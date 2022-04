Le lièvre et la tortue

Pierre Poilievre attire les foules comme une rock star ou un télévangéliste, c’est selon. Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) prêche l’évangile de la liberté extrême et chante les louanges d’un pays où l’État n’a pas d’emprise sur l’individu. Où les non-vaccinés sont célébrés comme des combattants pour une cause juste. Où la cryptomonnaie vous protège des velléités inflationnistes des banques centrales. Et où les taxes sur le carbone n’existent plus.

Et cela fonctionne. Mardi dernier, à Calgary, ils étaient plus de 5000 au Spruce Meadows Equi-plex, venus entendre M. Poilievre dans sa ville natale. « Les gens doivent reprendre le contrôle de leur vie et rétablir la liberté », a martelé le député ontarien devant la foule albertaine. Sa promesse de faire du Canada le pays le plus libre au monde a de quoi exciter les Canadiens, souvent jeunes, qui en ont ras le bol des restrictions sanitaires des libéraux de Justin Trudeau. De voir Ottawa hypothéquer leur avenir avec des dépenses publiques faramineuses. Et de voir la Banque du Canada « imprimer de l’argent » et attiser l’inflation.

Il est trop tôt pour savoir si le phénomène Pierre Poilievre pourra durer. Si les jeunes cryptomonnayeurs enthousiastes qui assistent à ses assemblées deviendront des membres du PCC et voteront pour lui le 10 septembre prochain, date de l’élection du nouveau chef conservateur. Si les autres candidats dans la course à la chefferie sauront profiter des débats officiels des 11 et 25 mai prochains pour ramener sur terre leur rival survolté.

L’avance de M. Poilievre sur ses principaux rivaux — Jean Charest, Patrick Brown et Leslyn Lewis — semble se concrétiser de jour en jour. Une cinquantaine de députés conservateurs l’ont déjà appuyé, alors que M. Charest jouit de l’appui de la quasi-totalité du caucus québécois du PCC. Selon les sondages, les membres actuels du PCC préféreraient de loin M. Poilievre à M. Charest. Ce dernier demeure particulièrement impopulaire en Alberta, la province qui compte proportionnellement le plus de membres du PCC.

Or, le mode de scrutin, selon lequel chacune des 338 circonscriptions du pays aura le même poids dans la sélection du prochain chef, peu importe la proportion de membres du PCC qui y résident, permet aux rivaux de M. Poilievre de garder espoir. Ils ont jusqu’au 3 juin pour attirer de nouveaux membres. Tout pourrait se jouer dans les six prochaines semaines.

En conséquence, le ton monte entre les deux principaux candidats. M. Poilievre accuse M. Charest d’être un vire-capot qui change de parti comme il change de veste. Selon M. Poilievre, les « vrais » conservateurs ne pourront jamais compter sur l’ancien premier ministre libéral du Québec, celui-là même qui a instauré la Bourse du carbone et plaidé pour le maintien du registre fédéral des armes à feu, pour défendre leurs intérêts à Ottawa.

La décision de M. Charest de conseiller, en tant qu’avocat du cabinet McCarthy Tétrault, le géant de la télécommunication chinoise Huawei sur le processus d’extradition auquel faisait face sa cheffe financière Meng Wanzhou a laissé un goût amer à beaucoup de conservateurs. M. Charest promet maintenant de bannir Huawei, considéré comme un proche du gouvernement chinois, des réseaux 5G canadiens s’il devient premier ministre. Mais ses explications concernant son travail pour Huawei sont loin de satisfaire les critiques. Il devra fournir une meilleure réponse lors des débats.

Malgré ses débuts difficiles, M. Charest mène une campagne qui évite les erreurs d’Erin O’Toole, qui a gagné la course à la chefferie en 2020 en courtisant l’aile droite du parti pour ensuite tenter de recentrer le PCC durant la campagne électorale fédérale en 2021. Les promesses que fait M. Charest dans la course à la chefferie pourraient s’inscrire parfaitement dans une prochaine plateforme électorale du PCC qui viserait à attirer les libéraux déçus et les Red Tories, sans pour autant faire fuir la base albertaine du parti.

« J’ai construit des pipelines. J’en construirai d’autres », a-t-il affirmé dans un gazouillis publié cette semaine. Il laisserait en place le programme national des garderies des libéraux tout en bonifiant les crédits d’impôt pour les parents à faible revenu qui ne réussissent pas à obtenir une place dans une garderie subventionnée. Son slogan de campagne — Bâti pour gagner — a pour but de fixer le regard des membres du parti sur l’objectif ultime, soit l’élection d’un gouvernement conservateur à Ottawa.

Au-delà de ses promesses, M. Charest essaie de faire de cette course un référendum sur le caractère de M. Poilievre. L’appui de ce dernier aux camionneurs qui se sont barricadés au centre-ville d’Ottawa en février pour protester contre les mesures sanitaires le rend indigne du poste de chef. « La primauté du droit et le système juridique canadien ne sont pas un buffet. Les élus parlementaires ne peuvent pas choisir quand suivre nos lois à leur guise », a fait savoir l’équipe de M. Charest.

Lors de son passage dimanche dernier à l’émission Question Period de CTV, M. Charest a qualifié de « bizarre » la promotion des cryptomonnaies que fait M. Poilievre. « Vous voulez être premier ministre du Canada et vous dites aux Canadiens que la cryptomonnaie mettra fin à l’inflation ? Qui croit à ça ? a-t-il demandé. Il y a des gens qui vont l’écouter et mettre beaucoup d’argent dans la cryptomonnaie et qui vont tout perdre. »

M. Charest retrouve peu à peu ses vieux réflexes de guerrier politique. Il en a besoin dans une course qui est en voie de devenir passablement sanglante.