Mieux vaut être riche et en santé qu’assuré et malade

Apprécié le reportage de la journaliste Madeleine Roy à l’émission Enquête sur l’hormonothérapie féminine. Depuis la diffusion de l’émission, jeudi dernier, les cabinets de médecins font face à une grande demande et l’information n’est pas toujours au rendez-vous sur les hormones bio-identiques. bit.ly/3x9gcX5 À ce sujet, l’émission Loto-Méno produite et animée par Véronique Cloutier sera présentée à Radio-Canada les 11, 12 et 13 avril prochains à 21 h, puis disponible sur Tou.tv gratuitement.

Aimé La cuisine tonique, de Jocelyna Dubuc et l’équipe du Spa Eastman. À cheval entre la diète anti-inflammatoire et la diète cétogène, mais avec des glucides, sans gluten et sans produits laitiers, cette approche a été élaborée avec des naturopathes, des cuisiniers et des nutrithérapeutes, ainsi qu’avec la collaboration du pharmacien Jean-Yves Dionne. 80 recettes et des explications utiles pour apprendre à changer d’alimentation dans un esprit gastronomique. Des plats végés également et quelques desserts à la fin de l’ouvrage. Un livre qui mise sur la prévention et vise à rester dans son assiette. bit.ly/3JjrKcC

Reçu Bougez ! Pour un cerveau en santé, de Richard Chevalier, spécialiste en physiologie de l’exercice et ex-enseignant en éducation physique. Avec le vieillissement de la population, on ne peut demander à Pierre Lavoie de tout faire. Ce livre nous démontre noir sur blanc les avantages de l’exercice sur la santé mentale, l’anxiété, la dépression, le TDAH, l’alzheimer ou le parkinson. Avec 20 minutes par jour, on obtient déjà des résultats et les molécules joyeuses font leur travail. Notre consommation d’antidépresseurs est assez importante (et elle a augmenté de 20 % durant la pandémie au Québec) pour s’y attarder, notamment chez les moins de 14 ans, pour contrer l’anxiété. Un désastre sociétal. bit.ly/370pU3e