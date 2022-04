Difficile arbitrage entre taux fixe ou variable et inaccessibilité

La Banque du Canada entend se montrer plus « agressive » pour ramener une inflation persistante et généralisée dans sa zone d’acceptabilité et pour empêcher un désancrage des attentes. Si l’arbitrage entre taux hypothécaire fixe et variable s’en trouve brouillé, une certitude demeure : la propriété devient plus inaccessible que jamais. À moins qu’une correction des prix ne survienne.

On s’attendait à une remontée graduelle des taux d’intérêt, étalée sur une plus longue période de temps, avec une Banque du Canada devant conjuguer avec un endettement élevé des ménages et une vulnérabilité du marché immobilier. Or, la Banque centrale prévient qu’elle agira de manière plus musclée si la flambée inflationniste s’inscrit dans la durée.

« Nous pourrions devoir augmenter les taux un peu au-dessus du taux neutre pendant un certain temps afin de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande et de ramener l’inflation à la cible », a-t-elle même averti mercredi dans la foulée d’une hausse de 50 points de base, à 1 %, du taux sur le financement à un jour. La Banque centrale situe désormais son taux neutre dans l’intervalle 2-3 %. Pour leur part, les analystes devancent leur cible et voient maintenant le taux directeur autour de 2 % à la fin de 2022, soit une hausse de 175 points de base cette année.

Si l’on retient cette dernière cible et si l’on estime que chaque hausse de 25 points de base équivaut à 6 $ par mois par tranche de 50 000 $ d’hypothèque, on arriverait fin 2022 à quelque 185 $ par mois de plus sur une hypothèque moyenne de 219 237 $ au Québec, et à 240 $ par mois de plus sur une hypothèque moyenne de 284 931 $ à Montréal, selon les données hypothécaires de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Dit autrement, cela équivaut à une augmentation de 18 % sur une mensualité moyenne de 1056 $ au Québec (de 1308 $ à Montréal) à la fin de 2021, en supposant que le capital reste fixe. Ainsi, une hausse de 100 points équivaudrait à une érosion du pouvoir d’achat de 10,7 %, selon les calculs des économistes de la Banque Nationale. S’ajoute à cette érosion l’impact de la hausse du loyer de l’argent sur les mensualités liées aux marges de crédit et aux marges hypothécaire et personnelle, qui totalisaient plus de 880 $ en moyenne pour les Montréalais à la fin de 2021, toujours selon les chiffres de la SCHL.

Certes, la Banque du Canada rappelle que son taux directeur s’établissait à 1,75 % avant la pandémie. Mais depuis, les prix des résidences ont bondi de 50 %. Et entre le quatrième trimestre de 2019 et le deuxième de 2021, 70 % de la nouvelle dette hypothécaire était à taux variable, a estimé Oxford Economics.

Ces prêts à taux variable comptaient, en septembre dernier, pour 25 % de l’encours des prêts hypothécaires, contre 18 % en février 2020. Vu autrement, en septembre, 75 % de l’encours des prêts était à taux fixe, dont la moitié comportait une échéance de cinq ans ou plus. Un scénario de remontée plus brusque des taux d’intérêt aura une incidence sur une portion accrue des renouvellements.

Une certitude : l’inaccessibilité

Cette accélération du mouvement haussier doit être mise dans la pers-pective d’un accès à la propriété qui a inscrit, à la fin de 2021, une quatrième détérioration trimestrielle de suite. Pour reprendre les données de la Banque Nationale, à l’échelle canadienne, le remboursement de l’hypothèque sur une maison représentative accaparait 48,6 % du revenu d’un ménage type, soit la pire accessibilité depuis le milieu des années 1990.

À Montréal, l’abordabilité chutait pour un cinquième trimestre de suite pour atteindre son pire niveau depuis 2008 et afficher la détérioration la plus rapide depuis 1995. Le paiement hypothécaire en pourcentage du revenu atteignait 38,5 % pour une propriété représentative autre qu’un condo, et 26,6 % pour un condo.

Le directeur parlementaire du budget observait le 17 février que le prix des maisons à Toronto, à Hamilton et à Ottawa était de plus de 50 % au-dessus d’un niveau abordable à la fin de 2021, et d’environ 30 à 45 % pour Vancouver et Montréal. Oxford parle d’un écart moyen de 35 % au-dessus de la capacité de payer.

Il ne fait plus de doute pour cette dernière. Une correction des prix immobiliers devrait s’amorcer à l’automne pour s’étendre jusqu’à la mi-2024, sous le poids du taux d’inaccessibilité record, de la remontée du loyer de l’argent et d’une hausse des inscriptions sur le marché de la revente. La firme de recherche évoque un repli de 24 % à l’échelle canadienne. Faudra voir.