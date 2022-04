Dur combat à l'horizon contre l'inflation

On s’attend à ce que les banques centrales musclent leur offensive face à une accélération de l’inflation rendue incontrôlable par la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine. Mais la portée de ce resserrement monétaire s’en trouve toutefois atténuée par une flambée des prix qui traduit une situation problématique du côté de l’offre.

La guerre en Ukraine vient amplifier l’explosion des prix des matières premières et exacerber les distorsions sur les chaînes d’approvisionnement apparues dans la foulée de la pandémie. Choc pétrolier, contraction de l’offre de métaux de base et poussée de fièvre touchant les prix des produits forestiers et des denrées agricoles ajoutent ainsi leur poids à une hausse des prix à la consommation qui était déjà généralisée avant même que le président Poutine ne lance son agression.

Les conclusions de l’enquête de la Banque du Canada sur les perspectives des entreprises et les perspectives des consommateurs au premier trimestre de 2022 étaient sans équivoque.

Pour ces premières, les contraintes de capacité liées à la main-d’œuvre et les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement sont demeurés criants, le nombre d’entreprises disant subir ces pressions atteignant même un sommet. On peut lire que les entreprises prévoient une forte croissance des prix des intrants et des extrants et s’attendent à ce que l’invasion de l’Ukraine accentue les pressions sur les coûts. Leurs attentes concernant l’inflation moyenne pour les deux prochaines années restent élevées : elles estiment ne voir l’inflation revenir près de la cible de 2 % visée par la Banque du Canada que dans trois ans.

La perception est pire chez les consommateurs, leurs attentes d’inflation à court terme ayant atteint un niveau record. Beaucoup pensent que l’inflation sera plus élevée au cours des deux prochaines années, notamment en ce qui concerne les dépenses essentielles comme les aliments, l’essence et le loyer. « Ils croient que les problèmes d’approvisionnement influeront sur l’inflation pendant au moins deux ans et affecteront la capacité des autorités à la maîtriser. » Et l’invasion de l’Ukraine aggravera une inflation déjà forte.

Perte de revenu réel

S’ajoute aux difficultés une érosion du revenu réel disponible. « Bien que les travailleurs anticipent d’importantes hausses de prix à court terme, ils sont d’avis que leurs salaires n’augmenteront que modérément. »

Dans le contexte du resserrement du marché du travail, le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 3,4 % sur 12 mois en mars, une hausse par rapport aux 3,1 % de février, indiquait Statistique Canada vendredi. Au Québec, la hausse se chiffre à 5,5 %. Or, en février, l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5,7 % d’une année à l’autre, et l’on entrevoit une forte accélération dans les données de mars.

« La croissance sur 12 mois du salaire parmi l’ensemble des employés (+3,4 %) demeure inférieure à la moyenne enregistrée pendant la deuxième moitié de 2019 (+4,3 %), lorsque des conditions du marché du travail tout aussi tendues ont été observées », a ajouté l’agence fédérale.

Si l’épargne excédentaire accumulée lors de la pandémie a permis d’atténuer l’impact inflationniste, la disparition graduelle de l’aide gouvernementale et l’accélération de la hausse des prix à la consommation depuis le deuxième semestre de 2021 sont venues plomber le revenu réel disponible des ménages. Il faut également retenir que la faiblesse des taux d’intérêt durant la première phase de la pandémie contrebalançait l’effet de la surchauffe immobilière sur les paiements hypothécaires. Or, la hausse des loyers en prévision d’une remontée des taux directeurs exerce désormais un effet inverse.

« Les prix de l’essence, du transport, de la nourriture et de l’immobilier sont ceux qui ont connu la plus forte hausse dans les deux dernières années. Si la tendance se maintient, le fardeau de ces hausses de prix sur les budgets des ménages pourrait ralentir les dépenses des consommateurs », a expliqué Pierre Cléroux, économiste en chef à la Banque de développement du Canada. Déjà, les dépenses discrétionnaires en subissent les répercussions pour nombre de ménages.

L’immobilier en première ligne

L’investissement résidentiel se trouve en première ligne des secteurs appelés à subir les plus forts contrecoups.

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) publiait lundi les statistiques du premier trimestre du marché immobilier résidentiel. L’activité a poursuivi son ralentissement au premier trimestre de 2022, avec un nombre de ventes résidentielles s’établissant à 25 845, soit une diminution de 17 % comparativement à la même période en 2021.

« Bien que ce ralentissement soit notable lorsque comparé à l’activité transactionnelle exceptionnelle des deux dernières années, [le nombre de ventes] demeure plus élevé que la moyenne historique des premiers trimestres avant le choc de la pandémie, qui se situait plus près de 20 000 transactions », précise toutefois l’APCIQ.

Cela dit, le marché de la revente demeure sous l’influence d’une rareté persistante des inscriptions en vigueur, ce qui alimente la surenchère et provoque une pression haussière sur les prix. Et l’APCIQ de rappeler que les ménages devront bientôt affronter les vents contraires que feront souffler une hausse sensible des taux d’intérêt, justifiée par un contexte inflationniste bien ancré qui gruge de plus en plus le pouvoir d’achat et la confiance.