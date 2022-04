Hausse de taux en accéléré

La hausse de 50 points de base du taux cible, à 1 %, témoigne d’une volonté de la Banque du Canada de presser le pas dans sa lutte contre une inflation toujours plus généralisée et persistante, que la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine ne fait qu’attiser. La banque centrale évoque le risque de spirale que viendrait nourrir un désancrage des attentes inflationnistes.

« L’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie » — pour reprendre l’expression du gouverneur de la Banque du Canada — ajoute une nouvelle source majeure d’incertitude pour les perspectives mondiales et alimente une inflation déjà élevée, alors que l’économie canadienne est dans une phase de demande excédentaire. Bref, il faut accélérer le pas dans la lutte contre une flambée des prix qui se généralise et qui pourrait

dégénérer.

La Banque du Canada retient qu’environ les deux tiers des composantes de l’indice des prix à la consommation (IPC) affichent une progression dépassant les 3 %. Elle rappelle qu’en février, la hausse de l’IPC atteignait son plus haut niveau depuis 30 ans, avec 5,7 % sur un an. Derrière cette moyenne, l’inflation des biens atteignait 7,6 %, un taux deux fois supérieur à celui de l’inflation des services. Pour leur part, l’inflation énergétique et l’inflation alimentaire s’établissaient respectivement à 24 % et à 7,4 %.

« Les mesures de l’inflation fondamentale ont toutes augmenté, puisque les pressions sur les prix se généralisent. La Banque s’attend maintenant à ce que l’inflation mesurée par l’IPC atteigne presque 6 % en moyenne durant la première moitié de 2022 et reste bien au-dessus de la fourchette de maîtrise de l’inflation tout au long de l’année. » Elle devrait ensuite baisser pour s’établir à environ 2,5 % au deuxième semestre de 2023 et retourner à la cible de 2 % en 2024, peut-on lire dans le Rapport sur la politique monétaire publié mercredi.

La banque centrale a donc dû réviser à la hausse ses prévisions inflationnistes, de 1,1 point de pourcentage en 2022 et de 0,5 point de pourcentage en 2023, à 5,3 % et 2,8 % respectivement, la révision étant principalement liée à la guerre en Ukraine. En outre, elle prévoit désormais que l’effet des perturbations des chaînes d’approvisionnement, qui réduisent l’offre, devrait se dissiper d’ici le milieu de 2023, soit deux trimestres plus tard que ce qu’elle prévoyait en début d’année.

L’arme suprême pour s’attaquer à l’inflation, soit le taux du financement à un jour, sera donc largement mise à contribution. S’y greffe la réduction de la taille du bilan de la banque centrale, gonflé par l’assouplissement monétaire appliqué lors de la pandémie. La Banque du Canada passera le 25 avril de la phase réinvestissement au resserrement quantitatif. Elle cessera alors de remplacer les obligations du gouvernement du Canada qui arriveront à échéance.

Une augmentation des taux revue à la hausse

Au chapitre du loyer de l’argent, la banque révise à la hausse son estimation du taux dit neutre, soit le taux d’intérêt compatible avec une production qui se maintient durablement à son niveau potentiel et un taux d’inflation qui demeure à la cible. Son estimation se situe désormais entre 2 % et 3 %, contre 1,75 % et 2,75 % en début d’année. Si l’on retient le milieu de l’intervalle comme cible, ce taux neutre passe désormais à 2,5 %, contre 2,25 % précédemment.

« Si la demande réagit rapidement aux taux plus élevés et que les pressions inflationnistes se modèrent, il pourrait être approprié de cesser temporairement notre resserrement quand nous nous serons rapprochés du taux neutre, et de faire le point. En revanche, nous pourrions devoir augmenter les taux un peu au-dessus du taux neutre pendant un certain temps afin de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande et de ramener l’inflation à la cible », prend-elle soin d’avertir.

Ainsi, en début d’année, le scénario modéré, dominant parmi les analystes, esquissait quatre hausses de 25 points cette année, poussant le taux directeur de la Banque du Canada à 1,25 %. Deux augmentations additionnelles devaient suivre en 2023, avec l’atteinte prévue du taux dit neutre au plus tard vers la mi-2024.

Le scénario musclé reposait alors sur six hausses en 2022, pour un taux directeur de 1,75 % en décembre, avec l’atteinte du taux neutre quelque part au premier semestre de 2023. Même cette dernière projection apparaît aujourd’hui frileuse, des analystes voyant désormais le taux directeur toucher les 2 % d’ici la fin de l’année.

D’autant que la Banque du Canada évoque le risque croissant que les attentes, relativement à une inflation élevée, s’enracinent. « Les marchés du travail sont tendus. L’emploi a fortement progressé, regagnant plus que le terrain qui avait été perdu en raison des effets du variant Omicron du coronavirus. Les pénuries de main-d’œuvre sont généralisées, ce qui accélère la croissance des salaires. »

« Un large éventail d’indicateurs laisse supposer que les capacités excédentaires se sont résorbées et que l’économie entre dans une phase d’excès de demande. Face à la demande robuste et aux contraintes d’offre, les entreprises augmentent leurs prix pour refléter le coût plus élevé des intrants », écrit-elle.

Une hausse des attentes d’inflation pourrait, à son tour, mener à une croissance plus généralisée des coûts de main-d’œuvre et des pressions inflationnistes, et exercer ainsi sur l’inflation une influence durable pouvant générer une spirale salaires-prix susceptible de désancrer les attentes inflationnistes de la cible du 2 %.