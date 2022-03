La violence en tenue de soirée

En regardant Will Smith gifler Chris Rock aux Oscar dimanche soir, la seule comparaison en retentissement international qui me remontait en tête était de nature sportive. Retour sur la finale de la Coupe du monde de football au stade de Berlin en juillet 2006. J’ai nommé ce fameux coup de tête envoyé par Zinedine Zidane, le capitaine de l’équipe de France, au thorax du footballeur italien Marco Materazzi, qui avait insulté des femmes de sa famille. On connaît la suite : expulsion de l’icône, débâcle de l’équipe des bleus qui perdit la partie.

À l’époque, le roi Zidane s’en était plutôt bien tiré auprès de l’opinion publique. Depuis, les mentalités ont évolué en Occident. La violence n’est plus tolérée comme avant. Et comment donc !

Les vieux codes d’honneur de la virilité protectrice ont certes leur beauté. Will Smith volait donc au secours de son épouse, l’actrice Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie, blessée par la blague de mauvais goût du présentateur humoriste sur son crâne dégarni. D’où la violente gifle sur scène assénée, les injures. On comprend la rage du mari, sauf que certaines méthodes ont pris un coup de vieux et une charge de honte. Quel dangereux modèle offert aux jeunes par une star admirée !

Dans les anciens saloons, un écriteau intimait : Ne tirez pas sur le pianiste. Devrait-on en poser dorénavant un à la porte du Dolby Theater : Ne cognez pas sur l’humoriste, fût-il bébête et malintentionné ?

Le buzz à l’échelle planétaire

Tous ceux qui ratèrent le gala ont rattrapé l’incident sur leurs téléphones ou leurs ordis. Ce gros plan sur une gifle renvoya tout le reste de la cérémonie, lauréats inclus, dans le flou du néant. Les Oscar, en quête de renouveau, ont vu leur soirée faire le buzz à l’échelle planétaire pour cause de voies de fait.

Voir plus tard, statuette du meilleur acteur en main, Will Smith tenir un discours larmoyant et confus mêlant les justifications aux excuses en une bouillie pitoyable ajoutait à l’hébétude générale. D’autant plus que son laurier couronnait, dans King Richard, un rôle du père certes contrôlant, mais pacifiste, en refus de rendre les coups. L’audience applaudissait comme si de rien n’était. Du grand guignol.

Résultat : l’Académie, qui joue sa réputation et l’égare, finit par condamner l’incident et par ouvrir une enquête. Elle a toutefois déclaré mercredi avoir demandé sur le coup à l’acteur de quitter la cérémonie, avant d’essuyer son refus. Quant à Will Smith, il a offert ses excuses trop tardivement à celui qu’il avait frappé. Les Oscar auront patiné sur la bottine dimanche, paralysés, dépassés. Pourtant, dans six ans, quand ils célébreront leur centenaire (ça vient vite), l’image de la gifle les marquera encore au fer rouge.

Dire que les organisateurs de la cérémonie avaient miraculeusement recouvré une grande partie de leur audience cette année, après des cuvées catastrophes. Dire qu’ils jouaient la carte féministe en offrant la co-animation du gala à trois femmes : Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes — qui s’en sont plutôt bien tirées. Dire que les artistes afro-américains abondaient sur scène et dans la salle, en gage de diversité. Le coup allait être donné et reçu par deux de leurs membres, dont l’un a vu rouge. Reste que la plaisanterie de Chris Rock était sexiste. Car la tête d’une femme n’appartient qu’à elle. Cette communauté n’avait pas besoin de tout ça.

Ce qui est passé à la trappe

L’épisode pouvait du moins remettre les enjeux de la violence physique sous tous les projecteurs, en rappelant en passant aux humoristes que ce type de blague a assez duré. Chris Rock y gagne une notoriété inespérée, et sa tournée décolle comme jamais. Ah ! Le show-business ! Et plusieurs défendent Will Smith, qui souffrait, bien sûr, mais… Hep ! Faut se contrôler.

Rappelons ce qui est passé à la trappe : la soirée funeste permit à Denis Villeneuve de recueillir six statuettes pour son formidable Dune. Et à la cinéaste Jane Campion de recevoir l’Oscar de la meilleure réalisation. La masculinité toxique, thème plus cuisant que jamais, n’était-elle pas dénoncée dans son subtil western, The Power of the Dog ?

Quant à l’admirable Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, lauréat de l’Oscar du meilleur film étranger, n’invitait-il pas à surmonter les chocs par le dépassement de soi ? Comme quoi le cinéma a encore des choses importantes à dire et à montrer. Notamment ceci : si bien des hommes trouvent de meilleurs exutoires que les coups sous la colère, les vieux réflexes subsistent.

Quand même, cette incursion du gala en des zones de fragilités détonantes a sorti Hollywood de sa bulle dorée. Soudain, des acteurs, qui jouent tant d’humains frustrés en explosion, voyaient la réalité de cette violence leur sauter au nez, en tenue de soirée. Désarroi du milieu d’avoir cru son enceinte sacrée en ovationnant Will Smith et son prix. Lâcheté de l’Académie d’avoir cherché d’abord à se protéger. Et sous une gifle, tant de sens cachés…