«Les comparaisons sont odieuses. » Selon certains grands esprits d’antan, il pourrait donc être risqué de comparer des catastrophes pendant qu’ont lieu des tueries en Ukraine. Cela dit, on peut tout de même se permettre de déplorer la situation désespérée d’autres personnes en d’autres lieux, tandis que le monde est tétanisé par la guerre gratuite et horrifiante de Vladimir Poutine. Les dommages collatéraux physiques à Kiev et à Marioupol sont visibles à l’œil nu, mais il y a de nombreuses horreurs qui restent dans l’ombre quand une grande crise prend toute la place dans les médias. Pourtant, les « petites » catastrophes sont présentes partout — elles sont là, même si, pour le moment, Poutine les a toutes balayées. En fait, le manque d’attention aux crises moins médiatisées est un dégât collatéral de l’invasion russe.

Voilà que la plus grande des catastrophes (pour quelques-uns, présumée) — le changement climatique — a pour ainsi dire disparu dans le débat médiatique. Et voilà qu’en février — juste avant l’invasion russe —, je me suis retrouvé devant la crise éternelle de ma carrière journalistique, le conflit israélo-palestinien. Elle m’est revenue sous la forme d’une lettre publique — vraiment un cri du cœur — écrite par Salah Hamouri, l’avocat franco-palestinien qui ne cesse de se battre contre l’État israélien depuis son petit coin de Jérusalem au nom de ses camarades arabes au statut de « résident ».

En 2005, Hamouri a été accusé d’avoir participé à un complot d’assassinat contre Ovadia Yosef, l’ancien grand rabbin séfarade d’Israël et un des fondateurs du parti politique religieux Shas. Après trois ans de détention, Hamouri a été condamné à 14 ans de prison et a fini par plaider coupable — malgré ses déclarations d’innocence — en échange d’une peine de prison réduite à sept ans. Enfin libéré en 2011 dans l’échange de 1027 prisonniers palestiniens contre un soldat israélien détenu par le Hamas, Hamouri s’est engagé dans un bras de fer constant avec les autorités militaires et civiles, lui à qui il est interdit de traverser la frontière en Cisjordanie occupée depuis Jérusalem-Est, et lui qui est séparé de sa femme française (ainsi que de leurs deux enfants), puisqu’elle n’a plus le droit d’entrer en Israël.

Je ne me sens pas qualifié pour juger le dossier Hamouri, mais le fait que sa lettre du 11 février m’est parvenue par mon ami Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières et originaire de Jérusalem, compte énormément. Mes prédilections politiques m’ont toujours positionné du côté de la cause palestinienne. Toutefois, mes pensées sur le sujet sont ambiguës, car, en fin de compte, si je n’ai bien connu qu’un seul Palestinien, Edward Saïd, le grand intellectuel que j’ai édité et admiré, j’ai eu dans ma vie beaucoup plus de liens avec des Israéliens — et des partisans américains d’Israël — avec des points de vue couvrant toute la gamme politique.

Cependant, l’appel à l’aide de Hamouri, rédigé en bon français, m’a frappé au cœur. Il racontait comment sa carte de résident de Jérusalem (il n’est considéré ni comme un Palestinien ni comme un Israélien) avait été « supprimée » par la ministre de l’Intérieur le 18 octobre : « Pourquoi ? Parce qu’une loi qui a été votée à la Knesset en 2018 décrétant “Israël État-nation du peuple juif” aboutissait à une conséquence effarante : le devoir d’allégeance pour tous les citoyens vivant en Israël. Pour eux, Jérusalem, c’est Israël… […] je ne peux pas accepter ce qu’ils appellent “un devoir d’allégeance”. Cela n’a aucun sens. Je fais partie d’un peuple occupé, et le droit est avec moi qui consiste à refuser toute occupation et qui consacre le droit à la résistance. »

Certes, la logique juridique israélienne ici est faible, étant donné que Hamouri n’est pas citoyen d’Israël. Mais « le droit à la résistance » n’est reconnu ni par les Russes en Ukraine ni par Israël à Jérusalem-Est : face à la logique du pouvoir brut, il pose un argument illogique. Hamouri déclare que « rester, c’est déjà résister », donc il refuse de quitter sa ville natale et de partir en France. Il est alors « logique » qu’il ait encore été arrêté, le 7 mars, et renvoyé en détention administrative — sur la base d’une loi d’urgence datée de 1945 — par une cour militaire et sans chef d’accusation spécifique.

À l’instant, je suis plongé dans Prophets without Honor, le nouveau livre de Shlomo Ben-Ami, ministre des Affaires étrangères israélien en 2000 et témoin privilégié de l’échec historique du sommet de Camp David « II », qui cloue le cercueil de « la solution de deux États ». Cela vaut la peine de lire attentivement ce texte fascinant — Ben-Ami l’appelle une « nécrologie » des tentatives de paix — afin de prendre la mesure de la tragédie du peuple palestinien et de comprendre comment la meilleure occasion d’une résolution a été ratée. Y a-t-il des leçons à en tirer pour l’Ukraine ?

Le premier ministre israélien actuel, Naftali Bennett, est censé jouer un rôle de médiateur entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le 21 mars, Zelensky a imploré les membres de la Knesset de choisir « entre le bien et le mal » et de trancher en faveur de l’Ukraine, en faisant une équivalence entre « la solution finale » de Hitler envers les juifs et le projet militaire de Poutine. Peut-on espérer que Bennett, soupçonné de privilégier ses relations avec Poutine, fera plutôt l’effort de régler l’oppression violente dans son propre pays ?

John R. MacArthur est éditeur de Harper’s Magazine. Sa chronique revient au début de chaque mois