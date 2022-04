Les médias et le mensonge

Allons droit au but : les médias québécois flirtent de plus en plus avec le mensonge. Ils sont à blâmer en bonne partie s’ils voient ces jours-ci leur cote d’amour dégringoler auprès d’un certain public. Ils détiennent aussi la clé pour résoudre ce problème. Voici pourquoi.

On peut montrer du doigt l’érosion des revenus médiatiques provoquée par Internet et les GAFA, mais le fait est que la ligne se brouille chaque jour un peu plus entre le contenu d’information, le contenu de divertissement et la publicité. Et sans surprise, les médias numériques et leur cohorte d’influenceurs sans cesse plus abondante ne sont pas étrangers à cette confusion des genres.

Une bonne partie du public porte peu attention à la différence entre les contenus qu’elle voit défiler sur l’un ou l’autre des écrans qu’elle consulte chaque jour. Pour ces gens, tout ça, ce sont « les médias ». Pas surprenant que de plus en plus de gens disent s’en méfier… « Il faut mieux expliquer la différence entre les différents rôles qui existent dans les médias et même en journalisme », estime le professeur de journalisme à l’École des médias de l’UQAM Patrick White. Le journaliste et auteur montréalais doute de la conclusion d’une étude publiée en mars par la firme Edelman selon laquelle seulement 59 % des Québécois ont confiance dans le travail des journalistes.

La firme de relations publiques cherchait plus à faire réagir qu’à rectifier la situation, pense l’expert. Plus crédible, une étude universitaire réalisée à la fin 2019 et dirigée par le professeur émérite en communication de l’Université Laval Florian Sauvageau établissait à 83 % la part des Québécois qui font « très » ou « assez » confiance aux médias d’information. Seulement 34 % des répondants disaient avoir confiance dans le contenu des réseaux sociaux.

Selon Patrick White, c’est le genre de nuances sur les différentes formes que prennent les médias qu’on pourrait enseigner à l’école. « Le genre de rôle que pourrait remplir le futur cours sur la culture et la citoyenneté québécoise qui remplacera les cours d’éthique et d’éducation religieuse », dit-il, tout en ajoutant que « c’est aussi la responsabilité des médias eux-mêmes de le faire dans leur propre espace en étant plus transparents sur la façon dont sont créés les reportages, les titres et les autres contenus ».

Éthique et tact

Dans tout ce méli-mélo, des médias traditionnels jouent parfois avec le feu. Un journaliste sportif qui se fait porte-parole d’un site Web de paris sportifs met non seulement sa crédibilité professionnelle en jeu, mais il le fait à l’encontre du code d’éthique de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Cela peut donner l’impression que les journalistes vont dire n’importe quoi du moment qu’ils sont payés pour le faire… L’espace publicitaire, faut-il le souligner, est dans les médias le repaire des beaux parleurs. La preuve : quiconque a comparé un hamburger vu à la télévision avec l’espèce de pâté brunâtre trouvé au fond d’une boîte de malbouffe peut témoigner de cette « vérité alternative » que vend la publicité.

Si l’eau de Javel lave plus blanc que blanc, la publicité lave plus vert que vert. Ces dernières années, il suffisait de quelques heures après avoir douté publiquement de la valeur environnementale des dosettes des machines à café vendues par Nespresso et Keurig pour qu’un représentant d’une des deux marques réplique et affirme que cette activité prend pleinement compte des enjeux environnementaux.

Or, c’est faux. Le Bureau de la concurrence du Canada a dû intervenir en janvier dernier. Il a mis Keurig à l’amende pour une somme de 3,8 millions pour ses déclarations environnementales « fausses ou trompeuses ». Ses dosettes ne sont simplement pas recyclables dans le système québécois actuel.

Dans un avis publié quelques jours plus tard, le Bureau avertit : « Avec l’augmentation de produits “verts”, on assiste à une recrudescence de déclarations environnementales fausses, trompeuses ou non fondées, ce qui est illégal au Canada. »

Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) va prendre les choses en main pour combattre l’écoblanchiment. L’autorité financière américaine va resserrer les règles permettant aux entreprises d’affirmer qu’elles respectent les fameux « critères ESG » (environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance).

La SEC proposera des normes pour s’assurer que tout le monde utilise les mêmes critères ESG. Par exemple, elle définira comment calculer les émissions de GES et comment comptabiliser de façon crédible son empreinte carbone.

L’influence de la SEC ne se rend pas jusque sur Instagram, où un influenceur n’a besoin que du mot-clic #ad caché quelque part — oui, en anglais en plus — à la fin d’un billet pour vanter la caméra du plus récent téléphone intelligent, puis pour empocher les quelques milliers de dollars que lui aura remis le fabricant dudit téléphone.

Car à la base, bien sûr, tout est question d’argent. Québecor Media et ces influenceurs ont le même modèle d’affaires : séduire un public cible pour mieux payer les factures. La façon d’y arriver diffère, mais c’est moins évident sur des réseaux sociaux, qui départagent très mal les journalistes et les éditorialistes des humoristes devenus porte-parole et des créateurs d’un contenu souvent douteux.

Le philosophe canadien des médias Marshall McLuhan s’est rendu populaire en affirmant que le média, c’est le message. McLuhan lui-même est ensuite allé faire une apparition comique dans un film de Woody Allen. Là encore, il a présagé ce qu’on constate cinquante ans plus tard : plus les médias s’entremêlent, plus le message se brouille.

Et à qui profite cette confusion, sinon aux faussaires ?