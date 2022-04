Marine Le Pen et le «théâtre» antifasciste

Il était assez croquignolet l’autre matin d’entendre à la radio l’écrivain Jacques Attali évoquer les dangers que ferait courir à la France l’élection de Marine Le Pen le 24 avril prochain. Selon lui, cette élection mènerait, simultanément et « dans moins d’un mois », à la « ruine de l’économie française », à la « sortie de l’Union européenne » et à une alliance de la France « avec le Kremlin contre l’OTAN ».

En entendant ces mots, il était difficile de ne pas songer au cauchemar qu’avait inspiré à plusieurs, en 1981, la perspective de l’élection de François Mitterrand — dont Jacques Attali était alors le chef de cabinet. Dans Le Figaro du 11 avril de cette année-là, l’écrivain Jean d’Ormesson prédisait des « entreprises écroulées » et un « franc effondré ». Sans oublier l’ancien ministre Michel Poniatowski, selon qui des « chars russes » stationneraient bientôt « place de la Concorde » !

Voilà ce qui arrive à ceux qui tentent de plaquer les concepts d’hier sur la réalité d’aujourd’hui. La difficulté avec ce second tour de l’élection présidentielle française, qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, consiste justement à sortir de ces schémas préfabriqués.

On n’y comprend rien si on ne reconnaît pas que cette élection n’est que le dernier épisode de la recomposition politique amorcée en France il y a déjà quelques décennies. Celle-ci a vu lentement l’opposition droite-gauche s’effacer au profit de nouveaux clivages que l’on pourrait faire remonter au référendum de 1992 sur le traité de Maastricht. En signant la disparition du Parti socialiste, l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 n’a fait que confirmer cet effacement. Le scrutin de la semaine dernière a franchi un pas de plus en réservant le même sort à la droite traditionnelle (Les Républicains).

Or, quels sont ces nouveaux clivages ? C’est d’abord celui qui oppose les mondialistes aux souverainistes — d’autres diront, les européistes aux nationalistes. On pourrait aussi y voir ce qu’Emmanuel Macron désigne lui-même comme l’antagonisme entre « progressistes » et « conservateurs ». Ces oppositions se doublent d’une troisième fracture entre ce que le politologue Jérôme Sainte-Marie nomme le « bloc élitaire » et le « bloc populaire ». Ce que confirme la sociologie des électorats macroniste et lepéniste.

Dans un monde où l’opposition entre la droite et la gauche ne rythme plus la vie politique, on aura compris l’inanité du qualificatif d’« extrême droite » que plusieurs accolent à Marine Le Pen. Qualificatif que personne d’ailleurs n’arrive à définir précisément. D’autant que la candidate a un programme économique de gauche, qu’elle ne souhaite plus sortir de l’euro et qu’elle entend soumettre ses propositions sur l’immigration à un référendum. Bref, au choix démocratique de la majorité.

Les plus fins observateurs, comme le politologue Pierre-André Taguieff (Du diable en politique : réflexions sur l’antilepénisme ordinaire, CNRS), ont montré depuis longtemps que cette épithète était essentiellement devenue un procédé polémique désignant à la vindicte celui qui en est affublé. Pourtant, à chaque élection, on voit renaître ce que l’ancien premier ministre socialiste Lionel Jospin avait lui-même qualifié de « théâtre » antifasciste.

Comme le disait récemment sur Europe 1 le philosophe Marcel Gauchet, Marine Le Pen représente plutôt « une droite autoritaire, nationale, populaire, qui évoque furieusement les débuts de la Ve République » et du gaullisme. « En réalité, elle incarne quelque chose de très différent de ce qu’a été l’extrême droite du passé. On gagnerait, du point de vue de la clarté politique, à le reconnaître. »

Les meilleurs analystes l’ont compris. Le politologue Pascal Perrineau parle d’une « droite populiste », alors que le président de la Fondapol, Dominique Reynié, évoque une « droite nationale souverainiste ». Il « est quand même problématique », précise-t-il, de considérer d’extrême droite le simple fait « de vouloir sortir des traités européens et de réformer la constitution par référendum »… comme l’avait fait en son temps le général de Gaulle !

Au lieu de critiquer son programme, notamment en matière de dette publique, il sera toujours plus facile de décréter qu’elle se situe hors du « cercle de la raison » ou du « cercle républicain ». Deux façons partisanes de s’approprier le camp du Bien. On peut être en désaccord avec le projet politique de Marine Le Pen sans pour autant déclarer qu’avec elle « les pauvres vont peut-être mourir », comme l’a fait mardi le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. À une autre époque, les communistes aussi mangeaient les petits enfants, disait en blaguant le comédien Pierre Desproges.

Cette façon de renvoyer dans le camp du Mal presque un électeur sur deux est la recette de la guerre civile. Dans ses mémoires, le grand essayiste Jean-François Revel raconte cette anecdote. La figure tutélaire de la gauche, Pierre Mendès France, lui a un jour confié que jamais le général de Gaulle ne quitterait le pouvoir de lui-même, selon lui. Bref, que c’était de la graine de dictateur, comme le croyaient aussi les Américains. Or, non seulement de Gaulle a-t-il quitté le pouvoir de son plein gré, mais il l’a fait alors que constitutionnellement rien ne l’y obligeait, à l’occasion d’un simple référendum perdu avec un score de 48 %. Tous n’ont pas eu cette abnégation.

On n’est jamais à l’abri de la paresse intellectuelle.