages que les particuliers et les ménages subissent un stress inflationniste particulièrement ressenti, amplifié par une remontée des taux d’intérêt susceptible d’être plus musclée que prévu initialement. Les résultats d’un sondage publié mercredi par Gestion de patrimoine TD indiquent que la flambée de l’inflation est arrivée en tête des préoccupations sur le plan des finances personnelles chez 87 % des répondants canadiens, suivie par le coût de la vie pour 84 % d’entre eux.

Évidemment, « les jeunes (moins de 35 ans) sont nettement plus susceptibles que leurs aînés de s’inquiéter au sujet du prix du logement (80 % contre 54 %), de la hausse des taux d’intérêt (71 % contre 49 %), des fluctuations du marché (71 % contre 66 %), de leur salaire ou de leur capacité à gagner un revenu (67 % contre 43 %) et de la sécurité d’emploi (47 % contre 24 %) », peut-on lire dans ce sondage comportant une marge d’erreur de plus ou moins 2 %, 19 fois sur 20.

Les Québécois évoquent l’incidence financière à long terme de la COVID‑19 de même que la pression exercée par l’augmentation des taux d’intérêt et du coût de la vie, selon le récent Indice des dettes à la consommation du cabinet MNP. Ainsi, 45 % des répondants, soit quatre points de pourcentage de plus qu’au trimestre précédent, affirment déjà subir les effets de la hausse des taux. La majorité, soit 53 % des personnes sondées, se préoccupent davantage de leur capacité à rembourser leurs dettes, un bond de six points de pourcentage depuis décembre. Ils sont 35 % (+1 point) à craindre que des taux d’intérêt majorés puissent les conduire à la faillite, ajoute le sondage compilé par la firme Ipsos, qui comporte une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

À 200 $ ou moins

« La crise de l’abordabilité, alimentée par l’augmentation du coût de la vie et des taux d’intérêt, accentue la pression financière », résume Frédéric Lachance, syndic autorisé en insolvabilité au bureau de MNP à Montréal. Plus largement, 55 % (+4 points) des personnes se disent préoccupées par leur situation financière en cas de majoration des taux d’intérêt et 18 % (+3 points) affirment ne pas être prêtes à assumer une hausse d’un point de pourcentage.

Plus en détail, 48 % des répondants déclarent être à 200 $ ou moins de ne pouvoir s’acquitter de leurs obligations financières, une hausse de sept points depuis décembre. De ce nombre, 29 % (+6 points) soutiennent que leurs revenus ne suffisent déjà pas pour régler leurs factures et rembourser leurs dettes. En outre, le montant moyen dont disposent les Québécois à la fin du mois a baissé à 670 $, un recul de 133 $ depuis décembre, ajoute le sondage.