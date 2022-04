Rendez-vous dans huit ans

Le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’a déposé cette semaine le gouvernement fédéral de Justin Trudeau affirme que le Canada peut atteindre ses cibles en matière de réduction des GES pour 2030 sans réduire sa production pétrolière.

Cet exploit ne relèverait pas de la magie, mais plutôt des avancées technologiques sur lesquelles M. Trudeau et son ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, s’appuient pour faire passer les émissions du secteur pétrolier et gazier canadien des 191 millions de tonnes qu’elles étaient en 2019 à 110 millions de tonnes en 2030, soit une baisse de 42 %. En même temps, selon le document de 300 pages déposé mardi, la production de pétrole brut devrait passer de 4,2 millions de barils par jour en 2020 à entre 5,1 millions et 5,6 millions de barils par jour en 2030. Il s’agit d’une hausse variant entre 22 % et 33 %.

On sait à quel point la guerre en Ukraine et le désir des pays européens de se libérer de leur dépendance aux énergies fossiles russes bousculent toutes les prévisions depuis un mois. Le gouvernement Trudeau vient d’annoncer que le Canada va exporter prochainement l’équivalent de 300 000 barils par jour de plus en produits pétroliers et gaziers aux États-Unis afin d’aider nos voisins à combler le manque à gagner occasionné par l’interdiction dont le président Joe Biden a frappé le pétrole russe.

Après avoir tenté sans succès de persuader l’Arabie saoudite et les autres pays de l’OPEP d’augmenter leur production pétrolière à court terme, au-delà des 400 000 barils additionnels par jour déjà promis, M. Biden a annoncé cette semaine que son gouvernement puiserait 180 millions de barils dans la réserve stratégique américaine au cours des six prochains mois, lesquels s’ajoutent aux 32 millions de barils puisés en novembre « afin d’augmenter l’approvisionnement […] jusqu’à ce que la production [américaine] accélère, plus tard cette année ». M. Biden a même menacé de retirer leurs permis de forage aux compagnies pétrolières américaines qui ne s’en servent pas pour augmenter la production dans les mois à venir.

Le scénario d’une hausse de la production pétrolière retenu par le ministère de M. Guilbeault est de nature à décevoir tous ceux qui jugent inacceptable toute augmentation, quelle qu’elle soit, cela même si cette industrie devient plus « propre » grâce à de nouvelles technologies permettant le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC). Pour le moment, ces technologies ne constituent qu’une solution hypothétique de réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier, qui totalisent 26 % de l’ensemble des émissions canadiennes.

Il faudrait investir des milliards de dollars dans des projets de CUSC pour que le grand plan du gouvernement Trudeau tienne la route. L’industrie pétrolière dit compter sur l’aide financière d’Ottawa pour lancer de tels projets. Or, M. Trudeau s’est engagé lors de la dernière campagne électorale à mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles.

« Le moment est venu pour le secteur pétrolier et gazier, qui réalise des profits records, d’investir dans un avenir durable qui sera bénéfique pour les affaires, les communautés et notre avenir », a souligné M. Trudeau en dévoilant son plan. Mais s’il est vrai que la hausse du prix du pétrole depuis quelques mois permet à l’industrie canadienne de renouer avec les années fastes d’avant 2014, les principaux acteurs de cette industrie insistent pour dire que les investissements dans le CUSC ne se feront tout simplement pas sans l’aide d’Ottawa, et encore moins à un niveau comparable à ce qu’offrent les gouvernements américain, norvégien et néerlandais à leur propre industrie pétrolière et gazière.

Selon L’initiative pour des sables bitumineux carboneutres, qui regroupe des compagnies représentant 95 % de la production de ce secteur, un premier projet de CUSC de 20 milliards de dollars pourrait être livré en 2030 — à condition qu’Ottawa paie la plus grosse partie de la facture. Mais il faudrait plusieurs projets semblables pour que l’industrie pétrolière atteigne la cible de réduction des GES adoptée par Ottawa.

Le budget que déposera jeudi prochain la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, devrait fournir certains détails sur l’instauration d’un crédit d’impôt pour les capitaux investis dans des projets de CUSC. Ottawa prétend qu’une telle mesure ne vise pas à subventionner la production pétrolière, mais plutôt à réduire l’intensité en carbone de chaque baril de pétrole produit au Canada dans le but d’atteindre la moyenne mondiale d’environ 50 kilogrammes de CO2 par baril d’ici quelques années. Mais en aidant l’industrie à améliorer son profil en matière de GES, le gouvernement Trudeau ne favoriserait-il pas aussi une hausse de la production ?

C’est la question à laquelle ni M. Trudeau ni M. Guilbeault ne veulent répondre pour l’instant, même si le document que le gouvernement a déposé cette semaine montre clairement qu’il travaille à une telle hausse. Le ministre de l’Environnement promet toujours de fixer un plafond applicable aux émissions du secteur pétrolier et gazier, mais remet la détermination de ce plafond à 2023 ou plus tard. La cible de 110 millions de tonnes de GES en 2030 ne serait donc qu’un objectif parmi d’autres. Rendez-vous dans huit ans.