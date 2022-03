Le recyclage des illusions

Chacun se démène, semaine après semaine, pour nourrir son bac vert. Il est entendu que nous devons faire des efforts en ce sens. Chacun en fait. On s’en félicite. En privé. En public. Pour un petit effort hebdomadaire, n’est-il pas possible de contribuer à de meilleures perspectives d’avenir ? Le bac à recyclage sur lequel on se penche, c’est une prière qui s’élève vers le ciel pour lui demander de ne pas nous tomber sur la tête. Nous recyclons, dans une foi en partage, nonobstant le fait que nous consommons plus que jamais.

Que tentons-nous de la sorte, sinon d’atteindre un équilibre illusoire entre ce qui entre chez nous et ce qui en sort ? Recycler, de manière parfois compulsive, nous soulage en partie du sentiment trouble qu’engendre l’exaltation frénétique de la consommation. Au rythme où nous consommons nos ressources, l’ONU estime à 14 % la hausse des gaz à effet de serre d’ici 2030. Or pour contrer au mieux les effets néfastes de cette croissance du pire, il faudrait au contraire une réduction de 45 %…

Recycler sur une base individuelle, n’est-ce pas à tout le moins se montrer conscient de nos dérives collectives ? Nous savons en tout cas qu’il s’agit de gestes symboliques consensuels, dont la répétition ne suffit pas. Voici que l’émission Enquête de Radio-Canada nous rapporte qu’à Montréal le recyclage relève d’un leurre. Une large portion de nos résidus de consommation, dans l’illusion projetée du « développement durable », est en fait transportée à des dizaines de milliers de kilomètres. Ils y sont brûlés, après avoir autant voyagé, afin de faire tourner les fournaises d’industries polluantes qui alimentent, elles aussi, notre consommation frénétique… Autrement dit, nous ne sommes pas même en mesure de nous occuper de nos déjections tandis qu’elles ne cessent de croître, sous le chapiteau consensuel du supposé « développement durable ».

L’affaire est si grosse que le Bureau de l’inspecteur général de Montréal, le BIG, recommande de mettre un terme « le plus tôt possible » au contrat actuel de recyclage. Le hic est que les autres choix possibles, pour le moment, s’avèrent quasi inexistants. La dérive risque donc de se poursuivre, sous des formes à peine renouvelées, sans parler d’éventuelles procédures judiciaires qui risquent d’étirer l’affaire. Les responsables supposés, de part et d’autre, ne sont certainement pas à la veille d’admettre des fautes.

Reste que nous nous sommes laissé leurrer par nos illusions. Et voici qu’elles rebondissent pour nous revenir en pleine face, telle une gifle. Comment avoir cru que les vieux camions à ordures puants, pour peu qu’ils soient repeints en vert et décorés de slogans écologistes grotesques, étaient les messagers d’un monde meilleur plutôt que les reflets roulants de ce qui compte de plus laid dans notre mode de vie ?

L’humanité continue de plus belle de souiller son nid, tout en se donnant l’illusion qu’elle va se réformer dans la scansion en commun de chapelets de verbiages écologistes. Le réchauffement climatique va de pair avec le réchauffement budgétaire qu’appellent de leurs vœux tous les gouvernements, sans jamais considérer sérieusement que leurs perspectives sont en vérité glaçantes.

La question du mésusage du recyclage renvoie chez nous directement au mauvais sort que nous faisons à notre immense territoire forestier. Sa préservation devrait d’emblée s’imposer comme une priorité absolue. Et pourtant, malgré des promesses échevelées de saine gestion, cet espace commun continue de faire l’objet d’une exploitation sans nom.

Au plus fort de la pandémie, le prix du simple morceau de bois d’œuvre, à la base de nos maisons préfabriquées en carton prêt à jeter, se vendait à un prix record. Or l’équipe d’Enquête a constaté que le gouvernement québécois avait alors cédé à moitié prix de très larges pans de la forêt publique, au nom d’ententes secrètes dont profitent ses exploitants. Autrement dit, ces compagnies ont obtenu de la matière première pour presque rien, au mépris de la préservation intelligente de la forêt, au moment même où notre propre bois nous était facturé à très gros prix !

L’exploitation de la forêt terminée, les chemins forestiers sont tout bonnement abandonnés. Des milliers de kilomètres de ces routes, dangereuses et meurtrières, représentent des dangers écologiques considérables, montre un autre reportage d’Enquête, qui a de la suite dans les idées. Nous payons collectivement ces chemins forestiers, au seul profit d’intérêts privés. Jamais le ministère de l’Environnement ne sévit contre le ministère de la Forêt, pourtant responsable de ces pratiques plus que douteuses.

À l’heure où le plus récent budget de l’État n’accorde presque rien à la protection de la forêt, 152 millions de dollars de plus sont versés pour son exploitation, dont 50 millions pour créer encore plus de ces chemins forestiers ! Sommes-nous au milieu d’un bar ouvert ? Comment être à ce point trahi et continuer d’en accepter davantage ? Dans ce pays incertain, voilà qu’une entreprise minière, rapporte l’excellent Alexandre Shields dans Le Devoir, demande tout bonnement de détruire 25 lacs, près de Fermont, pour y enfouir ses résidus ! Combien de projets du genre font fi de l’avenir du territoire sans que nous en prenions vraiment conscience ?

Comment comprendre une société bien avertie de la dérive de ses intérêts collectifs, mais qui continue de flotter sur ses illusions ? Ne vivons-nous pas comme si nous préférions mourir ?