[Chronique de Louis Cornellier] Le Québec vulnérable

La souveraineté du Québec, entend-on dire depuis quelques années, serait un projet du passé parce que les jeunes n’y croient plus. Les plus récents sondages sur la question permettent de nuancer ce constat. En 2020, selon la firme Léger, 36 % des Québécois appuyaient la souveraineté contre 54 % qui la rejetaient. Chez les 18-24 ans, 31 % se disaient souverainistes contre 54 %.

Une idée défendue par un tiers de la population, alors qu’elle n’est même pas discutée dans l’actualité, n’est pas une idée morte, sinon il faudrait enterrer, en même temps que le Parti québécois (PQ), toutes les formations politiques québécoises, à l’exception de la Coalition avenir Québec, qui a gagné l’élection de 2018, faut-il le rappeler, avec 37,42 % du vote.

Il m’arrive de discuter de politique avec des jeunes. Force m’est alors de constater que la souveraineté n’est pas au cœur de leurs préoccupations. Le sujet ne leur dit pas grand-chose parce qu’ils le connaissent mal. Très souvent, après une demi-heure d’échanges, ils reconnaissent qu’il y a là quelque chose d’essentiel et se montrent très ouverts à explorer cette voie. Encore faut-il qu’elle leur soit présentée.

Une récente annonce du PQ montre que l’idée souverainiste est encore vivace dans la frange engagée de la jeunesse. Cinq jeunes femmes de 20 à 37 ans, fières militantes pour un Québec indépendant et français, feront campagne sous la bannière péquiste en octobre prochain.

Dans le monde intellectuel, une nouvelle ébullition souverainiste se produit. J’ai salué, il y a quelques semaines, la parution du Schisme identitaire (Boréal), un brillant essai nationaliste du jeune Étienne-Alexandre Beauregard. L’enseignant David Santarossa, diplômé en philosophie, publie aussi fréquemment en ce sens dans divers médias.

Doctorant en sociologie à l’UQAM, Alexis Tétreault, 27 ans, poursuit dans la même veine en publiant La nation qui n’allait pas de soi (VLB, 2022, 256 pages), un remarquable essai sur la conscience nationale québécoise. Ces intellectuels de la nouvelle génération se revendiquent ouvertement comme nationalistes conservateurs et se réclament de l’influence des Jacques Beauchemin et Mathieu Bock-Côté.

Dans son essai, Tétreault étudie notre imaginaire national afin d’y retrouver les « invariants qui fondent la condition québécoise ». Il postule que l’idée principale qui traverse notre histoire est celle de la vulnérabilité, c’est-à-dire « l’irréductible sentiment qu’un jour, soudainement ou subrepticement, la nation québécoise disparaîtra ». Cette « conscience de notre fragilité », explique-t-il, n’a pas, contrairement à ce que répètent les antinationalistes, paralysé notre action, mais a été « à l’origine de nos projets politiques les plus féconds ». C’est l’oubli récent de cette fragilité, par lequel l’idée de la normalité remplace celle de la vulnérabilité, qui expose la nation québécoise au danger de son effacement.

Pour Lionel Groulx, un « géant de notre histoire intellectuelle » victime « d’un dénigrement injuste » selon Tétreault, la vulnérabilité politique canadienne-française naît au moment de la Conquête de 1760 puisque, dès lors, « la présence française en Amérique est menacée », résume Tétreault. Ce dernier, toutefois, situe plus précisément la fondation de l’imaginaire de la vulnérabilité au moment de l’échec du mouvement patriote et de la publication du rapport Durham qui s’ensuit.

Ce document, on le sait, prescrit la mise en minorité de la nation canadienne-française et sa disparition progressive et sans douleur. Une fois le français devenu inutile ou folklorique, les Canadiens français s’angliciseront lentement mais sûrement, comme en Louisiane, et le tour sera joué. Pour croire que cette logique n’a plus cours dans le Canada d’aujourd’hui, il faut, me semble-t-il, s’aveugler gravement.

Les Canadiens français de 1840, explique Tétreault, refuseront ce destin et opposeront « à la dyade minorisation-assimilation […] le couple majorité-conservation ». La réplique de l’historien François-Xavier Garneau à Durham, la carrière politique d’Honoré Mercier, l’œuvre de Groulx de même que celle de Maurice Séguin, la Révolution tranquille ainsi que l’adoption de la Charte de la langue française et de la Loi sur la laïcité de l’État ont toutes pour moteur cette idée de notre vulnérabilité qu’il s’agit de conjurer en dotant la nation québécoise, ouverte aux gens venus de partout, d’un espace majoritaire nécessaire à sa préservation et à son développement. Tant que l’indépendance nationale n’est pas acquise, on ne peut qu’être, malgré quelques avancées, « un peu moins pas libre[s] » chez nous, comme l’écrivait Maurice Séguin.

La nation québécoise d’aujourd’hui, conclut Tétreault, demeure une « majorité minoritaire » fragile qui s’approcherait du gouffre si elle se croyait normale et sauvée des eaux avant de l’être.