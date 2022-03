Le Canada, cancre mondial de l’Internet à la maison

Sans aborder le coût astronomique du sans-fil, le Canada fait piètre figure pour le coût mensuel élevé de son Internet haute vitesse pour la maison. Quand on le compare avec les autres pays de l’OCDE, l’Internet résidentiel canadien est au deuxième rang des plus chers, pour une qualité de service qui arrive au douzième rang seulement. Et cela ne va pas s’améliorer à court terme…

Au début du mois de mars, le service britannique de comparaison des prix Uswitch a comparé le coût mensuel moyen payé par les consommateurs demeurant dans les 38 pays membres de l’OCDE. Il a ensuite ressorti les plus récentes données que possède cet organisme international sur le revenu médian par habitant pour chacun de ces 38 marchés.

Résultat : pour accéder à Internet haute vitesse par câble au Canada, il faut payer en moyenne chaque mois environ 95 $. Sur un revenu moyen par habitant de presque 4000 $ par mois, cela revient à dire que chaque mois, le consommateur canadien moyen alloue 2,4 % de son budget à sa connexion Internet.

Sous cet angle, ce n’est pas si mal. Mais quand on se compare… on constate que les consommateurs résidant dans 32 autres pays de l’OCDE dépensent proportionnellement moins pour leur propre Internet. Les cinq consommateurs qui doivent allouer une plus grande part de leur budget à Internet vivent en Grèce, au Chili, au Mexique, au Costa Rica et en Colombie.

Uswitch conclut donc que le Canada arrive au sixième rang des pays de l’OCDE où Internet coûte chaque mois le plus cher. Mais en analysant les chiffres sous un autre angle, on peut tirer une tout autre conclusion : car à travers l’OCDE, il n’y a qu’en Norvège où le prix payé chaque mois par les consommateurs pour accéder à Internet (100 $) est plus élevé qu’au Canada.

On peut donc avancer que l’Internet canadien était au début mars au deuxième rang des plus chers parmi les 38 marchés comparés par Uswitch.

Pas si vite ! Car au même moment, le comparateur anglais a comparé le temps moyen nécessaire dans chacun de ces mêmes 38 pays pour télécharger un fichier vidéo de 1,5 gigaoctet tel que cela a été établi par le service spécialisé en ligne Speedtest.

Et là non plus le Canada ne brille pas par la qualité de ses résultats. Il arrive au 12e rang de l’Internet le plus rapide. En moyenne au pays, il faut 2 minutes pour télécharger ce fameux fichier vidéo qui, dans un format 4K typique des films qu’on peut louer ces jours-ci sur les plateformes par abonnement, équivaut à une séquence de 4 minutes. La Norvège, le seul pays où l’Internet résidentiel coûte plus cher qu’au Canada, arrive au 8e rang.

Payer plus cher que 37 pays sur 38 pour un service Internet dont la qualité ne se situe qu’au douzième rang, ce n’est pas exactement une nouvelle très réjouissante pour le consommateur canadien. En fait, on ne court pas le risque de s’avancer sur une glace trop mince en affirmant, à partir des données d’Uswitch, que le Canada est sans conteste le cancre mondial de l’Internet résidentiel.

Payer en double ?

Ce n’est pas tout. Car le coût de l’Internet résidentiel pour le consommateur canadien moyen est en réalité beaucoup plus élevé que ce qui apparaît au bas de sa facture mensuelle.

Entre 2016 et 2021, le gouvernement fédéral a investi 2,3 milliards de dollars dans divers programmes visant à accélérer l’expansion des réseaux Internet haute vitesse des fournisseurs privés pour les inciter à brancher les communautés rurales et les régions plus éloignées des grands centres. À Québec, le gouvernement Legault a promis, en novembre dernier, avec un investissement total de 1,3 milliard de dollars, d’assurer l’accès pour tous les ménages québécois à la haute vitesse avant la fin de l’automne 2022.

Pour expliquer le coût élevé de l’accès à leurs réseaux, les fournisseurs expliquent que le déploiement de l’infrastructure coûte lui-même très cher, vu l’étendue du territoire canadien. L’aide qui leur a été consentie ces derniers mois par les deux ordres de gouvernement devrait normalement leur permettre de réduire ces coûts et, donc, d’offrir à leurs clients un service plus abordable. Ou alors à prix égal, elle devrait assurer que leurs réseaux atteignent une qualité de service de calibre mondial.

Or, à l’heure actuelle, les consommateurs canadiens n’obtiennent ni l’un ni l’autre. Les données partagées par Uswitch indiquent que l’Internet canadien est, au mieux, d’une qualité très moyenne, même s’il est vendu au gros prix. De quoi élargir encore un peu plus ce gouffre numérique que les gouvernements tentent pourtant de refermer avec leurs milliards de dollars, déplore le porte-parole de l’organisme canadien OpenMedia, Matt Hatfield.

« Des milliers de ménages ne peuvent pas se payer Internet à la maison. De nombreux jeunes à Montréal et à Toronto doivent se rendre à la bibliothèque du coin pour faire leurs travaux scolaires ou pour assister à leurs cours à distance. L’économie canadienne en souffre. C’est un problème très sérieux à tous les niveaux. »

OpenMedia critique depuis des années déjà le manque de concurrence dans le marché canadien des télécoms et est un peu à court de suggestions pour corriger le problème, outre le fait de demander carrément qu’on se débarrasse du CRTC, l’organisme fédéral qui est pourtant censé encadrer cette industrie. « Nous n’avons plus du tout confiance dans le CRTC. » Car ça ne va pas s’améliorer à court terme, avertit Matt Hatfield. « Le rachat d’Ebox par Bell puis l’approbation par le gouvernement du rachat de Shaw dans l’ouest du pays par Rogers ne feront rien pour améliorer la situation, au contraire. Il y avait déjà trop peu de concurrence, et il y en aura moins encore. »