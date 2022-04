L’incomparable sans-fil canadien

Peu de sujets font l’unanimité au Canada autant que le coût des services sans fil. C’est qu’ils coûtent cher à ce point-là. Pourquoi ? Là, les avis divergent. Car pour s’en faire une idée, il faudrait comparer le Canada à des marchés similaires ailleurs dans le monde, mais il n’en existe pas… sauf peut-être un. Et le résultat risque de déplaire à tout le monde.

Il suffit de se plaindre ouvertement du coût élevé de son service sans fil pour se faire dire qu’en France, on peut télécharger jusqu’à 80 gigaoctets de données par mois pour moins de 25 euros (environ 35 $). Au Canada, c’est plutôt l’inverse : 25 gigaoctets de données mobiles peuvent coûter 80 dollars par mois…

Un choix de société ?

Dans l’industrie, on trouve la comparaison injuste. La France compte plus d’habitants sur un territoire beaucoup moins étendu. L’infrastructure est donc moins coûteuse à bâtir, et son rendement promet d’être supérieur. C’est la même chose pour le reste de l’Europe, l’Asie et même les États-Unis. Le Canada est donc incomparable.

Vraiment ? Car à l’autre bout du monde se trouve un marché de taille similaire, où la population est éparpillée à peu près pareillement, et même où l’économie n’est pas très différente de celle du Canada. Il s’agit, bien sûr, de l’Australie.

Si on compare les services sans fil canadiens et australiens, plusieurs voudront peut-être émigrer vers le pays du didgeridoo. Moyennant 65 $ australiens (61 $CA), on obtient ces jours-ci pas moins de 200 gigaoctets de données mobiles, presque dix fois ce qu’on se fait offrir au Canada.

« L’Australie est souvent utilisée comme comparatif vu sa géographie », confirme le professeur et directeur de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’Internet et du commerce électronique de l’Université d’Ottawa, Michael Geist. « La différence est notable. Les prix y sont plus bas et on y trouve plus de concurrence. » L’Australie est aussi ouverte à l’investissement étranger, rappelle Michael Geist, alors qu’il est interdit dans le secteur canadien des télécommunications.

La place des acteurs étrangers dans le sans-fil canadien est un dossier que l’industrie canadienne ne souhaite pas rouvrir. Vu la bonne rentabilité des fournisseurs canadiens, des opérateurs américains ou européens se laisseraient probablement facilement séduire s’il leur était permis de s’installer au Canada.

On verrait sans doute un effet sur les prix. Il y en aurait peut-être un sur la qualité du service aussi… Car l’infrastructure canadienne est robuste, rappelle l’analyste de Valeurs mobilières Desjardins Jérôme Dubreuil. « Les réseaux canadiens ont très bien tenu le coup au début de la pandémie, ce qui n’était pas le cas partout, même dans certains pays industrialisés. Ça donne un indice quant à la bonne qualité et fiabilité de ce qui se fait ici. Il faut se dire que le prix n’est qu’une composante du choix de société qu’on fait et que la qualité des réseaux est souvent tenue pour acquise dans ces discussions. »

Plus frais que frais

Peut-on avoir en même temps de bons services et un prix plus raisonnable ? En forçant les fournisseurs à plus de transparence, pourquoi pas. Ottawa s’est félicité à la fin janvier d’avoir atteint trois mois plus tôt que prévu sa cible de réduire de 25 % la facture de sans-fil des Canadiens par rapport à l’année de référence établie à 2018. Or, sur la même période, ailleurs dans le monde, le prix des services sans fil a également baissé et, dans bien des cas, il a baissé de façon plus remarquable que ce qu’on a pu observer chez nous.

Le gouvernement fédéral a limité son calcul à quelques forfaits précis omettant des éléments plus lucratifs qui embêtent bien des consommateurs et qui sont la cause d’une bonne partie des plaintes reçues de leur part chaque année par les autorités.

Il en existe au moins deux : les frais excédentaires et les frais d’itinérance. Les frais d’itinérance sont ce montant que les gens voyageant à l’extérieur du Canada paient pour pouvoir utiliser leur téléphone à l’étranger comme s’ils étaient à la maison. Ils ont augmenté depuis 2018.

Les frais excédentaires sont imposés aux clients qui dépassent les limites mensuelles fixées par leur forfait sans fil. L’apparition de forfaits de données mobiles « illimités » chez certains fournisseurs n’a toujours pas entraîné leur disparition. En plus, les fournisseurs ont été obligés de limiter à 50 $ par mois ces frais puis d’alerter les clients fautifs pour leur éviter de payer plus. Mais ces frais demeurent élevés.

Ces frais représentent toujours une source de revenus assez importante pour des fournisseurs qui proposent des forfaits mensuels mal adaptés aux besoins de leur clientèle. Résultat : le revenu mensuel par abonné, le principal indicateur de référence dans le sans-fil canadien, est en hausse, même si le fédéral assure que les prix ont baissé plus vite dans le sans-fil qu’il le croyait possible en 2018.

Il semble raisonnable de ne pas prédire d’élections fédérales avant 2025, vu la situation au Parlement. On risque peu de se faire promettre de sitôt une nouvelle baisse des coûts par un ou l’autre des partis fédéraux.

Mais si jamais c’est le cas, cibler l’élimination de ces frais serait un excellent moyen non seulement d’abaisser la facture de sans-fil des Canadiens, mais aussi de le faire dans une proportion comparable à celle observée en France, en Australie ou ailleurs dans le monde.

Sinon, la question de l’investissement étranger finira inévitablement par revenir sur la table.