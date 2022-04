Les ondes en deuil du livre

On a vu tomber cette semaine une triste nouvelle. Après 11 saisons à la première chaîne de Radio-Canada, Plus on est de fous, plus on lit, animée par Marie-Louise Arsenault, quittera les ondes en juin. La dernière émission littéraire de la société d’État, quoique débordant au fil des ans sur d’autres disciplines culturelles, gardait la vraie vedette à la muse de Balzac et de Marie-Claire Blais. Et ce, cinq jours par semaine et deux heures durant, en donnant à découvrir de nouveaux auteurs, en conservant leur rond de serviette aux plus anciens, en faisant la part belle au processus de création. Sa fin crée un vrai trou béant pour le monde des lettres, à qui la dame ouvrait déjà ses portes dans feue l’émission Jamais sans mon livre.

Radio-Canada n’entend bien sûr pas sabrer dans la littérature, mais celle-ci sera — comprenons-le — plus souvent diluée dans une approche artistique et sociale plus diverse.

L’animatrice si dynamique a d’autres projets, dont, dès l’automne prochain, un nouveau talk-show radiophonique du samedi, Tout peut arriver. Elle reparlera de littérature, c’est entendu, et conservera chaque année la barre du Combat des livres. Mais comment s’attendre à ce qu’un créneau quotidien dédié aux œuvres écrites soit repris sous une autre forme ? Les émissions culturelles passent souvent comme des étoiles filantes. Plus on est de fous, plus on lit avait su durer, mais basta !

L’omniprésence des écrans, vases communicants où d’autres médiums triomphent (la culture populaire, entre autres), déteint sur les habitudes du public ; la lecture au long cours décroît. De quoi envoyer une pensée émue aux livres.

Après tout, leur présence est un arc-boutant de l’édifice culturel. Les enfants appelés à développer le goût des arts commencent souvent par déchiffrer « il était une fois » dans les premiers volumes qui leur tombent sous la main. Et décoder par la lecture le langage et l’imagination des autres est un plus grand stimulant que de découvrir des fictions sur un écran ; l’exercice commande une concentration, un effort d’imagination supérieur. Enfant, on s’y fait son cinéma tout seul en mettant des images sur des mots ; plus tard, les grands lecteurs retourneront toujours puiser à cette sève-là entre deux spectacles, trois films et l’écoute d’une musique qui enchante leurs oreilles.

Mais les rangs des amoureux de la littérature se déciment, on le sait bien. Difficile de se concentrer sur des signes écrits pendant des heures quand chacun consomme l’information à toute vitesse sur son cellulaire.

Bien des parents peinent à attirer leur progéniture devant les pages d’un ouvrage non illustré. Et la vague Harry Potter, qui avait à l’époque réconcilié des générations d’enfants avec la lecture, est chose du passé. Les romans jeunesse québécois rejoignent pourtant leur clientèle, mais le passage vers les œuvres pour adultes, surtout les plus exigeantes, se fait de peine et de misère à l’adolescence. Et encore faudrait-il enseigner la littérature québécoise et étrangère comme il se doit à l’école. Mais pensez-vous ?

Ainsi, des rituels précieux se perdent. Des rendez-vous avec soi-même et cet auteur qui vous fait pénétrer les secrets de son intimité, de sa fantaisie ou de ses connaissances s’avortent. Ils aident pourtant à briser les préjugés, à s’ouvrir à des univers différents, à s’enfouir dans un fauteuil loin des fracas du monde en ne voyant plus le temps passer, panacée souveraine en période de pandémie.

On ne lit pas assez chez nous, et de moins en moins ailleurs. Même en France, patrie des écrivains, l’habitude séculaire de se plonger le nez dans un volume s’effrite. Et les yeux s’irritent sous trop de clignotements d’écrans. Et les esprits se vident. Et les abîmes de polarisation se creusent entre les uns et les autres. Et on cherche ses racines et son histoire sans prendre la peine de mieux les découvrir entre des pages. Tout ça pour dire que la fin de Plus on est de fous, plus on lit me semblait inscrite dans l’air du temps. Ce qui n’empêche pas de s’en désoler. Des auteurs s’y confiaient ; leurs histoires faisaient rêver l’auditeur. Alors le livre vivait à la radio, comme art communautaire à célébrer.

Et bien que le gouvernement québécois eût annoncé une aide substantielle à la relance de la culture pour parer les contrecoups de la COVID-19 — plus de 225 millions de dollars en plan triennal — , j’ai pourtant cru voir dans la fin d’une émission phare une défaite collective. Parce que la volonté populaire de se maintenir en littérature n’est pas véritablement au rendez-vous.

Même si le gouvernement de la CAQ fait davantage pour la culture qu’il n’y semblait disposé au départ, des tissus se fragilisent. Problème de société nourri d’éternelle suspicion devant le monde des lettres, jugé élitiste alors qu’il est un puits sans fond d’émerveillement ouvert à tous.