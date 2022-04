Des poètes à l’Assemblée nationale

Dans le documentaire d’Hugo Latulippe Je me soulève (en salle), sur la jeunesse et la poésie, Catherine Dorion est d’abord suivie par la caméra comme artiste militante, puis à titre de députée de Québec solidaire à l’Assemblée nationale. Devant le film, je me sentais perplexe, troublée par ces encarts politiques qui alternaient avec la fougue poétique célébrée dans le film. Comme si l’art et la politique n’avaient pas la même fonction et ne requéraient pas les mêmes facultés chez ceux qui s’y frottent. C’est vrai et faux, bien entendu. Et tout dépend du tempérament de l’artiste en grand écart entre les deux mondes. Mais ça faisait plaisir de voir à l’écran Catherine Dorion réciter un poème à l’Assemblée, en secouant le prunier.

Durant son mandat, qui ne se poursuivra pas au-delà de la prochaine élection comme elle l’annonçait cette semaine, on a pu la trouver irritante, rafraîchissante, abonnée à la politique-spectacle. Son anticonventionnalisme semblait du moins prouver que l’enceinte du pouvoir peut abriter tous les tempéraments. De là à les mettre à l’aise…

Catherine Dorion juge aujourd’hui l’institution dépassée, vrai étouffoir des voix dissidentes. Question de point de vue. Elle était trop rebelle pour la fonction et se cognait les ailes aux barreaux du chic Salon bleu qui n’a pas remisé son protocole. La dame habite une autre planèteque celle des élus en chambre. L’art est moins formaté, plus fou, plus libre que les joutes partisanes. On l’a vue en souffrir, provoquer, choquer, chercher sa place.

Et quand la députée de Taschereau assure s’ennuyer d’écrire des livres,il faut la croire. Elle sera toujours une militante de QS, mais en conservant des plages pour la création, tribune essentielle à son épanouissement. Dont acte !

La poésie est-elle insoluble dans la vie politique ? Pas nécessairement. Ça prend un candidat capable de triples saltos arrière, de jouer avec les conventions pour s’en libérer. La fonction peut paraître fastidieuse aux pasionarias qui ruent dans les brancards en brandissant l’épée de l’idéalisme. Catherine Dorion a envoyé revoler tout ça et souvent, son côté iconoclaste nous faisait sourire. Chose certaine, un poète impétueux gagne à être membre du parti au pouvoir pour se sentir capable de faire bouger les choses.

Au Parti québécois, Gérald Godin aura occupé plusieurs fauteuils de 1976 à 1994, député et ministre de divers portefeuilles. Le compagnon de Pauline Julien, le poète emprisonné durant les événements d’Octobre, l’érudit, l’amoureux de la langue française fut aussi celui qui aura tenté les rapprochements les plus ardents avec les allophones du Québec, tant l’enfermement ethnique révulsait ce fervent indépendantiste.

Et outre son œuvre et sa correspondance brûlante avec Pauline Julien, portée à la scène dans La renarde et le mal peigné, on se souvient de lui comme d’un homme explosant sur tous les fronts, ouvert, chaleureux, allumé, assoiffé de liberté et assez souple pour sauter d’un rôle à l’autre. Il était déjà passé de la poésie au journalisme, avec détours par l’enseignement et l’édition, avant d’entrer en politique, ce qui l’aidait à empoigner sa société.

Gérald Godin siégeait à une époque moins délétère que la nôtre. La souveraineté semblait un idéal à portée de vue. La foi dans la cause pouvait s’accompagner d’un lyrisme artistique. Durant son parcours de députée, Catherine Dorion aura plutôt connu les ravages de la pandémie, des enjeux environnementalistes tassés au sommet par la gestion des affaires courantes, une morosité ambiante. Autre temps… Mais par-delà les époques, les statures et les héritages politiques différents (mince pour Dorion), on sent chez ces deux poètes engagés une identique aspiration au dépassement et une tristesse face aux ratés du cœur collectif qui l’empêchent de palpiter plus fort.

Le poème de Gérald Godin Tango de Montréal, reproduit sur un mur face à la Maison de la culture Mont-Royal, hommage aux immigrés, ne voyait-il pas battre « ce vieux cœur usé de la ville / Avec ses spasmes / Ses embolies / Ses souffles au cœur / Et tous ses défauts / Et toutes les raisons du monde qu’il aurait / De s’arrêter / De renoncer » ?

À travers les vers de Désir, Catherine Dorion ne déplorait-elle pas sensiblement les mêmes ambivalences : « Et le cœur reste là, assoiffé, vierge, performant, comme neuf, magnifique. Barricadé en nous, inutile / Et si nous vivons / écrasés dans la Grande Noirceur / prise deux prise vingt-huit mille prise immémoriale / j’imagine que c’est normal ». Avant de déclarer plus loin espérer « que l’aube arrive bientôt ».

« La vraie vie est ailleurs », dit-on. Mais la politique est ici. Passer d’un cercle à l’autre tient du saut périlleux. Parfois, certains s’y blessent et quittent l’arène. Comme au cirque aussi.