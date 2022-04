Les mauvais génies de l’égalité

Les nouvelles sont un peu moches pour les jeunes universitaires en histoire de la région de Québec. S’ils souhaitaient parfaire leur parcours, à la maîtrise ou au doctorat, avec l’appui d’un enseignant de pointe et des budgets qu’offre une chaire du Canada, l’occasion leur a filé entre les doigts à 16 heures le lundi 8 novembre dernier. À ce moment, aucun candidat acceptable n’avait postulé pour diriger à l’Université Laval les chaires d’histoire de l’Amérique latine, d’histoire romaine, d’histoire du Canada-Québec et d’histoire de l’art du Québec et du Canada.

Comme chacun le sait désormais, les hommes blancs non handicapés ne pouvaient pas aspirer à occuper la direction de ces chaires, comme celle de biologie dont on parle depuis la semaine dernière. Toutes les facultés montent des projets et tentent de trouver des porteurs non blancs pour atteindre la cible et figurer, en juin, parmi les finalistes. Beaucoup tombent au combat dès la première étape.

Pour comprendre pourquoi l’Université Laval se trouve dans ce pétrin, procédons à une vérification statistique simple. Pour avoir droit à la manne fédérale, les universités doivent atteindre des seuils stricts en matière de diversité. Pour les femmes et les handicapés, leur proportion est répartie équitablement dans le pays. Mais la cible que l’université doit atteindre pour ce qui est des « minorités racisées » est de 22,3 %. C’est la moyenne canadienne. Quelle proportion occupent ces minorités à Québec ? Statistique Canada est précis : 6,5 %. (Et c’est exactement la proportion présente au sein du corps professoral de l’Université Laval.) Et quelle est-elle à Toronto ? 51,5 %.

Bref, les universités torontoises peuvent combler leurs chaires du Canada en n’affichant que la moitié de la diversité présente sur leur territoire et n’ont qu’à se pencher pour trouver, localement, des professeurs répondant au portrait-robot. Québec (ou Rimouski, Sherbrooke ou Chicoutimi) doit recruter loin, très loin, et s’adonner à de grandes séductions.

Pour bien savourer la situation, supposons qu’un apôtre de l’accession à l’égalité ait déterminé qu’historiquement, les Canadiens français ont souffert de discrimination dans les études supérieures. J’invente, je sais, mais on jase, là. Pour redresser ce tort, il sommerait toutes les universités du pays d’embaucher leur juste part de profs canadiens-français, soit 23 %, la moyenne canadienne, sous peine de perdre leur financement. On gage que l’Université Laval n’aurait aucune peine à recruter, mais que la chose serait pénible à Toronto et à Edmonton ?

Voilà des subtilités qui ont échappé à ceux qui ont pris la décision de mettre nos universités dans cet entonnoir. Répondant à des plaintes d’universitaires mécontents de la sous-représentation des minorités dans le Programme des chaires de recherche du Canada, la Commission canadienne des droits de la personne a accepté d’emblée qu’il fût juste et bon que les titulaires de ces chaires soient dans un délai assez court représentatifs de l’arc-en-ciel des différences qu’on retrouve, en moyenne, dans la société canadienne, concluant que les retardataires seraient privés de financement, point à la ligne. La Cour fédérale a estampillé ces accords et leur a donné force de loi.

On voit un peu partout une mobilisation forte pour l’augmentation de la présence de membres des minorités en emploi, dans des postes de décision et de grande visibilité. J’applaudis. Il est indéfendable qu’on trouve encore trop peu de minorités visibles dans les corps policiers, chez Hydro et à la SAQ dans la région montréalaise, où la peau de 34 % de nos concitoyens n’a pas la pigmentation qui dominait jadis en Normandie. Mais à Rimouski, où ils sont moins de 2 % ?

La question est : jusqu’où doit-on aller, comment et à quelle vitesse ? Les pédagogues nous enseignent par exemple que la sous-représentation masculine au primaire et au préscolaire est un déterminant de la sous-performance des garçons, en manque de modèles. Utilisons la méthode des chaires et retirons en 10 ans le financement des garderies et des écoles primaires qui ne comptent pas 50 % d’éducateurs et de professeurs mâles ! C’est raide, mais c’est pour la bonne cause. N’êtes-vous pas scandalisés par les taux d’échec et de décrochage des garçons (seuls 68 % obtiennent un diplôme d’études secondaires à temps) ?

Penchons-nous avec la même méthode déterminée sur l’industrie de la construction. La paie est excellente, l’emploi abondant, mais on n’y trouve pas 3 % de femmes, et cela ne progresse qu’à pas de tortue. Annonçons que, d’ici 2029, les seuls entrepreneurs pouvant postuler pour des travaux publics devront démontrer que la moitié de leurs travailleurs sont des travailleuses !

Si ces propositions vous semblent excessives, ou du moins précipitées, le cas des chaires est, à mon avis, pire encore. Car lorsqu’on réfléchit à la pyramide des compétences, n’est-il pas curieux que le lieu où on exige désormais une représentation stricte soit sur la pointe, là où il s’agit de faire franchir, par les meilleurs cerveaux, les frontières actuelles de la connaissance humaine ? Les chercheurs ont trouvé une façon pour éliminer les préjugés dans la distribution de subventions de recherche. Ils déposent leurs dossiers « à l’aveugle », c’est-à-dire sans inscrire leur nom ou celui de leur établissement. Les candidats pour ces chaires ne devraient-ils pas être aussi choisis ainsi ? Et tant mieux si l’excellence est incarnée par une Autochtone handicapée ?

Comme il y a, dans les filières universitaires, une sous-représentation des étudiants venant de certains milieux, n’est-ce pas là qu’il faut multiplier les passerelles pour les attirer ? Sachant que le Québec fait déjà mieux que le reste de l’Amérique pour tous les revenus modestes, avec les droits de scolarité les plus bas et les prêts et bourses les plus généreux.

Nous sommes donc aux prises avec des apprentis sorciers de l’égalité. Ils nuisent à la fois à la science, à l’éducation et à la cause qu’ils estiment servir.

