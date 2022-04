Si la tendance se maintient

Le budget fédéral qu’a déposé jeudi la ministre des Finances, Chrystia Freeland, est moins dépensier que prévu. Avec des revenus substantiellement en hausse grâce à la reprise économique, l’inflation et la montée des prix des matières premières, Mme Freeland avait l’embarras du choix. Qu’elle ait choisi de ne pas dépenser toute cette manne immédiatement constituait en quelque sorte une victoire pour tous ceux qui avaient multiplié les mises en garde dans les jours qui ont précédé le dépôt du budget.

L’actuelle circonscription torontoise de Mme Freeland, University–Rosedale, ainsi que sa précédente, Toronto-Centre, affichent probablement la plus grande concentration de p.-d.g. au kilomètre carré au Canada. Les hautes tours qui abritent les sièges sociaux des grandes banques canadiennes planent au-dessus de ces deux circonscriptions.

Les occupants de ces bureaux n’ont eu de cesse d’exprimer leur désapprobation à l’endroit de Mme Freeland ces derniers temps. Ils l’accusent d’avoir trop dépensé durant la pandémie et de manquer de stratégies pour remédier aux faibles perspectives de croissance économique du pays à long terme.

Comme manger des Sugar Pops

Le président-directeur général de la Banque Royale, Dave McKay, n’y est pas allé de main morte en déclarant la semaine dernière au Globe and Mail : « Pour moi, taxer et dépenser, c’est comme manger des Sugar Pops au petit-déjeuner. On se sent vraiment bien pendant une heure, mais on se sent mal foutu [crappy] à midi et en fin de journée… Cela ne vous donne pas une prospérité durable. »

Jamais n’avait-on entendu le p.-d.g. de la première institution financière du pays critiquer aussi sèchement un ministre des Finances fédéral sur la place publique.

Il faut dire que le secteur financier n’avait guère aimé la promesse électorale des libéraux de Justin Trudeau d’imposer une taxe spéciale sur les banques et les assureurs, dont les profits se sont bien portés durant la pandémie grâce, entre autres, aux aides fédérales distribuées aux individus et aux entreprises.

Dans l’esprit des chefs des banques, cette promesse relève d’un populisme de gauche qui fait des grandes institutions financières du pays des têtes de Turc à des fins électoralistes. Elle témoigne aussi du peu d’estime qu’a M. Trudeau pour les gens d’affaires et les créateurs de richesse au pays.

Les avertissements des gens d’affaires

La plateforme électorale libérale prévoyait de récolter 11 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années grâce à un dividende temporaire, ainsi qu’à une surtaxe de 3 % sur les profits des grandes banques et des compagnies d’assurances. Or, le budget de jeudi révise ce montant à la baisse, à 6 milliards sur cinq ans, et réduit l’augmentation du taux d’imposition de ces institutions à 1,5 % au-dessus du seuil de 100 millions. C’est donc 5 milliards de moins qu’Ottawa prévoit de puiser dans les profits des banques au cours des cinq prochaines années. Les critiques de M. McKay et de ses pairs n’auront pas été vaines.

Mme Freeland semble avoir aussi pris à cœur les avertissements des gens d’affaires concernant le déficit et la dette. Certes, le budget prévoit 56 milliards de dollars en nouvelles dépenses au cours des prochaines années. Mais c’est là moins que les 100 milliards en revenus additionnels prévus pendant la même période.

Si elle n’a pas fait preuve d’autant de rigueur budgétaire que l’aurait souhaité la communauté d’affaires, la ministre des Finances a néanmoins réussi à court-circuiter l’impression selon laquelle les libéraux ne se préoccupent pas de la dette fédérale. Celle-ci devrait dépasser les 1200 milliards cette année, une hausse de plus de 500 milliards depuis le début de la pandémie.

« Le gouvernement fédéral a laissé en banque une partie de la manne qu’il attendait du côté des revenus », concluent les économistes du Groupe Desjardins Jimmy Jean et Randall Bartlett dans leur analyse du budget. « En effet, par rapport à la taille des dépenses annoncées avant le budget 2022 liées aux plateformes électorales de 2021, aux accords d’approvisionnement et de confiance [avec le Nouveau Parti démocratique], à l’atteinte des objectifs de l’OTAN en matière de dépenses en défense, aux programmes nationaux d’assurance médicaments et de soins dentaires, le placard des dépenses n’a pas été aussi garni qu’attendu. »

La tendance ou une pause ?

L’entente entre le NPD et les libéraux prévoit l’instauration d’un programme universel d’assurance médicaments à partir de 2023, dont le coût pourrait dépasser les 10 milliards par année. Le budget de jeudi a aussi annoncé qu’Ottawa procédera à un « examen rapide de la politique de défense, pour que le Canada soit prêt à faire face à un monde désormais plus dangereux ».

Les 6 milliards sur cinq ans en nouvelles dépenses militaires inclus dans le budget ne sont qu’une mise de fonds par rapport à l’engagement du Canada de s’approcher de la cible de 2 % du produit intérieur produit en dépenses militaires exigée par l’OTAN. Ce n’est donc qu’en 2023 que l’on saurait si la nouvelle « rigueur » budgétaire de Mme Freeland dictait la tendance, ou simplement une pause.